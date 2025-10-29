MadWalk 2025 by Τhree Cents
Ο Guillermo del Toro «προτιμά να πεθάνει» παρά να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στις ταινίες του

Ο σκηνοθέτης του «Frankenstein», Guillermo del Toro, ξεκαθαρίζει τη θέση του απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και εξηγεί γιατί τη θεωρεί «την επιτομή της ανθρώπινης αλαζονείας»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Guillermo del Toro, ένας από τους πιο οραματιστές σκηνοθέτες του σύγχρονου κινηματογράφου, δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στις ταινίες του. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Fresh Air του NPR, ο Μεξικανός δημιουργός του «The Shape of Water» και του «Pan’s Labyrinth» υπογράμμισε πως η σχέση του με την τέχνη παραμένει απόλυτα ανθρώπινη και πως η δημιουργική διαδικασία δεν μπορεί να υποκατασταθεί από αλγορίθμους. «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν με ενδιαφέρει, ούτε θα με ενδιαφέρει ποτέ», δήλωσε ο Guillermo del Toro. «Είμαι 61 ετών και ελπίζω να παραμείνω απολύτως αδιάφορος στη χρήση της μέχρι να πεθάνω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο σκηνοθέτης μίλησε με ειλικρίνεια για την άρνησή του να ενσωματώσει την τεχνολογία αυτή στο κινηματογραφικό του έργο, ακόμη και στην επερχόμενη ταινία του «Frankenstein». Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να το σκεφτεί: «Για μένα η κινηματογραφική δημιουργία είναι χειροποίητη τέχνη, απαιτεί ψυχή, χρόνο και λάθος».

Παρότι απορρίπτει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ο Guillermo del Toro αναγνώρισε πως άντλησε έμπνευση από τους ίδιους τους υποστηρικτές της για τη νέα του κινηματογραφική εκδοχή του «Frankenstein». «Η ανησυχία μου δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η φυσική βλακεία», είπε με νόημα. «Αυτή είναι που καθοδηγεί τους χειρότερους “δασκάλους” του κόσμου. Ήθελα η αλαζονεία του Victor Frankenstein να αντικατοπτρίζει σε κάποιον βαθμό τους “tech bros” της εποχής μας. Είναι τυφλοί, δημιουργούν χωρίς να σκεφτούν τις συνέπειες. Κι αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι επικίνδυνο».

www.imdb.com

Η νέα ταινία του Guillermo del Toro, που βασίζεται στο κλασικό μυθιστόρημα της Mary Shelley, παρουσιάζει τον Jacob Elordi στον ρόλο του Πλάσματος και τον Oscar Isaac ως Victor Frankenstein. H ταινία παρουσιάζει μια πιο «ανθρώπινη» εκδοχή του τέρατος, με μακριά μαλλιά και σημάδια που μοιάζουν περισσότερο με καλλιτεχνική πινελιά παρά με τρόμο.

www.imdb.com

«Ο Victor είναι τόσο καλλιτέχνης όσο και χειρουργός», είχε δηλώσει παλαιότερα ο Guillermo del Toro στο Entertainment Weekly. «Αν ονειρευόταν αυτό το πλάσμα όλη του τη ζωή, θα το δημιουργούσε με απόλυτη τελειότητα. Έχει την όψη ενός νεογέννητου, μ’ ένα σχεδόν αλαβάστρινο δέρμα. Οι ουλές του είναι όμορφες, σχεδόν αεροδυναμικές».

Η ταινία «Frankenstein», εκτός από τους Oscar Isaac και Jacob Elordi, περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό καστ με τους Felix Kammerer, Mia Goth, Charles Dance και Christoph Waltz. Μετά την περιορισμένη κινηματογραφική της πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου, η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 7 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τις πρόσφατες δηλώσεις του, ο Guillermo del Toro τοποθετείται ξεκάθαρα απέναντι στη βιομηχανική τάση ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στην κινηματογραφική παραγωγή. Για εκείνον, το σινεμά παραμένει «μια πράξη πίστης στην ατέλεια», μια τέχνη που, όπως ο ίδιος επιμένει, «πρέπει να παραμείνει ανθρώπινη, ή αλλιώς παύει να είναι τέχνη».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Guillermo del Toro ΑΕΙ Τεχνητή Νοημοσύνη
