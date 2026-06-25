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Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται τον FY και την Αλεξία Κεφαλά στο «After Dark» αυτό το Σάββατο

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Το πιο πολυσυζητημένο ζευγάρι της ελληνικής showbiz «ανοίγει τα χαρτιά του» στον Θέμη Γεωργαντά, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται στο «After Dark» τους FY και Αλεξία Κεφαλά.
  • Το ζευγάρι μιλά για τη σχέση τους, τη γνωριμία τους, τον έρωτά τους και τον γάμο τους.
  • Αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για την πρόταση γάμου και το περιστατικό απαγωγής του FY.
  • Συμμετέχουν σε παιχνίδι γνωριμίας και στο εξομολογητήριο του «After Dark».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 23:30, ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται στο σαλόνι του «After Dark» ένα από τα πιο αγαπημένα και πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, τον FY και την Αλεξία Κεφαλά Upinthehype.

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Ο δημοφιλής καλλιτέχνης και η αγαπημένη content creator ανοίγουν την καρδιά τους και μιλούν για τη σχέση τους, η οποία μετρά ήδη 7 χρόνια, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες από τη γνωριμία τους, τον έρωτά τους και την κοινή τους πορεία μέχρι τον γάμο.

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Οι δυο τους θυμούνται την πρώτη τους συνάντηση σε live του FY στη Χαλκιδική, αποκαλύπτουν πώς ξεκίνησε η επικοινωνία τους μέσα από τα social media, ενώ εξηγούν γιατί από την πρώτη στιγμή ένιωσαν πως η σχέση τους εξελίχθηκε με απόλυτα φυσικό τρόπο.

Η Αλεξία μιλά για τις σπουδές της στις Πολιτικές Επιστήμες και την Ψυχολογία, αλλά και για το πώς τα social media μπήκαν σταδιακά στη ζωή της, ενώ ο FY εξηγεί πώς η δημοσιότητα επηρέασε τη ζωή του από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Φυσικά, ιδιαίτερη θέση στη συζήτησή τους έχει η πρόταση γάμου που έγινε μπροστά σε χιλιάδες κόσμο σε συναυλία του FY. Η Αλεξία αποκαλύπτει γιατί δεν περίμενε ποτέ ότι ο FY θα επέλεγε έναν τόσο δημόσιο τρόπο για να της κάνει πρόταση, ενώ ο ίδιος εξηγεί πώς χρειάστηκε να οργανώσει 3 διαφορετικές προσπάθειες μέχρι να καταφέρει τελικά να της προσφέρει το δαχτυλίδι.

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Το ζευγάρι μιλά ακόμη για τον γάμο του, τα ταξίδια που λατρεύει να κάνει σε όλο τον κόσμο, αλλά και για τα όνειρα που θέλει να πραγματοποιήσει τα επόμενα χρόνια.
Σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς, ο FY και η Αλεξία θυμούνται το σοκαριστικό περιστατικό της απόπειρας απαγωγής του καλλιτέχνη στα πρώτα χρόνια της σχέσης τους, περιγράφοντας πώς το βίωσαν και γιατί αυτό το γεγονός τους έδεσε ακόμη περισσότερο.

Στη συνέχεια, οι δύο καλεσμένοι δοκιμάζουν τις γνώσεις τους στο ξεκαρδιστικό παιχνίδι «Πόσο καλά γνωρίζεστε;», αποδεικνύοντας ότι μετά από επτά χρόνια σχέσης γνωρίζουν σχεδόν τα πάντα ο ένας για τον άλλον.

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς έρχεται στο πολυσυζητημένο εξομολογητήριο του «After Dark», το οποίο αυτή τη φορά αλλάζει μορφή. Ο FY και η Αλεξία παίρνουν τη θέση του Θέμη Γεωργαντά και καλούνται να κάνουν ο ένας στον άλλον τις πιο προσωπικές και αποκαλυπτικές ερωτήσεις.
Θα καταφέρουν να απαντήσουν με απόλυτη ειλικρίνεια;

«After Dark», κάθε Σάββατο στις 23:30 στο OPEN.

 

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