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EUROVISION 26.06.2026

Ο Καναδάς ένα βήμα πριν τη Eurovision; Το CBC έγινε πλήρες μέλος της EBU και οι φήμες «φουντώνουν»

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Το CBC έγινε πλήρες μέλος της EBU μετά από ψηφοφορία στην Πράγα, ενισχύοντας τα σενάρια για την πρώτη συμμετοχή του Καναδά στη Eurovision
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το CBC/Radio-Canada έγινε πλήρες μέλος της EBU.
  • Η ιδιότητα του πλήρους μέλους είναι προϋπόθεση για συμμετοχή στη Eurovision.
  • Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τα σενάρια συμμετοχής του Καναδά.
  • Μια τέτοια συμμετοχή θα διεύρυνε τη διεθνή διάσταση του διαγωνισμού.
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Η Eurovision φαίνεται πως ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, καθώς ανακοινώθηκε ότι το CBC/Radio-Canada αποτελεί πλέον πλήρες μέλος του European Broadcasting Union (EBU). Η απόφαση εγκρίθηκε ύστερα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 96ης Γενικής Συνέλευσης της EBU στην Πράγα, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στους fans του διαγωνισμού.

https://www.instagram.com/eurovisionert
https://www.instagram.com/eurovisionert

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, αφού το καθεστώς του πλήρους μέλους αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας χώρας στη Eurovision. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το αν ο Καναδάς θα κάνει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του στη σκηνή του διαγωνισμού, η συγκεκριμένη απόφαση ενισχύει σημαντικά τα σχετικά σενάρια.

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Οι eurofans δεν άργησαν να συνδέσουν την ανακοίνωση με το ενδεχόμενο μιας ιστορικής συμμετοχής, καθώς τα τελευταία χρόνια η Eurovision έχει αποδείξει ότι εξελίσσεται συνεχώς, διευρύνοντας τα όριά της και προσελκύοντας ολοένα και περισσότερες χώρες εκτός Ευρώπης.

https://www.instagram.com/eurovision
https://www.instagram.com/eurovision

Εάν τελικά επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Καναδά, θα πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών για τον θεσμό. Η Eurovision θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη διεθνή διάσταση, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες αγορές, περισσότερους τηλεθεατές και ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό μουσικό γεγονός.

https://www.instagram.com/eurovision
https://www.instagram.com/eurovision

Προς το παρόν, οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, όμως η ένταξη του CBC ως πλήρους μέλους της EBU είναι ήδη μία είδηση που αλλάζει τα δεδομένα.

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