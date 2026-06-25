Στιγμές ανησυχίας για τον Lionel Richie – Ένιωσε αδιαθεσία πάνω στη σκηνή στη Minnesota

Ο Lionel Richie ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που τραγουδούσε πάνω στη σκηνή στη Minnesota και διέκοψε προσωρινά τη συναυλία του

Με μια ματιά Ο Lionel Richie ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Minnesota.

Ο τραγουδιστής διέκοψε προσωρινά την εμφάνισή του, προκαλώντας ανησυχία στο κοινό.

Συνέχισε να τραγουδά καθισμένος, ενώ αργότερα έγινε ένα σύντομο διάλειμμα.

Η συναυλία ήταν η πρεμιέρα της κοινής περιοδείας του με τους Earth, Wind & Fire. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στιγμές ανησυχίας σημειώθηκαν σε συναυλία του Lionel Richie, όταν ο θρυλικός τραγουδιστής ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή και αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά την εμφάνισή του. Το περιστατικό συνέβη μπροστά σε χιλιάδες θεατές στη Minnesota, κατά τη διάρκεια μιας κατά τα άλλα εντυπωσιακής βραδιάς.

Ο Lionel Richie εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου στο Saint Paul, Minnesota, όπου ερμήνευε τις μεγάλες του επιτυχίες. Κατά τη διάρκεια του «Dancing on the ceiling», ο καλλιτέχνης ένιωσε ξαφνική ζαλάδα και φάνηκε να χάνει για λίγο την ενέργειά του.

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Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media τον δείχνουν να συνεχίζει το τραγούδι του, πριν καθίσει σε μια εξέδρα πάνω στη σκηνή, εμφανώς καταβεβλημένος, προκαλώντας ανησυχία στο κοινό. Παρά την αδιαθεσία, ο Lionel Richie ολοκλήρωσε το κομμάτι και στη συνέχεια κάθισε στο πιάνο για να ερμηνεύσει το «Three times a lady».

Because he was feeling dizzy and strange, @lionelrichie performed Dancing on the Ceiling sitting down on opening night @grandcasarena pic.twitter.com/5LYk5unI9s — Jon Bream (@jonbream) June 25, 2026



Λίγο αργότερα, η εμφάνιση διακόπηκε για ένα σύντομο διάλειμμα, ώστε να του παρασχεθεί χρόνος να ανακτήσει δυνάμεις. Το κοινό τον χειροκρότησε θερμά, δείχνοντας την υποστήριξή του στον καλλιτέχνη, ο οποίος παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η εμφάνιση στη Μινεσότα αποτέλεσε την πρεμιέρα της περιοδείας του Lionel Richie μαζί με τους «Earth, Wind & Fire».

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, η κοινή τους περιοδεία περιλαμβάνει συνολικά 26 συναυλίες που θα διαρκέσουν έως τα μέσα Αυγούστου, με στάσεις σε μεγάλες πόλεις όπως η New York, το Chicago και το Los Angeles.