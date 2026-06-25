Benny Blanco: Η μητέρα του είχε «προβλέψει» τον γάμο με τη Selena Gomez χρόνια πριν

Ο Benny Blanco αποκαλύπτει πώς η μητέρα του διέκρινε τη «γυναίκα της ζωής του» στο πρόσωπο της Selena Gomez ήδη από το 2019

Με μια ματιά Η μητέρα του Benny Blanco προέβλεψε το 2019 ότι θα παντρευόταν μια γυναίκα σαν τη Selena Gomez.

Η μητέρα του εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητα και την ωριμότητα της Gomez.

Η σχέση Blanco-Gomez βασίζεται σε φιλία δεκαετίας και επαγγελματική συνεργασία.

Ο Blanco δηλώνει ότι η Gomez είναι η καλύτερή του φίλη, επιβεβαιώνοντας την ιδανική σχέση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ιστορία αγάπης μεταξύ του Benny Blanco και της Selena Gomez φαίνεται πως είχε τις ρίζες της πολύ βαθύτερα στο παρελθόν από όσο πίστευε κανείς. Για τον επιτυχημένο μουσικό παραγωγό, η διαδρομή προς την καρδιά της pop star δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα της στενής τους συνεργασίας, αλλά και το επιστέγασμα μιας σύνδεσης που πολλοί γύρω του είχαν διακρίνει πολύ πριν από εκείνον.

Σε μια πρόσφατη εξομολόγηση στο podcast του «Friends Keep Secrets», ο Blanco αποκάλυψε πως η μητέρα του είχε «προβλέψει» το μέλλον τους ήδη από το 2019. Οι δηλώσεις αυτές ρίχνουν φως σε μια όμορφη ιστορία όπου η διαίσθηση των δικών του ανθρώπων και η αμοιβαία εκτίμηση που καλλιεργήθηκε μέσα από τα χρόνια, οδήγησαν τελικά το ζευγάρι στην κοινή τους πορεία και τον πρόσφατο αρραβώνα τους.

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Η διορατική πρόβλεψη της μητέρας του

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους συμπαρουσιαστές του, Lil Dicky και Kristin Batalucco, αλλά και τους καλεσμένους Bryan Cranston και Aaron Paul, ο Blanco μοιράστηκε μια χαρακτηριστική στιγμή από το 2019. «Είναι τρελό, αλλά το 2019 γύριζα ένα video με τη Selena. Εκείνη την εποχή έβγαινα με κάποια άλλη. Η μητέρα μου βρισκόταν στα γυρίσματα, κάθισε δίπλα μου και μου είπε: “Αγάπη μου, πρέπει να παντρευτείς μια κοπέλα σαν τη Selena”», θυμάται ο Blanco. Όπως εξομολογήθηκε, αν και τότε δεν το είχε επεξεργαστεί με τον ίδιο τρόπο, η μητέρα του είχε εντυπωσιαστεί από την προσωπικότητα και την ωριμότητα της καλλιτέχνιδας, «φυτεύοντας τον σπόρο» για αυτό που θα ακολουθούσε.

Μια φιλία που εξελίχθηκε σε έρωτα

Η σχέση του Blanco και της Gomez δεν ξεκίνησε ξαφνικά, καθώς οι δυο τους συνεργάζονταν επαγγελματικά εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Από το 2015, ο Blanco συμμετείχε στη δημιουργία επιτυχιών, ενώ ο ίδιος αποκάλυψε ότι ακόμα και μια παλαιότερη σύντροφός του είχε αντιληφθεί τον θαυμασμό του για τη Selena. «Μια πρώην κοπέλα μου, περίπου 5 χρόνια πριν, μου έστειλε μήνυμα όταν επισημοποιήθηκε η σχέση μας και μου είπε: “Θυμάμαι ότι μιλούσες πάντα τόσο θετικά για τη Selena, ακόμα κι όταν ήμασταν μαζί”».

Η επιβεβαίωση μιας ιδανικής σχέσης

Μετά από χρόνια δημιουργικής πορείας και στενής φιλίας, το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει επίσημα το 2023. Η Selena Gomez επιβεβαίωσε τη σχέση τους στα social media τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, ενώ ένα χρόνο αργότερα ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους. Κλείνοντας τη συζήτηση στο podcast, ο Benny Blanco έδωσε την πιο τρυφερή εξήγηση για το πώς κατέληξαν μαζί: «Όλοι λένε ότι πρέπει να παντρεύεσαι τον καλύτερό σου φίλο. Και η αλήθεια είναι πως η Selena είναι όντως η καλύτερή μου φίλη».