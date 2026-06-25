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Celeb World 25.06.2026

Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerela: Ξεκίνησε το λαμπερό τριήμερο party στην Πάρο

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Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα βρίσκονται στην Πάρο για το γαμήλιο τριήμερο party με 100+ καλεσμένους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerela παντρεύονται στην Πάρο με τριήμερο εορτασμό.
  • Στο γάμο θα παρευρεθούν περίπου 100-120 στενοί φίλοι και συγγενείς από Ελλάδα και εξωτερικό.
  • Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με ένα καλοκαιρινό beach party την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
  • Ο γάμος και το γλέντι θα έχουν διακριτικό, κομψό και φιλόξενο ύφος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στην Πάρο βρίσκονται ήδη η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerela, όπου ετοιμάζονται να ζήσουν ένα από τα πιο σημαντικά Σαββατοκύριακα της ζωής τους. Το ζευγάρι πρόκειται να ανταλλάξει όρκους και να διοργανώσει ένα εντυπωσιακό γαμήλιο γλέντι, έχοντας στο πλευρό του τα παιδιά της ηθοποιού, τον Μάξιμο και τη Σιέννα.

Ο Μπρούνο Τσερέλα και η Αθηνά Οικονομάκου σε στιγμιότυπο από την «Καρμική συνάντηση» που σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.
https://www.instagram.com/brunocerella.30/

Το νησί έχει ήδη αρχίσει να γεμίζει με καλεσμένους, καθώς σύμφωνα με όσα ανέφερε η Φωτεινή Πετρογιάννη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, από σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου καταφθάνουν σταδιακά οι πρώτοι προσκεκλημένοι για τις τριήμερες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο γαμήλιο τριήμερο αναμένεται να παρευρεθούν περίπου 100 έως 120 στενοί φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Η συνολική διοργάνωση έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια, δίνοντας έμφαση στη διακριτικότητα, την κομψότητα και τη ζεστή φιλοξενία.


Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκινούν επίσημα την Παρασκευή 26 Ιουνίου με ένα χαλαρό και καλοκαιρινό beach party, το οποίο θα διαρκέσει από το μεσημέρι μέχρι νωρίς το βράδυ. Το συγκεκριμένο event λειτουργεί ως ανεπίσημη υποδοχή των καλεσμένων και δίνει τον τόνο για ολόκληρο το τριήμερο γιορτής στην Πάρο.

https://www.instagram.com/athinao1konomakou
https://www.instagram.com/athinao1konomakou
https://www.instagram.com/athinao1konomakou
https://www.instagram.com/athinao1konomakou

https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Οι υπόλοιπες εκδηλώσεις αναμένονται με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει ένα πιο private αλλά ταυτόχρονα elegant ύφος για τον γάμο και το γλέντι τους.

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ Πάρος
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