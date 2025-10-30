H Sydney Sweeney απαντά στις φήμες ότι θα είναι το επόμενο Bond girl

Ύστερα από τέσσερις μήνες έντονων φημών, η σταρ της σειράς «Euphoria» μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με το ενδεχόμενο να είναι εκείνη το επόμενο Bond girl

Η Sydney Sweeney είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του Χόλιγουντ. Μετά τις επιτυχίες της στις σειρές «Euphoria» και «The White Lotus» και το εισπρακτικό φαινόμενο «Anyone but You», η 27χρονη ηθοποιός επιστρέφει με δύο νέες κινηματογραφικές δουλειές που αναμένεται να συζητηθούν. Η περίοδος που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα γεμάτη για τη Sydney Sweeney, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Christy» της Black Bear, που κάνει πρεμιέρα στις 7 Νοεμβρίου, και στο ψυχολογικό θρίλερ «The Housemaid» της Lionsgate, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Δεκεμβρίου. Και οι δύο ταινίες φέρουν την υπογραφή της και ως παραγωγού, μέσω της εταιρείας Fifty-Fifty που έχει ιδρύσει.

Διάβασε επίσης: H νέα αλλαγή στα μαλλιά της Sydney Sweeney θα σε πείσει να κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο

Ύστερα από τέσσερις μήνες έντονων φημών, η σταρ της σειράς «Euphoria» μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με το ενδεχόμενο να είναι εκείνη το επόμενο κορίτσι του James Bond. Η ίδια προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο. «Δεν μπορώ να πω πολλά. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια του franchise και είμαι περίεργη να δω προς τα πού θα το οδηγήσουν» δηλώνει. Και όταν τη ρώτησαν αν θα την ενδιέφερε να είναι το επόμενο Bond girl, η απάντησή της ήταν απολαυστικά αυθόρμητη: «Εξαρτάται από το σενάριο. Νομίζω θα είχε περισσότερη πλάκα αν ήμουν εγώ ο James Bond».

Η Sydney Sweeney γνωρίζει καλά τη δύναμη που έχει η φήμη αλλά και το βάρος των προσδοκιών που τη συνοδεύουν. Με επιμονή, χιούμορ και πλήρη επίγνωση της θέσης της στη βιομηχανία, καταφέρνει να κινείται ανάμεσα στην εικόνα του sex symbol και της σοβαρής δημιουργού, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι απλώς μια ακόμα ανερχόμενη σταρ αλλά μια ηθοποιός με όραμα και αυτογνωσία.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Όλο το Χόλιγουντ στο πάρτι της Σίντνεϊ Σουίνι – με UFO vibes, Star Wars φωτόσπαθα και Jeff Bezos σε ρόλο… αστροναύτη

Δες κι αυτό…