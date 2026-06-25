Cine-Update: Όλες οι νέες κυκλοφορίες και οι επανεκδόσεις που κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη 25/6

Από την επική περιπέτεια της «Supergirl» μέχρι τα διαχρονικά αριστουργήματα των Wilder και Bertolucci, δες όλες τις ταινίες που παίζονται αυτή τη στιγμή

Η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινά σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου υπόσχεται μια συναρπαστική εμπειρία στις αίθουσες, καθώς το πρόγραμμα συνδυάζει την απόλυτη δράση των σύγχρονων μπλοκμπάστερ με τη βαθιά συγκίνηση του φεστιβαλικού κινηματογράφου. Από το διαστημικό σύμπαν της DC μέχρι την αθηναϊκή καθημερινότητα και την ιταλική πολιτική σάτιρα, η ποικιλία των επιλογών εγγυάται ότι κάθε θεατής θα βρει την ιστορία που του ταιριάζει, είτε αναζητά την περιπέτεια είτε τον στοχασμό.

Παράλληλα, οι σινεφίλ έχουν την ευκαιρία να βιώσουν ξανά την αίγλη του παρελθόντος, καθώς 4 κορυφαία αριστουργήματα επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Πρόκειται για μια εβδομάδα που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει νέες αφηγήσεις και να απολαύσει ξανά ταινίες-σταθμούς που καθόρισαν την πορεία της έβδομης τέχνης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Supergirl

Η Milly Alcock συστήνεται στο κοινό ως η νέα ηρωίδα της DC σε μια επική περιπέτεια εκδίκησης και δικαιοσύνης. Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Craig Gillespie, η Kara Zor-El ξεκινά ένα επικίνδυνο διαστημικό ταξίδι, όπου θα αναγκαστεί να συνεργαστεί με έναν απρόσμενο σύμμαχο, αμφισβητώντας τις δυνάμεις και τις πεποιθήσεις της μπροστά σε μια νέα, αδίστακτη απέναντι απειλή.

Romeria

Η δημιουργός της επιτυχίας «Alcarràs», Carla Simón, επιστρέφει με μια βαθιά προσωπική ιστορία για τη μνήμη και την οικογενειακή κληρονομιά. Η 18χρονη Marina ταξιδεύει στην Ισπανία για να ανακαλύψει τις ρίζες της, αποκαλύπτοντας κρυμμένα μυστικά που αναδεικνύουν την ποιητική ματιά της Simón πάνω στην απώλεια και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Fuze

Το Λονδίνο βυθίζεται στο χάος όταν μια βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έρχεται στο φως, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για μια τολμηρή ληστεία. Ο David Mackenzie σκηνοθετεί ένα αγωνιώδες crime thriller με πρωταγωνιστές τους Aaron Taylor-Johnson και Theo James, σε μια ιστορία όπου η εμπιστοσύνη αποτελεί πολυτέλεια και ο χρόνος κυλά αντίστροφα.

Pressure

Ο Anthony Maras επιστρέφει με ένα ιστορικό δράμα που φωτίζει την καθοριστική συμβολή του μετεωρολόγου Dr. James Stagg στην Απόβαση της Νορμανδίας. Με τον Andrew Scott και τον Brendan Fraser σε κεντρικούς ρόλους, η ταινία αποτυπώνει την πίεση της στρατιωτικής ηγεσίας και την αγωνιώδη πρόγνωση που έμελλε να αλλάξει την πορεία του πολέμου.

Νόβακ

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Χάρη Λαγούση μάς συστήνει τον Dr. Novak, έναν πρώην νευροεπιστήμονα που απομονώνεται στην Αθήνα, στοιχειωμένος από το παρελθόν του. Η ταινία ακολουθεί την προσπάθεια ενός ιδεαλιστή επιστήμονα να τον πείσει να ηγηθεί μιας κολεκτίβας, θολώνοντας επικίνδυνα τα όρια ανάμεσα στην ιδιοφυΐα, την εμμονή και την τρέλα.

Η Μεγάλη Σφαγή των Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου

Μια αναπάντεχη μαύρη κωμωδία έρχεται να αναστατώσει τον Άλιμο, σε σκηνοθεσία του Αθανάσιου Τόμμυ Σκλάβου. Ένα συνεργείο ντοκιμαντέρ προσπαθεί να εξιχνιάσει μια μυστηριώδη έκρηξη που συνέβη πριν από πέντε χρόνια, σε μια ταινία που καταφέρνει να συνδυάσει επαγγελματίες ηθοποιούς με πραγματικούς κατοίκους της περιοχής, προσφέροντας μια αυθεντική και χιουμοριστική κοινωνική ματιά.

Οι ονειροπόλοι

Στο Παρίσι του Μάη του ’68, ένας νεαρός Αμερικανός φοιτητής ανακαλύπτει τον κόσμο μέσα από τις συνεχείς επισκέψεις του στην Ταινιοθήκη, όπου γνωρίζει τα αδέλφια Isabelle και Theo. Οι τρεις τους αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση και, όσο η πολιτική αναταραχή κορυφώνεται στους δρόμους, δημιουργούν το δικό τους απομονωμένο σύμπαν, εξερευνώντας τα όρια της σεξουαλικής και συναισθηματικής απελευθέρωσης. Η εμβληματική δημιουργία του Bernardo Bertolucci, με τις χαρακτηριστικές ερμηνείες των Eva Green, Louis Garrel και Michael Pitt, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για να παρασύρει κάθε θεατή.

Υπεράνω πάσης υποψίας

Ο Elio Petri υπογράφει ένα από τα πιο εμβληματικά πολιτικά θρίλερ στην ιστορία του ιταλικού σινεμά. Ένας πανίσχυρος αστυνομικός διευθυντής δολοφονεί την ερωμένη του και στήνει ένα διεστραμμένο παιχνίδι με τις αρχές, θέλοντας να αποδείξει πως η θέση του τον καθιστά ανέγγιχτο από κάθε ηθικό και νομικό περιορισμό.

Η γκαρσονιέρα

Το αριστούργημα του Billy Wilder επιστρέφει για να συγκινήσει μια νέα γενιά θεατών. Η ιστορία του μοναχικού Baxter, που δανείζει το διαμέρισμά του στα αφεντικά του για να ανέλθει επαγγελματικά, μετατρέπεται σε ένα τρυφερό και μελαγχολικό σχόλιο για τον έρωτα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαιώνοντας απόλυτα τα πέντε βραβεία Όσκαρ που απέσπασε.

Κεντρική Εικόνα: IMDB