MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 04.11.2025

Η Sydney Sweeney δείχνει πώς η σκιά ματιών μπορεί να φορεθεί καλύτερα και από βερνίκι νυχιών

sydney_sweeney
Η Sydney Sweeney μας δείχνει πώς μια υγρή σκιά ματιών μπορεί να μεταμορφωθεί στο πιο κομψό και statement μανικιούρ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Sydney Sweeney απέδειξε ότι η δημιουργικότητα στην ομορφιά δεν έχει όρια. Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της Christy στο Λος Άντζελες, η ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις όχι μόνο με το ρομαντικό baby pink halter φόρεμά της και το καρέ κούρεμα λίγο κάτω από το πηγούνι, αλλά και με το εντυπωσιακό της μανικιούρ.

Το μανικιούρ της συνδύαζε nude και βαθύ μπορντό σε εφέ airbrush. Αυτό που έκανε όμως το look πραγματικά ξεχωριστό ήταν η αποκάλυψη ότι το μπορντό δεν ήταν κλασικό βερνίκι νυχιών, αλλά ότι πρόκειται για υγρή σκιά ματιών. Η makeup artist της Sweeney χρησιμοποίησε τη σκιά για τα μάτια της, και στη συνέχεια η nail artist την πέρασε και πάνω από τη nude βάση των νυχιών.

sydney_sweeney
https://www.instagram.com/sydney_sweeney/

Διάβασε επίσης: H Sydney Sweeney απαντά στις φήμες ότι θα είναι το επόμενο Bond girl

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακά αρμονικό, συνδέοντας αρμονικά το βλέμμα με το μανικιούρ, και ταυτόχρονα απέδειξε ότι ένα προϊόν μπορεί να αποκτήσει πολλαπλές χρήσεις. Ένα έξυπνο beauty hack που μας υπενθυμίζει ότι η καινοτομία στην ομορφιά μπορεί να προκύψει από μικρές, απροσδόκητες κινήσεις.

Αυτό το τρικ της και της ομάδας της είναι η απόδειξη ότι δεν χρειάζεται πάντα να αγοράζουμε νέα προϊόντα για να δημιουργήσουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Κάποιες φορές, η μαγεία κρύβεται σε ό,τι ήδη υπάρχει στο νεσεσέρ μας.

Διάβασε επίσης: Η Sydney Sweeney έκλεψε την παράσταση στο Λος Άντζελες χωρίς σουτιέν

beauty Sydney Sweeney
