Γιατί τα ρούχα σου όταν στεγνώνουν μυρίζουν «μούχλα» ακόμα κι αν τα πλένεις σωστά

Έχεις βγάλει ποτέ τα ρούχα από το πλυντήριο, τα έχεις απλώσει προσεκτικά και όταν στέγνωσαν… αντί για φρεσκάδα, σε υποδέχτηκε εκείνη η χαρακτηριστική μυρωδιά «κλεισούρας»; Αν σου συμβαίνει συχνά, το πιο πιθανό είναι ότι δεν φταίει ούτε το απορρυπαντικό σου ούτε το πλυντήριο από μόνο του, αλλά μια σειρά από μικρές λεπτομέρειες στη ρουτίνα σου που πρέπει να προσέξεις πολύ.
1.Τα αφήνεις μέσα στο πλυντήριο
Ακόμα και 30 λεπτά καθυστέρηση μετά το τέλος της πλύσης αρκούν για να ξεκινήσει η ανάπτυξη υγρασίας και βακτηρίων στον κάδο. Όσο πιο «κλειστά» μένουν τα ρούχα, τόσο πιο εύκολα αποκτούν αυτή τη βαριά, υγρή μυρωδιά που θυμίζει μούχλα.
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Μπορεί τα ρούχα σου να είναι καθαρά, αλλά το πλυντήριο όχι. Υπολείμματα απορρυπαντικού, υγρασία και άλατα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για μικροοργανισμούς. Κι όταν ξεκινάς νέα πλύση, αυτά μεταφέρονται στα ρούχα σου χωρίς να το καταλάβεις. Ένας καθαρισμός του πλυντηρίου στους 60–90°C μία φορά τον μήνα δεν είναι πολυτέλεια, είναι απαραίτητος.
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