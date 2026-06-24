Τεράστιο άγαλμα του Ozzy Osbourne αποκαλύφθηκε στο Hellfest 2026

Το Hellfest 2026 τίμησε τον Ozzy Osbourne με ένα τεράστιο άγαλμα στη Γαλλία, το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Με μια ματιά Στο Hellfest της Γαλλίας αποκαλύφθηκε ένα γιγάντιο άγαλμα αφιερωμένο στον Ozzy Osbourne.

Η σύζυγος του Ozzy, Sharon Osbourne, δεν παρευρέθηκε λόγω απρόσμενου προβλήματος υγείας.

Η Sharon μοιράστηκε τη συγκίνησή της και ευχαρίστησε τους διοργανωτές και τον καλλιτέχνη του αγάλματος μέσω social media.

Το άγαλμα έγινε viral και αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία του φεστιβάλ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή στιγμή για τους φίλους της heavy metal σημειώθηκε στο φετινό Hellfest στη Γαλλία, όπου πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια ενός εντυπωσιακού γιγάντιου αγάλματος αφιερωμένου στον αείμνηστο Ozzy Osbourne. Το έργο τέχνης παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του διάσημου φεστιβάλ που φιλοξενείται στην πόλη Clisson, προσελκύοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων μουσικόφιλων από όλο τον κόσμο.

Παρότι η Sharon Osbourne δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην τελετή, φρόντισε να μοιραστεί τη συγκίνησή της μέσα από τα social media. Η σύζυγος του θρυλικού frontman δημοσίευσε βίντεο με πλάνα από το επιβλητικό γλυπτό λίγες ώρες πριν την έναρξη του φεστιβάλ, δίνοντας στους θαυμαστές μια πρώτη γεύση από το έργο που τιμά την τεράστια μουσική παρακαταθήκη του Ozzy.

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Στην ανάρτησή της, η Sharon αποκάλυψε ότι ένας απρόσμενος λόγος υγείας δεν της επέτρεψε να βρεθεί στη Γαλλία για την ιδιαίτερη αυτή στιγμή. Συγκεκριμένα έγραψε: «Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να βρίσκομαι στο Hellfest για τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Όζι. Δυστυχώς, είχα μια απροσδόκητη επίσκεψη στο νοσοκομείο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Όλιβιέ Γκαρνιέ, τον Μπεν Μπαρμπό και σε όλους στο Hellfest. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον @philippe_pasqua_officiel για το απολύτως εκπληκτικό άγαλμα!».

Τα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο Instagram έγιναν γρήγορα viral ανάμεσα στους fans του Ozzy Osbourne, με πολλούς να σχολιάζουν το μέγεθος και τη λεπτομέρεια του έργου. Το άγαλμα αποτελεί πλέον ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία του φετινού Hellfest και έναν ακόμη φόρο τιμής σε έναν καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της rock και της metal μουσικής.

Η αποκάλυψη του γλυπτού έρχεται να υπενθυμίσει τη διαχρονική επιρροή του Ozzy Osbourne στη διεθνή μουσική σκηνή. Παρά την απουσία της Sharon από την τελετή, το μήνυμά της συγκίνησε τους θαυμαστές, ενώ το Hellfest απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της παγκόσμιας metal κοινότητας.