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Μουσική 25.06.2026

«Να ονειρεύεσαι ξυπνητός»: Η συγκινητική ανάρτηση του Χρήστου Μάστορα μετά το παγκόσμιο tour με τις «Μέλισσες»

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Ο Χρήστος Μάστορας μοιράζεται μια συγκινητική ανάρτηση μετά τη διεθνή sold out περιοδεία με τις «Μέλισσες» σε 3 ηπείρους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι Μέλισσες ολοκλήρωσαν την πρώτη τους διεθνή περιοδεία εκτός Ευρώπης, με sold out εμφανίσεις σε τρεις ηπείρους.
  • Η περιοδεία περιλάμβανε στάσεις σε πόλεις όπως Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Μόντρεαλ, Τορόντο, Σίδνεϊ και Μελβούρνη.
  • Ο Χρήστος Μάστορας περιέγραψε την εμπειρία ως «όνειρο ξυπνητός», τονίζοντας την κούραση αλλά και την αξία της.
  • Η περιοδεία αυτή είναι σημαντική, καθώς είναι η πρώτη εκτός Ευρώπης στα 15 χρόνια πορείας του συγκροτήματος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο έντονες και συναισθηματικές εμπειρίες της καριέρας τους έζησαν ο Χρήστος Μάστορας και οι «Μέλισσες», ολοκληρώνοντας την πρώτη τους μεγάλη διεθνή περιοδεία εκτός Ευρώπης. Το ταξίδι αυτό τους οδήγησε σε τρεις ηπείρους, με διαδοχικά sold out live και θερμή υποδοχή από το ελληνικό κοινό της ομογένειας.

Χρήστος Μάστορας
https://www.instagram.com/xmastoras/

Η περιοδεία ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου από τη Νέα Υόρκη και συνεχίστηκε σε μερικές από τις πιο εμβληματικές πόλεις του κόσμου, όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο, το Μόντρεαλ, το Τορόντο, αλλά και στην Αυστραλία, με στάσεις σε Σίδνεϊ, Μελβούρνη και Αδελαΐδα.  Σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, το συγκρότημα σημείωσε συνεχόμενα sold out shows, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση που έχει διεθνώς.

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Μετά το τέλος της περιοδείας, ο Χρήστος Μάστορας προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση, συνοδεύοντας ένα video με backstage στιγμές και στιγμιότυπα από τις συναυλίες. Ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά: «70 ώρες πτήση, 20 φορές άνοιξε –  κλείσε, φτιάξε βαλίτσα. 10 πόλεις, 12 live, 32 μέρες να ξυπνάς και να μη θυμάσαι πού κοιμήθηκες. Κούραση, ξενύχτι, φασαρία, work, sleep, repeat. Άξιζε; Αν άξιζε λέει! Αυτό δεν είναι δουλειά αδελφέ, αυτό είναι σαν να ονειρεύεσαι ξυπνητός», έγραψε ο τραγουδιστής, περιγράφοντας την εμπειρία του tour.

Και συνέχισε λέγοντας: «Δεν λέμε τυχαία ”παίζω μουσική“. Είναι το πιο ωραίο παιχνίδι η μουσική, το πιο όμορφο όνειρο. Είναι να κρατάς το παιδί μέσα σου ζωντανό. Κι αν αυτό το παιδί έχει δίπλα του και τους καλύτερούς του φίλους τότε τίποτα δεν το σταματάει. Ευχαριστούμε που είστε εκεί σε κάθε μας βήμα να μας κρατάτε το χέρι. Αλλά να ξέρετε δεν θα μεγαλώσουμε ποτέ. Θα ‘μαστε πάντα παιδιά. Οπότε κρατήστε το χέρι αυτό σφιχτά».

xristos_mastoras
https://www.instagram.com/xmastoras/

Η συγκεκριμένη περιοδεία είχε ιδιαίτερη σημασία για το συγκρότημα, καθώς ήταν η πρώτη φορά μέσα στα 15 χρόνια πορείας τους που οι «Μέλισσες» πραγματοποίησαν εμφανίσεις εκτός Ευρώπης. Παράλληλα, ο Χρήστος Μάστορας συνεχίζει να καταγράφει μεγάλες επιτυχίες, με πιο πρόσφατη το τραγούδι «Μαργαρίτα» από την Panik Records, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό.

christos_mastoras_demis_nikolaidis
https://www.instagram.com/xmastoras/

Η διεθνής αυτή περιοδεία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία του πιο επιτυχημένου ελληνικού pop συγκροτήματος, επιβεβαιώνοντας πως η μουσική τους πλέον ταξιδεύει πολύ πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

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Instagram ΜΕΛΙΣΣΕΣ περιοδεία Χρήστος Μάστορας
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