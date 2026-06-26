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Celeb News 26.06.2026

Millie Bobby Brown: «Έκλαιγα για έναν μήνα» – Η αποκάλυψη για το φινάλε του Stranger Things

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Η Millie Bobby Brown αποκαλύπτει τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά το φινάλε του Stranger Things, την «κατάθλιψη» και τα τηλεφωνήματα στους συμπρωταγωνιστές της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Millie Bobby Brown ένιωσε «ελαφριά κατάθλιψη» μετά το τέλος των γυρισμάτων του Stranger Things.
  • Η ηθοποιός έκλαιγε σχεδόν ολόκληρο τον Ιανουάριο, αιφνιδιασμένη από την ένταση του αποχωρισμού.
  • Τηλεφώνησε στους συμπρωταγωνιστές της για να διασφαλίσει τις φιλικές τους σχέσεις, χαρακτηρίζοντας τους «δεύτερη οικογένεια».
  • Η Brown δήλωσε ότι ο ρόλος της Eleven και το καστ της σειράς θα της λείψουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για τη Millie Bobby Brown, το τέλος του Stranger Things δεν ήταν απλώς η ολοκλήρωση ενός επαγγελματικού κύκλου, αλλά το κλείσιμο ενός ολόκληρου κεφαλαίου της ζωής της. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast Happy Sad Confused (24/6), η ηθοποιός περιέγραψε με ειλικρίνεια την έντονη ψυχολογική πίεση που ένιωσε μόλις έπεσαν οι τίτλοι τέλους της επιτυχημένης σειράς του Netflix.

Millie Bobby Brown
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Όπως παραδέχτηκε, το διάστημα μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων ήταν γεμάτο δάκρυα και συναισθηματική αστάθεια. «Έκλαιγα σχεδόν ολόκληρο τον Ιανουάριο», εξομολογήθηκε η Brown, κάνοντας λόγο για μια περίοδο «ελαφριάς κατάθλιψης». Η ίδια, γνωστή για τον αισιόδοξο και ανέμελο χαρακτήρα της, δήλωσε πως η ένταση αυτού του συναισθήματος την αιφνιδίασε, καθώς δεν ήταν προετοιμασμένη για ένα τόσο βαρύ «αντίο».

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Η ανάγκη για επανασύνδεση

Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, η Brown ένιωσε την επιτακτική ανάγκη να διασφαλίσει τους δεσμούς της με τους συμπρωταγωνιστές της, οι οποίοι υπήρξαν η «δεύτερη οικογένειά» της για πάνω από δέκα χρόνια. Με μια κίνηση που χαρακτήρισε η ίδια ως απελπισμένη, τηλεφώνησε στους Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Joe Keery και Caleb McLaughlin, ζητώντας συγγνώμη για τυχόν παρεξηγήσεις του παρελθόντος.

«Ήμουν σε φάση: “Είμαστε ακόμα φίλοι, σωστά; Δεν θα σταματήσεις να μου μιλάς, έτσι δεν είναι;”», περιέγραψε γελώντας για τη συμπεριφορά της. Για εκείνη, ο ρόλος της Eleven, τον οποίο υποδύθηκε από την ηλικία των 10 ετών, είχε ταυτιστεί σε τέτοιο βαθμό με την προσωπικότητά της, που ο αποχωρισμός από το καστ έμοιαζε με τον αποχωρισμό από τον ίδιο της τον εαυτό.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα συναισθηματικό αντίο

Η ηθοποιός δεν έκρυψε ότι η σειρά αποτέλεσε το κεντρικό σημείο αναφοράς της για μια ολόκληρη δεκαετία. «Οι συμπρωταγωνιστές μου ήταν στη ζωή μου περισσότερο από την ίδια μου την οικογένεια», παραδέχτηκε, καταλήγοντας πως η Eleven θα της λείψει περισσότερο από κάθε άλλο ρόλο που έχει ενσαρκώσει μέχρι σήμερα. Η εξομολόγησή της φωτίζει μια πιο ανθρώπινη πλευρά της διασημότητας, υπενθυμίζοντάς μας ότι πίσω από τις κάμερες και τα φώτα, οι ηθοποιοί βιώνουν τον αποχωρισμό με την ίδια ένταση που θα τον βίωνε ο καθένας μας.

 

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Millie Bobby Brown Stranger Things
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