Zendaya: Η «βασίλισσα» του κόκκινου χαλιού φοράει t-shirt από το eBay με 35 δολάρια

Με μια ματιά Η Zendaya φόρεσε ένα vintage t-shirt Spider-Man από το eBay αξίας 35 δολαρίων σε επίσημη εμφάνιση.

Ο στυλίστας της, Law Roach, αποκάλυψε την προσιτή προέλευση του t-shirt, τονίζοντας ότι το στυλ δεν απαιτεί μεγάλη δαπάνη.

Η ηθοποιός συνδύασε το οικονομικό t-shirt με πολυτελή παπούτσια Christian Louboutin.

Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει την προσγειωμένη προσέγγιση της Zendaya στη μόδα, εστιάζοντας στον συνδυασμό και την αυτοπεποίθηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya έχει συνηθίσει το κοινό της σε εντυπωσιακές, couture εμφανίσεις που συχνά αποτελούν θεματικές αναφορές στις ταινίες που προωθεί. Ωστόσο, στην πρόσφατη στάση της παγκόσμιας περιοδείας για την ταινία «Spider-Man: Brand New Day» στο Παρίσι, η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός επέλεξε κάτι αναπάντεχα απλό και προσιτό, αποδεικνύοντας ότι το αληθινό στυλ δεν εξαρτάται από τον προϋπολογισμό.

Η Zendaya εμφανίστηκε σε photocall φορώντας ένα oversized vintage t-shirt με τον Spider-Man, το οποίο συνδύασε με λευκές γόβες Christian Louboutin, δίνοντας μια «υψηλή» νότα στο casual σύνολο. Η αποκάλυψη που ακολούθησε από τον επί χρόνια στυλίστα της, Law Roach, ήταν εκείνη που έκανε τον γύρο του διαδικτύου: το μπλουζάκι αγοράστηκε από το eBay για μόλις 34,99 δολάρια.

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Ο Roach μοιράστηκε την είδηση μέσω Instagram, ανεβάζοντας το screenshot της αγοράς και δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το στυλ δεν χρειάζεται πάντα μια περιουσία». Είναι βέβαιο ότι ο πωλητής του vintage αντικειμένου δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι το t-shirt του θα κατέληγε πάνω σε μια από τις πιο επιδραστικές fashion icons της εποχής μας.

Η συνεργασία Zendaya και Law Roach έχει χαρίσει στο παρελθόν μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές των κόκκινων χαλιών, από το Cinderella φόρεμα του Met Gala το 2019 μέχρι τις εντυπωσιακές αρχειακές επιλογές που ανασύρουν από οίκους όπως ο Thierry Mugler και ο Giorgio Armani. Είτε πρόκειται για custom δημιουργίες υψηλής ραπτικής είτε για ανευρεθέντα κομμάτια από το διαδίκτυο, το δίδυμο καταφέρνει πάντα να αφηγείται μια ιστορία μέσα από τα ρούχα.

Στην τρέχουσα περιοδεία της για τη νέα ταινία της Sony και της Marvel, που αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου, η Zendaya έχει ήδη εντυπωσιάσει με μια σειρά από looks στη Μαδρίτη, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο και τη Ρώμη. Από το έντονο κόκκινο φόρεμα του Ernest Naranjo μέχρι το αρχειακό beaded φόρεμα του Giorgio Armani με μοτίβο ιστού αράχνης, η ηθοποιός επιβεβαιώνει ότι παραμένει η απόλυτη μούσα της μόδας.

Η κίνηση αυτή της Zendaya να ενσωματώσει ένα τόσο οικονομικό κομμάτι σε μια επίσημη περιοδεία υπογραμμίζει μια πιο χαλαρή και προσγειωμένη προσέγγιση στη μόδα, υπενθυμίζοντας σε όλους τους λάτρεις του στυλ ότι η αισθητική έγκειται στον συνδυασμό και την αυτοπεποίθηση, και όχι απαραίτητα στην τιμή της ετικέτας.