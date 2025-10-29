Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου ξανά μαζί στη σκηνή!

15 χρόνια μετά την τελευταία τους συνεργασία, έρχονται να «μαγέψουν» ξανά

Ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου, δύο μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική και παραμένουν στην πρώτη γραμμή, συναντιούνται ξανά επί σκηνής, στην «Αθηναία», από την ερχόμενη Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου.

Κάθε τους σύμπραξη, από το 1982 οπότε και συνεργάστηκαν πρώτη φορά, αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη νυχτερινή ζωή. Τώρα, 15 χρόνια μετά την τελευταία τους συνεργασία, έρχονται να «μαγέψουν» ξανά και έχουν ήδη δημιουργήσει ανυπομονησία στο κοινό.

Ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου, δύο καλλιτέχνες με σχεδόν μισό αιώνα μουσικής πορείας κι αμέτρητα άκρως επιτυχημένα και διαχρονικά τραγούδια, θα χαρίσουν ξανά αληθινή κι ανόθευτη διασκέδαση με τον μοναδικό τους τρόπο.

Από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη (ώρα έναρξης 23:00) και Σάββατο, η αίγλη και το κέφι έρχονται στην πλήρως ανακαινισμένη «Αθηναία», έναν χώρο που ετοιμάστηκε με πολύ υψηλές προδιαγραφές.

Συμμετέχουν: Έλενα Τσαγκρινού, Άρις Πετράκης, Μαρία Πασαλίδου.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Μαραγκός, Γιάννης Κυφωνίδης.

Αθηναία – Ερμού 152, Γκάζι

Τηλέφωνα κρατήσεων: 2103420610 & 6937312128

Instagram: https://www.instagram.com/athinaia.athens

