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Μουσικά Νέα 25.06.2026

Άννα Βίσση: Γυρίσματα και πρόβες στα Alva West Studios – Η προετοιμασία για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

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Η Άννα Βίσση πραγματοποιεί δεύτερη ημέρα γυρισμάτων στο Λονδίνο σε πανάκριβα στούντιο με εντυπωσιακό νέο look
Ειρήνη Στόφυλα

Η Άννα Βίσση βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της, καθώς πραγματοποιεί γυρίσματα και πρόβες στα Alva West Studios του Λονδίνου, στο πλαίσιο ενός νέου εντυπωσιακού project υψηλών προδιαγραφών. Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ φαίνεται να επενδύει σε μια παραγωγή που κινείται ξεκάθαρα με διεθνή αισθητική και τεχνική υπογραφή. Η  καλλιτέχνιδα έχει ήδη ξεκινήσει εντατικές πρόβες και για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, ένα live που αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για τα ελληνικά μουσικά δεδομένα.

https://www.instagram.com/annavissiofficial
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Τα γυρίσματα στα Alva West Studios πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή εξειδικευμένων συνεργατών και production teams που δουλεύουν σε επίπεδα αντίστοιχα μεγάλων διεθνών shows. Η παραγωγή χαρακτηρίζεται από υψηλή αισθητική, σύγχρονη σκηνοθεσία και έντονο οπτικοακουστικό στοιχείο, που αναμένεται να συνοδεύσει το νέο καλλιτεχνικό της κεφάλαιο. Η Άννα Βίσση συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δημιουργικές διαδικασίες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως παραμένει μια καλλιτέχνιδα που εξελίσσεται συνεχώς και επενδύει σε projects με διεθνή προσανατολισμό.

Η Άννα Βίσση μοιράστηκε τις πρώτες εικόνες από την προετοιμασία της για το ΟΑΚΑ

Τον σχεδιασμό του show έχει αναλάβει η visual stage team, η οποία δουλεύει πάνω σε ένα φιλόδοξο concept που συνδυάζει μουσική, εικόνα και σύγχρονα visuals υψηλής ανάλυσης. Στόχος είναι η δημιουργία μιας συναυλίας που δεν θα θυμίζει απλώς ένα live, αλλά μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία.


Με την πρώτη ημέρα προβών ήδη ολοκληρωμένη, η προετοιμασία συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς η ομάδα εργάζεται για να «χτιστεί» ένα από τα πιο φιλόδοξα live projects που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα.

https://www.instagram.com/annavissiofficial
https://www.instagram.com/annavissiofficial

https://www.instagram.com/annavissiofficial

Η Άννα Βίσση δείχνει για ακόμη μία φορά ότι παραμένει μια καλλιτέχνιδα που επενδύει σε μεγάλα projects και δεν φοβάται να ανεβάσει τον πήχη της ελληνικής live σκηνής σε διεθνές επίπεδο.

 

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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