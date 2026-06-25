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TV & Media 25.06.2026

GNTM: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του νέου κύκλου – Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε ρόλο «έκπληξη»

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Το GNTM επιστρέφει με νέο κύκλο, ανανεωμένη επιτροπή και νέο concept μόδας, με το επίσημο trailer της νέας σεζόν να κυκλοφορεί
Ειρήνη Στόφυλα

Το GNTM επιστρέφει στη μικρή οθόνη μέσα από τη συχνότητα του Star, επιχειρώντας ένα νέο ξεκίνημα με ανανεωμένη αισθητική, νέα πρόσωπα και φρέσκια προσέγγιση στο δημοφιλές fashion reality. Το project στοχεύει σε μια δυναμική επανεκκίνηση, με έμφαση στη μόδα αλλά και στην προσωπικότητα των διαγωνιζόμενων. Το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer του νέου κύκλου, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη εικόνα από το ύφος και τη φιλοσοφία της νέας σεζόν.

GNTM
https://www.instagram.com/gntmgr/

Στο κέντρο του διαγωνισμού παραμένει η αναζήτηση της επόμενης γενιάς μοντέλων, με τους υποψήφιους να καλούνται να αποδείξουν πως δεν αρκεί μόνο η εξωτερική εμφάνιση, αλλά απαιτούνται επίσης προσωπικότητα, επαγγελματισμός, πειθαρχία και ξεχωριστό στυλ.

Η Μπέττυ Μαγγίρα στο νέο GNTM – Η φωτογραφία από τα backstage με τους κριτές

Κεντρικό πρόσωπο της νέας σεζόν είναι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία επιστρέφει αναλαμβάνοντας διπλό ρόλο, τόσο ως παρουσιάστρια όσο και ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Στο πλευρό της επιστρέφουν γνώριμα πρόσωπα από τον χώρο της μόδας, ο Άγγελος Μπράτης και ο Λάκης Γαβαλάς, ενώ νέα είσοδος στη φετινή επιτροπή είναι η Μπέττυ Μαγγίρα, που ενισχύει τη δυναμική της ομάδας.

https://www.instagram.com/betty_maggira/
https://www.instagram.com/betty_maggira/

Παράλληλα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει ως Creative Director, αναλαμβάνοντας τον δημιουργικό σχεδιασμό των φωτογραφίσεων, των δοκιμασιών και της συνολικής αισθητικής του παιχνιδιού, δίνοντας τον δικό της ξεχωριστό τόνο στο νέο GNTM.

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GNTM TRAILER νέος κύκλος
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