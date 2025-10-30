MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 30.10.2025

H Sydney Sweeney απαντά στις φήμες ότι θα είναι το επόμενο Bond girl

Ύστερα από τέσσερις μήνες έντονων φημών, η σταρ της σειράς «Euphoria» μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με το ενδεχόμενο να είναι εκείνη το επόμενο Bond girl
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Sydney Sweeney είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του Χόλιγουντ. Μετά τις επιτυχίες της στις σειρές «Euphoria» και «The White Lotus» και το εισπρακτικό φαινόμενο «Anyone but You», η 27χρονη ηθοποιός επιστρέφει με δύο νέες κινηματογραφικές δουλειές που αναμένεται να συζητηθούν. Η περίοδος που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα γεμάτη για τη Sydney Sweeney, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Christy» της Black Bear, που κάνει πρεμιέρα στις 7 Νοεμβρίου, και στο ψυχολογικό θρίλερ «The Housemaid» της Lionsgate, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Δεκεμβρίου. Και οι δύο ταινίες φέρουν την υπογραφή της και ως παραγωγού, μέσω της εταιρείας Fifty-Fifty που έχει ιδρύσει.

sydney_sweeney_party
www.instagram.com/sydney_sweeney

Διάβασε επίσης: H νέα αλλαγή στα μαλλιά της Sydney Sweeney θα σε πείσει να κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο

Ύστερα από τέσσερις μήνες έντονων φημών, η σταρ της σειράς «Euphoria» μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με το ενδεχόμενο να είναι εκείνη το επόμενο κορίτσι του James Bond. Η ίδια προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο. «Δεν μπορώ να πω πολλά. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια του franchise και είμαι περίεργη να δω προς τα πού θα το οδηγήσουν» δηλώνει. Και όταν τη ρώτησαν αν θα την ενδιέφερε να είναι το επόμενο Bond girl, η απάντησή της ήταν απολαυστικά αυθόρμητη: «Εξαρτάται από το σενάριο. Νομίζω θα είχε περισσότερη πλάκα αν ήμουν εγώ ο James Bond».

Sydney Sweeney
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Sydney Sweeney γνωρίζει καλά τη δύναμη που έχει η φήμη αλλά και το βάρος των προσδοκιών που τη συνοδεύουν. Με επιμονή, χιούμορ και πλήρη επίγνωση της θέσης της στη βιομηχανία, καταφέρνει να κινείται ανάμεσα στην εικόνα του sex symbol και της σοβαρής δημιουργού, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι απλώς μια ακόμα ανερχόμενη σταρ αλλά μια ηθοποιός με όραμα και αυτογνωσία.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Όλο το Χόλιγουντ στο πάρτι της Σίντνεϊ Σουίνι – με UFO vibes, Star Wars φωτόσπαθα και Jeff Bezos σε ρόλο… αστροναύτη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Bond girl James Bond Sydney Sweeney
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος να αλλάξεις την ενέργεια του σπιτιού σου

Αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος να αλλάξεις την ενέργεια του σπιτιού σου

30.10.2025
Επόμενο
Τα AI chatbots «κολακεύουν» και λένε πάντα «ναι»… κι αυτό είναι πρόβλημα

Τα AI chatbots «κολακεύουν» και λένε πάντα «ναι»… κι αυτό είναι πρόβλημα

30.10.2025

Δες επίσης

«Παντρεμένοι με παιδιά»: Οι Bundy ξανασμίγουν σε reunion μετά από τρεις δεκαετίες
Cinema

«Παντρεμένοι με παιδιά»: Οι Bundy ξανασμίγουν σε reunion μετά από τρεις δεκαετίες

30.10.2025
O νέος κύκλος του Grey’s Anatomy κάνει πρεμιέρα στο FX Life
Cinema

O νέος κύκλος του Grey’s Anatomy κάνει πρεμιέρα στο FX Life

30.10.2025
Οι Ταινίες της Εβδομάδας: Ιστορία, πάθος και αγωνία στα σινεμά
Cinema

Οι Ταινίες της Εβδομάδας: Ιστορία, πάθος και αγωνία στα σινεμά

30.10.2025
Only Murders in the Building: Η σειρά-φαινόμενο πήρε πράσινο φως για 6η σεζόν
Cinema

Only Murders in the Building: Η σειρά-φαινόμενο πήρε πράσινο φως για 6η σεζόν

30.10.2025
Ο Francis Ford Coppola έμεινε άφραγκος για να πραγματοποιήσει το όνειρό του 
Cinema

Ο Francis Ford Coppola έμεινε άφραγκος για να πραγματοποιήσει το όνειρό του 

29.10.2025
Ο Guillermo del Toro «προτιμά να πεθάνει» παρά να χρησιμοποιήσει AI στις ταινίες του
Cinema

Ο Guillermo del Toro «προτιμά να πεθάνει» παρά να χρησιμοποιήσει AI στις ταινίες του

29.10.2025
Η Emma Stone αποκαλύπτει το μυστικό που κράτησε ως την πρεμιέρα της «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου
Cinema

Η Emma Stone αποκαλύπτει το μυστικό που κράτησε ως την πρεμιέρα της «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου

29.10.2025
Ο George Clooney αναπολεί την… κατσάδα του Frank Sinatra
Cinema

Ο George Clooney αναπολεί την… κατσάδα του Frank Sinatra

29.10.2025
Τι απαντά ο George MacKay στις φήμες ότι προβάρει το κοστούμι του James Bond
Cinema

Τι απαντά ο George MacKay στις φήμες ότι προβάρει το κοστούμι του James Bond

29.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση