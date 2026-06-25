Akylas: Αποθέωση στη Θεσσαλονίκη για το «Press Start Tour»

Ο Akylas ξεκίνησε το «Press Start Tour» από τη Θεσσαλονίκη και γνώρισε την αποθέωση από χιλιάδες fans στη Μονή Λαζαριστών

Με μια ματιά Η Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε τον Akylas για την έναρξη της καλοκαιρινής του περιοδείας «Press Start Tour».

Χιλιάδες θαυμαστές παρακολούθησαν μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και εντυπωσιακά σκηνικά.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τραγούδια από το άλμπουμ «PRESS START», ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες.

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η ερμηνεία του τραγουδιού «Ferto», με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε η καλοκαιρινή περιοδεία του Akyla, καθώς η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό του πολυσυζητημένου Akylas «Press Start Tour powered by ΔΕΗ». Ο νεαρός καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή της Μονής Λαζαριστών το βράδυ της Τρίτης 24 Ιουνίου και γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από χιλιάδες θαυμαστές που έδωσαν δυναμικό «παρών».

Η πρώτη μεγάλη συναυλία του Akylas στην Ελλάδα μετατράπηκε σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και δυνατές στιγμές, με το κοινό να τραγουδά κάθε στίχο μαζί του και να δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα από την αρχή μέχρι το φινάλε.

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Οι θεατές που βρέθηκαν στη Μονή Λαζαριστών είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο show με χορογραφίες, δυναμικά εφέ φωτισμού, ιδιαίτερα κοστούμια και σκηνικά που ενίσχυαν το concept της περιοδείας.

Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχώρισαν ήταν η χαρακτηριστική παιδική χαρά, που είδαμε στην σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, η οποία αποτελεί βασικό κομμάτι της αισθητικής του «Press Start Tour». Σε αρκετές στιγμές της συναυλίας, ο Akylas εμφανίστηκε πάνω στη σκηνική κατασκευή, ερμηνεύοντας τα τραγούδια του από ψηλά και αποσπώντας τον ενθουσιασμό του κοινού.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Akylas παρουσίασε τραγούδια από το άλμπουμ «PRESS START», αλλά δεν περιορίστηκε μόνο στο προσωπικό του ρεπερτόριο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, αλλά και γνωστά διεθνή hits, μετατρέποντας τη συναυλία σε ένα ασταμάτητο μουσικό πάρτι. Οι χιλιάδες παρευρισκόμενοι συμμετείχαν ενεργά, τραγουδώντας και χορεύοντας ασταμάτητα σε κάθε τραγούδι.

Αναμφισβήτητα μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν η ερμηνεία του «Ferto», του τραγουδιού με το οποίο ο Akylas εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision. Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει ήδη ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια streams στο Spotify, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μέχρι τώρα πορείας του. Με το πρώτο άκουσμα των στίχων, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και τραγούδησε μαζί του κάθε λέξη, χαρίζοντας μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συναυλίας.

Με την εκκίνηση του «Akylas Press Start Tour powered by ΔΕΗ», ο καλλιτέχνης απέδειξε πως αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της νέας γενιάς της ελληνικής μουσικής σκηνής, με το κοινό να δείχνει έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του.