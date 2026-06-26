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Νέες κυκλοφορίες 26.06.2026

Η Katy Perry «εγκαινιάζει» την πιο dark era της με το νέο «Watch it burn»

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Η Katy Perry κυκλοφόρτησε το ανεξάρτητο single «Watch it burn», ένα πιο σκοτεινό και συναισθηματικό single
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Katy Perry κυκλοφορεί το νέο single «Watch it burn», σηματοδοτώντας μια αλλαγή προς πιο σκοτεινή και εσωτερική αισθητική.
  • Το τραγούδι προέκυψε από μια περίοδο έντονης εσωτερικής σύγκρουσης και διαχείρισης θυμού.
  • Το οπτικό υλικό του single είναι έντονα κινηματογραφικό, με δραματικό φωτισμό και συμβολική αισθητική.
  • Το «Watch it burn» αποτελεί ανεξάρτητο single και εγκαινιάζει έναν νέο δημιουργικό κύκλο για την τραγουδίστρια.
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Η Katy Perry εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της με το single «Watch it burn», παρουσιάζοντας μια πιο σκοτεινή, εσωτερική και συναισθηματικά φορτισμένη πλευρά της. Η κυκλοφορία του τραγουδιού σηματοδοτεί μια αισθητή αλλαγή ύφους, μακριά από την πολύχρωμη pop αισθητική που τη χαρακτήριζε μέχρι σήμερα.

katy_perry
https://www.instagram.com/katyperry

Το νέο single έχει ήδη έχει τραβήξει την προσοχή λόγω της ατμοσφαιρικής του αισθητικής και της πιο ωμής προσέγγισης. Το κομμάτι κυκλοφορεί από την Capitol Records και αποτελεί ανεξάρτητο single από κάποιο επερχόμενο album.

Katy Perry: Το «Watch It Burn» αποκαλύπτει τη νέα της σκοτεινή εποχή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυκλοφορίας, το «Watch it burn» έχει γραφτεί από την Katy Perry μαζί με τους Kiddo A.I., Skyler Stonestreet, Dan Crean, Justin Tranter, Eren Cannata και Jason Gill, ενώ τη σκηνοθεσία του οπτικού υλικού υπογράφει ο Christian Breslauer. Η παραγωγή συνοδεύεται από ένα έντονα κινηματογραφικό art direction που αποτυπώνει τη νέα καλλιτεχνική κατεύθυνση της τραγουδίστριας.

Η Katy Perry φαίνεται να αφήνει πίσω της τη φωτεινή pop εικόνα και να στρέφεται σε πιο προσωπικά και συναισθηματικά μονοπάτια. Το πρώτο artwork του single δείχνει την τραγουδίστρια σε κοντινό πλάνο με δραματικό φωτισμό και σταγόνες νερού στο πρόσωπο, δημιουργώντας μια αίσθηση ευαλωτότητας και έντασης. Η λεζάντα που συνόδευσε την ανακοίνωση, «Watch it burn June 25th» μαζί με ένα emoji τσιγάρου, προκάλεσε ακόμη περισσότερη συζήτηση για το συμβολικό βάθος του τραγουδιού.

https://www.instagram.com/katyPerry/
https://www.instagram.com/katyPerry/

Σε συνέντευξή της στο podcast «Unfamous», η Katy Perry μίλησε ανοιχτά για την ψυχολογική βάση του τραγουδιού, αποκαλύπτοντας ότι προήλθε από μια περίοδο έντονης εσωτερικής σύγκρουσης.

Όπως είπε, το «Watch it burn» προέκυψε μέσα από μια περίοδο βαθιάς προσωπικής ενδοσκόπησης και εξήγησε ότι για καιρό δυσκολευόταν να διαχειριστεί τα συναισθήματα θυμού, τα οποία κατέληγαν να επιστρέφουν πιο έντονα όταν τα καταπίεζε. Για την ίδια, το τραγούδι λειτουργεί ως διαδικασία απελευθέρωσης και αποδοχής, όχι ως έκφραση αρνητικότητας αλλά ως μορφή κάθαρσης.

Οι πρώτες εικόνες από το συνοδευτικό video δείχνουν μια εντελώς διαφορετική Katy Perry: ντυμένη στα μαύρα, με ένα ρόπαλο στο χέρι, μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο graffiti και έντονη συμβολική αισθητική.

Η τραγουδίστρια παρουσίασε για πρώτη φορά το κομμάτι live στο φεστιβάλ O Son do Camiño στην Ισπανία, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη γεύση από το νέο της μουσικό ύφος. Το «Watch it burn» έρχεται μετά το album «143» (2024) και φαίνεται πως ανοίγει έναν νέο δημιουργικό κύκλο, με έμφαση στην προσωπική αφήγηση και τη συναισθηματική ωριμότητα.

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Katy Perry video clip μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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