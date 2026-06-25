Mediterranean chic: Γιατί τα σανδάλια με πέτρες είναι το απόλυτο must-have του 2026

Από flat σχέδια για την καθημερινότητα μέχρι κομψά πέδιλα με τακούνι, ανακάλυψε πώς να υιοθετήσεις το απόλυτο καλοκαιρινό trend

Με μια ματιά Τα σανδάλια με πέτρες είναι το απόλυτο must-have του 2026, συνδυάζοντας νοσταλγία και υψηλή αισθητική.

Η τάση περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία, από φλατ σανδάλια έως σχέδια με τακούνι, με μίνιμαλ ή εντυπωσιακά διακοσμητικά στοιχεία.

Αποτελούν τον ορισμό του Mediterranean-chic στυλ, ιδανικά για boho-chic σύνολα από το πρωί έως το βράδυ.

Οι δύο κυρίαρχες κατηγορίες είναι τα flat σανδάλια για καθημερινές εμφανίσεις και τα σανδάλια με τακούνι για βραδινά outfits. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν αντικείμενα που έχουν τη μαγική ικανότητα να ξυπνούν παιδικές αναμνήσεις. Στον κόσμο της μόδας, τα συναισθήματα που συνοδεύουν τέτοια αντικείμενα είναι άμεσα και νοσταλγικά. Όπως τα πλαστικά παπούτσια μας θυμίζουν καλοκαίρια σε βράχια και αναζήτηση για κοχύλια, έτσι και τα σανδάλια με πέτρες ανασύρουν εικόνες από βόλτες στην καυτή άμμο με θέα το απέραντο γαλάζιο. Φέτος, αυτή η γλυκιά νοσταλγία συναντά την υψηλή αισθητική, καθώς τα διακοσμημένα με πέτρες σανδάλια αναδεικνύονται στο απόλυτο must-have του καλοκαιριού του 2026: μίνιμαλ, αλλά εντυπωσιακά chic.

Η φετινή τάση δεν περιορίζεται σε ένα μόνο στυλ, καθώς η ποικιλία είναι τεράστια και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Από φλατ σανδάλια για καθημερινές εμφανίσεις μέχρι εκλεπτυσμένα σχέδια με τακούνι, οι επιλογές καλύπτουν κάθε γούστο. Μερικές φορές μια μεγάλη, επιβλητική πέτρα κυριαρχεί στο επάνω μέρος, ενώ άλλες φορές μια αλυσίδα από χρυσά διακοσμητικά στοιχεία αγκαλιάζει το πέλμα, προσφέροντας μια νότα πολυτέλειας που αναβαθμίζει ακόμα και το πιο απλό ντύσιμο.

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Πώς να φορέσεις το trend

Τα σανδάλια με πέτρες αποτελούν τον ορισμό του Mediterranean-chic στυλ. Αυτό το look μπορείς να το υιοθετήσεις συνδυάζοντάς τα με μια μάξι φούστα, ένα ασορτί top και ένα εντυπωσιακό κολιέ, δημιουργώντας το απόλυτο boho-chic σύνολο, ιδανικό για να το φοράς από το πρωί έως το βράδυ.

Αυτά τα σανδάλια ισορροπούν ανάμεσα στο μίνιμαλ και το couture, ταιριάζοντας με τα πάντα. Είτε επιλέξεις μικρά, διακριτικά charms είτε εντυπωσιακά κοσμήματα, το αποτέλεσμα θα είναι πάντα μια εμφάνιση που αποπνέει αυτοπεποίθηση και έντονη καλοκαιρινή διάθεση.

Οι δύο κυρίαρχες κατηγορίες της σεζόν

Η πρώτη κατηγορία αφορά τα flat σανδάλια με πέτρες, η οποία είναι και η πιο ζωντανή της σεζόν. Εδώ περιλαμβάνονται από μίνιμαλ σχέδια με κορδόνια μέχρι flip-flops και κομψά slippers που μπορείς να φορέσεις σε κάθε περίσταση. Για ένα αυθεντικό Mediterranean chic αποτέλεσμα, ο καλύτερος τρόπος για να τα αναδείξεις είναι να παίξεις με τις υφές και τις αντιθέσεις, συνδυάζοντάς τα με ένα αέρινο λινό φόρεμα ή μια λευκή φούστα σε συνδυασμό με ένα χειροποίητο crochet top.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα σανδάλια με πέτρες και τακούνι, όπου η κομψότητα απογειώνεται. Είτε επιλέξεις χαμηλά kitten heels είτε μεσαίου ύψους τακούνια, τα υποδήματα αυτά είναι ο ιδανικός τρόπος για να ολοκληρώσεις ένα προσεγμένο βραδινό σου outfit. Μοντέλα με γεωμετρικές πέτρες ή γλυπτά διακοσμητικά στοιχεία προσθέτουν την απαραίτητη δόση λάμψης, μετατρέποντας ακόμη και το πιο απλό και basic ντύσιμό σου σε μια εντυπωσιακή statement εμφάνιση.

5 σχέδια που θα αγαπήσεις:

1. Sante

2. Bozikis

3. Envie shoes

4. H&M

5. Next