Μουσικά Νέα 27.10.2025

Η Klavdia στη λίστα 30 Under 30 του Forbes

Το επίτευγμα αυτό δείχνει για ακόμα μια φορά την επιτυχία και την επιδραστικόητά της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Klavdia έβαλε ακόμα μια σπουδαία κατάκτηση στο ενεργητικό της καθώς βρίσκεται στη φετινή λίστα 30 Under 30 του Forbes.

Η 23χρονη τραγουδίστρια με τη σαγηνευτική φωνή βρέθηκε μέσω της Panik Records ανάμεσα στους πιο επιτυχημένους Έλληνες κάτω των 30 ετών, με το επίτευγμα αυτό να δείχνει για ακόμα μια φορά την επιτυχία και την επιδραστικόητά της.

Klavdia
Διάβασε επίσης: Η Evangelia ετοίμασε τραγούδι για την Eurovision 2026! Το βίντεο στο Instagram με την αποκάλυψη

Στο δημοσίευμά του με την λίστα το Forbes αναφέρει μερικά από τα όσα πέτυχε η Klavdia αυτή τη χρονιά: κατέκτησε την 6η θέση στη Eurovision, την υψηλότερη της χώρας μας εδώ και 12 χρόνια, το album της «Αστερομάτα» που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records έγινε χρυσό σε πωλήσεις σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έκανε solo περιοδεία, εμφανίστηκε στο Ηρωδειο και στο Καλλιμάρμαρο και επιλέχθηκε από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στη διεθνή καμπάνια Equal για την ισότητα των φύλων στην παγκόσμια δισκογραφία.

Klavdia

Αυτή την περίοδο η Klavdia βρίσκεται στην Αυστραλία συνοδεύοντας τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην περιοδεία του, ενώ στη συνέχεια θα βρεθεί μαζί του και στην Αμερική. Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί πως θα εμφανιστεί στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας, τον Δεκέμβριο, στο Καλλιμάρμαρο.

klavdia_makeup
Δες κι αυτό… 

Forbes Klavdia ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
