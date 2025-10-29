MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 29.10.2025

H νέα αλλαγή στα μαλλιά της Sydney Sweeney θα σε πείσει να κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο

sydney_sweeney
Η Sydney Sweeney αποχωρίστηκε τα μακριά μαλλιά της και υιοθέτησε ένα ανοιχτό ξανθό καρέ με κυματιστές μπούκλες
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Sydney Sweeney έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί του AFI Fest 2025 αποχωριζόμενη τα μακριά μαλλιά της και λανσάροντας ένα ανοιχτό ξανθό καρέ που τράβηξε όλα τα βλέμματα. Το νέο haircut με κυματιστές μπούκλες πάνω από τους ώμους συνδυάζει φρεσκάδα και αβίαστη κομψότητα και αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Η αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών με πιο φωτεινές ανταύγειες ενισχύει τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας και δημιουργεί ένα εντυπωσιακό frame για το μακιγιάζ της.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ανοιχτό ροζ φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και φαρδιά φούστα με φλοράλ λεπτομέρειες αλλά η πραγματική προσοχή στράφηκε στα beauty στοιχεία της εμφάνισης. Το μακιγιάζ της ήταν διακριτικά λαμπερό με μάσκαρα που άνοιγε το βλέμμα, ελαφριά ροζ σκιά στα βλέφαρα, ανοιχτό ροζ ρουζ που έδινε φυσική λάμψη στα ζυγωματικά και nude γυαλιστερά χείλη που ολοκλήρωναν την εμφάνιση με φινέτσα και κομψότητα.

sydney_sweeney
https://www.instagram.com/sydney_sweeney/

Διάβασε επίσης: Μήνυση στη Lizzo για το TikTok τραγούδι που τρόλαρε τη Sydney Sweeney

Τα αξεσουάρ ήταν μίνιμαλ αλλά statement με ένα ζευγάρι κρεμαστά σκουλαρίκια και εντυπωσιακά δαχτυλίδια σε κάθε χέρι τονίζοντας την εκλεπτυσμένη αισθητική χωρίς να υπερφορτώνουν το σύνολο. Το νέο hair look μαζί με το μακιγιάζ και τα αξεσουάρ απέδειξαν πώς η σωστή ισορροπία μεταξύ hairstyle και beauty μπορεί να κλέψει τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί.

Το ξανθό καρέ δεν είναι μόνο μια αλλαγή στην εμφάνιση αλλά και ένα statement για την προσωπική της ανανέωση και αυτοπεποίθηση. Οι κυματιστές μπούκλες προσφέρουν κίνηση και ζωντάνια ενώ το μήκος πάνω από τους ώμους δίνει τη δυνατότητα για πολλαπλά στυλιζαρίσματα από sleek και κομψό μέχρι φυσικά beach waves.

sydney_sweeney
https://www.instagram.com/sydney_sweeney/

Με το νέο beauty look η Sydney Sweeney έδειξε πώς η αλλαγή hairstyle μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρη την εμφάνιση αναδεικνύοντας το πρόσωπο και το στιλ της. Το ξανθό καρέ στο AFI Fest 2025 αποτελεί must-see έμπνευση για κάθε fan των red carpet εμφανίσεων και για όσους αναζητούν fresh hair και beauty ideas.

Διάβασε επίσης: The Housemaid: Η Sydney Sweeney και η Amanda Seyfried αντιμέτωπες σε ανατρεπτικό θρίλερ (video)

Sydney Sweeney
