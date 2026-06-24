Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 24.06.2026

Τεράστιο άγαλμα του Ozzy Osbourne αποκαλύφθηκε στο Hellfest 2026

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το Hellfest 2026 τίμησε τον Ozzy Osbourne με ένα τεράστιο άγαλμα στη Γαλλία, το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Στο Hellfest της Γαλλίας αποκαλύφθηκε ένα γιγάντιο άγαλμα αφιερωμένο στον Ozzy Osbourne.
  • Η σύζυγος του Ozzy, Sharon Osbourne, δεν παρευρέθηκε λόγω απρόσμενου προβλήματος υγείας.
  • Η Sharon μοιράστηκε τη συγκίνησή της και ευχαρίστησε τους διοργανωτές και τον καλλιτέχνη του αγάλματος μέσω social media.
  • Το άγαλμα έγινε viral και αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία του φεστιβάλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή στιγμή για τους φίλους της heavy metal σημειώθηκε στο φετινό Hellfest στη Γαλλία, όπου πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια ενός εντυπωσιακού γιγάντιου αγάλματος αφιερωμένου στον αείμνηστο Ozzy Osbourne. Το έργο τέχνης παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του διάσημου φεστιβάλ που φιλοξενείται στην πόλη Clisson, προσελκύοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων μουσικόφιλων από όλο τον κόσμο.

Ο Ozzy Osbourne σε φωτογραφία του Ross Halfin για το αφιέρωμα της Céline Dion.
Ozzy Osbourne By Ross Halfin

Παρότι η Sharon Osbourne δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην τελετή, φρόντισε να μοιραστεί τη συγκίνησή της μέσα από τα social media. Η σύζυγος του θρυλικού frontman δημοσίευσε βίντεο με πλάνα από το επιβλητικό γλυπτό λίγες ώρες πριν την έναρξη του φεστιβάλ, δίνοντας στους θαυμαστές μια πρώτη γεύση από το έργο που τιμά την τεράστια μουσική παρακαταθήκη του Ozzy.

Johnny Marr: Σε δημοπρασία οι εμβληματικές κιθάρες των Smiths

Στην ανάρτησή της, η Sharon αποκάλυψε ότι ένας απρόσμενος λόγος υγείας δεν της επέτρεψε να βρεθεί στη Γαλλία για την ιδιαίτερη αυτή στιγμή. Συγκεκριμένα έγραψε: «Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να βρίσκομαι στο Hellfest για τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Όζι. Δυστυχώς, είχα μια απροσδόκητη επίσκεψη στο νοσοκομείο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Όλιβιέ Γκαρνιέ, τον Μπεν Μπαρμπό και σε όλους στο Hellfest. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον @philippe_pasqua_officiel για το απολύτως εκπληκτικό άγαλμα!».

Τα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο Instagram έγιναν γρήγορα viral ανάμεσα στους fans του Ozzy Osbourne, με πολλούς να σχολιάζουν το μέγεθος και τη λεπτομέρεια του έργου. Το άγαλμα αποτελεί πλέον ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία του φετινού Hellfest και έναν ακόμη φόρο τιμής σε έναν καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της rock και της metal μουσικής.

Η αποκάλυψη του γλυπτού έρχεται να υπενθυμίσει τη διαχρονική επιρροή του Ozzy Osbourne στη διεθνή μουσική σκηνή. Παρά την απουσία της Sharon από την τελετή, το μήνυμά της συγκίνησε τους θαυμαστές, ενώ το Hellfest απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της παγκόσμιας metal κοινότητας.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Hellfest 2026 ozzy osbourne ΑΓΑΛΜΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Νίκος και η Βιργινία σε μια αναμέτρηση χωρίς επιστροφή

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Νίκος και η Βιργινία σε μια αναμέτρηση χωρίς επιστροφή

24.06.2026
Επόμενο
Θες κοιλιακούς μέχρι να πας διακοπές; Οι 2 ασκήσεις που θα σου «χαρίσουν» τους κοιλιακούς της Lila

Θες κοιλιακούς μέχρι να πας διακοπές; Οι 2 ασκήσεις που θα σου «χαρίσουν» τους κοιλιακούς της Lila

24.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Marseaux αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το απόλυτο crossover episode με τον Λευτέρη Πανταζή
Μουσικά Νέα

Η Marseaux αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το απόλυτο crossover episode με τον Λευτέρη Πανταζή

24.06.2026
«Pardon, bonjour, merci»: Η Céline Dion κυκλοφορεί νέο γαλλόφωνο τραγούδι τον Ιούλιο
Μουσικά Νέα

«Pardon, bonjour, merci»: Η Céline Dion κυκλοφορεί νέο γαλλόφωνο τραγούδι τον Ιούλιο

24.06.2026
Ο μικρός θαυμαστής του Κωνσταντίνου Αργυρού που τον έκανε να «γονατίσει» στη σκηνή
Μουσικά Νέα

Ο μικρός θαυμαστής του Κωνσταντίνου Αργυρού που τον έκανε να «γονατίσει» στη σκηνή

24.06.2026
«Ηχογένεια Tour»: Ο APON με τη Μαριώ στο Θέατρο Βράχων στις 13 Ιουλίου
Μουσικά Νέα

«Ηχογένεια Tour»: Ο APON με τη Μαριώ στο Θέατρο Βράχων στις 13 Ιουλίου

24.06.2026
Johnny Marr: Σε δημοπρασία οι εμβληματικές κιθάρες των Smiths
Μουσικά Νέα

Johnny Marr: Σε δημοπρασία οι εμβληματικές κιθάρες των Smiths

24.06.2026
BTS: Καταδίκη σε γυναίκα που παρενοχλούσε τον Jungkook στο σπίτι του
Μουσικά Νέα

BTS: Καταδίκη σε γυναίκα που παρενοχλούσε τον Jungkook στο σπίτι του

24.06.2026
Ο STAN Αντιπαριώτης επιστρέφει με το «Ψέματα Μη Πω» και βάζει φωτιά στο καλοκαίρι
Μουσικά Νέα

Ο STAN Αντιπαριώτης επιστρέφει με το «Ψέματα Μη Πω» και βάζει φωτιά στο καλοκαίρι

24.06.2026
«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» : Η Olivia Rodrigo ετοιμάζει το πρώτο της φιλανθρωπικό event
Μουσικά Νέα

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» : Η Olivia Rodrigo ετοιμάζει το πρώτο της φιλανθρωπικό event

24.06.2026
Η Άννα Βίσση μοιράστηκε τις πρώτες εικόνες από την προετοιμασία της για το ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση μοιράστηκε τις πρώτες εικόνες από την προετοιμασία της για το ΟΑΚΑ

24.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα