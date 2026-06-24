Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
TV 24.06.2026

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Νίκος και η Βιργινία σε μια αναμέτρηση χωρίς επιστροφή

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Απόψε, οι μάσκες πέφτουν και οι ισορροπίες καταρρέουν σε ένα επεισόδιο γεμάτο εντάσεις, συγκρούσεις και αποκαλύψεις που δεν περιμέναμε
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το επεισόδιο 55 της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» φέρνει συγκλονιστικές ανατροπές.
  • Η αλήθεια χτυπά σκληρά τον Δημήτρη και την Ελένη, ενώ Νίκος και Βιργινία βρίσκονται σε τελική αναμέτρηση.
  • Ο Δημήτρης ζητά βοήθεια από Νίκο και Βιργινία, ενώ Ηρακλής και Στέλιος έχουν δύσκολη συζήτηση.
  • Νίκος και Δημήτρης πιάνονται στα χέρια, ενώ η Βιργινία δίνει απρόσμενη απάντηση στον Νίκο για το φιλί της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Απόψε στις 21:00 στον Alpha, το νέο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» υπόσχεται συγκλονιστικές ανατροπές που θα κόψουν την ανάσα. Η αλήθεια έρχεται να χτυπήσει σκληρά τον Δημήτρη και την Ελένη, ενώ την ίδια στιγμή ο Νίκος και η Βιργινία βρίσκονται στην τελική αναμέτρηση για να αποκαλύψουν τη δική τους αλήθεια. Πρόκειται για ένα επεισόδιο-σταθμό που θα αναγκάσει σχεδόν κάθε χαρακτήρα της σειράς να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του, τις εσωτερικές του επιθυμίες και τους στόχους του, θέτοντας όλα τα δεδομένα υπό αμφισβήτηση.

Βίκτωρας - Δημήτρης

Στο αποψινό επεισόδιο 55 με τίτλο «Ποιανού είσαι συ; (μέρος 1)», ο Δημήτρης βρίσκεται στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του και αναγκάζεται να προστρέξει για βοήθεια στον Νίκο και τη Βιργινία. Την ίδια ώρα, η Τζένη ετοιμάζεται για ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας την ευκαιρία στον Ηρακλή να αναλάβει μια δύσκολη συζήτηση με τον Στέλιο, στην προσπάθειά του να ενώσει τους κόσμους όλων των ανθρώπων που αγαπά. Οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά εύθραυστες και κάθε λέξη που ανταλλάσσεται φαίνεται πως μπορεί να πυροδοτήσει μια νέα σειρά αποκαλύψεων.

«Νύχτα εκτός ρυθμού»: Το εκρηκτικό live με Ήβη Αδάμου στον ΑΝΤ1 το Σάββατο 27 Ιουνίου

Καθώς ο Ηρακλής πασχίζει να βάλει τα απαραίτητα όρια στον Στέλιο, ο Πανούλης επιδιώκει να ξεπεράσει τα εμπόδια που του έχει θέσει η Στέλλα, επιζητώντας μια εκ βαθέων συζήτηση μαζί της προκειμένου να ξεκαθαρίσουν το τοπίο στη σχέση τους. Η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα όταν ο Δημήτρης και ο Νίκος φτάνουν στα άκρα, καταλήγοντας να πιαστούν στα χέρια, σε μια σκηνή που αντικατοπτρίζει όλη τη συσσωρευμένη πίεση των τελευταίων ημερών. Οι αντοχές των ηρώων δοκιμάζονται και οι συγκρούσεις φαίνεται να μην έχουν τέλος.

Πανούλης - Στέλλα

Η βραδιά κλείνει με μια στιγμή απόλυτης αγωνίας και αβεβαιότητας, όταν ο Νίκος ρωτά ευθέως τη Βιργινία για το φιλί της με τον Μανώλη. Εκείνη, αντί να δώσει την αναμενόμενη εξήγηση, του δίνει μια απάντηση που δεν θα μπορούσε ποτέ να περιμένει, ανατρέποντας όσα νόμιζε ότι γνώριζε για τα συναισθήματά της. Πόσο θα αντέξει ο Νίκος αυτή την αλήθεια και τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η εξέλιξη στη συνέχεια της σχέσης τους; Όλα θα αποκαλυφθούν απόψε, σε ένα επεισόδιο που θα συζητηθεί έντονα.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Μπαμπά Μπαμπά σ’ αγαπώ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Φάε το αντηλιακό σου: Οι τροφές που θα σε βοηθήσουν να μην καείς από τον ήλιο αυτό το καλοκαίρι

Φάε το αντηλιακό σου: Οι τροφές που θα σε βοηθήσουν να μην καείς από τον ήλιο αυτό το καλοκαίρι

24.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Νύχτα εκτός ρυθμού»: Το εκρηκτικό live με Ήβη Αδάμου στον ΑΝΤ1 το Σάββατο 27 Ιουνίου
TV

«Νύχτα εκτός ρυθμού»: Το εκρηκτικό live με Ήβη Αδάμου στον ΑΝΤ1 το Σάββατο 27 Ιουνίου

23.06.2026
«Ντέρτι»: Η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1 που μας μεταφέρει στην Πάτρα του 1987
TV

«Ντέρτι»: Η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1 που μας μεταφέρει στην Πάτρα του 1987

23.06.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η ώρα της αλήθειας για την Ελένη και τον Δημήτρη
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η ώρα της αλήθειας για την Ελένη και τον Δημήτρη

22.06.2026
Your Face Sounds Familiar: Η Αφροδίτη Χατζημηνά κατέκτησε ξανά την κορυφή ως Amy Winehouse
TV

Your Face Sounds Familiar: Η Αφροδίτη Χατζημηνά κατέκτησε ξανά την κορυφή ως Amy Winehouse

22.06.2026
YFSF: Όταν η Amy Winehouse, ο Γιάννης Κότσιρας και ο Harry Styles συναντήθηκαν στην ίδια σκηνή
TV

YFSF: Όταν η Amy Winehouse, ο Γιάννης Κότσιρας και ο Harry Styles συναντήθηκαν στην ίδια σκηνή

22.06.2026
Η Josephine στο After Dark: «Κάθε χρόνο λέω πως θέλω να βρεθώ στη Eurovision»
TV

Η Josephine στο After Dark: «Κάθε χρόνο λέω πως θέλω να βρεθώ στη Eurovision»

21.06.2026
«Το σόι σου»: Ο Βαγγέλης Χαμπέας ξεχνά τα πάντα – Η αμνησία που φέρνει ανατροπές
TV

«Το σόι σου»: Ο Βαγγέλης Χαμπέας ξεχνά τα πάντα – Η αμνησία που φέρνει ανατροπές

19.06.2026
Grand Hotel: Ένας φόνος, μια σύλληψη, μια μεγάλη ανατροπή
TV

Grand Hotel: Ένας φόνος, μια σύλληψη, μια μεγάλη ανατροπή

19.06.2026
«Το σόι σου»: Οι «Ζουζουνέλ» μπαίνουν στον στίβο της πολιτικής – Η ρήξη είναι αναπόφευκτη!
TV

«Το σόι σου»: Οι «Ζουζουνέλ» μπαίνουν στον στίβο της πολιτικής – Η ρήξη είναι αναπόφευκτη!

18.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα