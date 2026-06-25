«The Debut»: Κυκλοφορεί το trailer της νέας ταινίας με τους Julianne Moore και Paul Giamatti

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το trailer της νέας ταινίας «The Debut» της A24.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Jesse Eisenberg, ο οποίος παίζει και στην ταινία.

Πρωταγωνιστούν οι Julianne Moore και Paul Giamatti, σε μια ιστορία μεταμόρφωσης.

Η ταινία αναμένεται το φθινόπωρο και αφορά μια γυναίκα που αλλάζει ζωή μέσω του θεάτρου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η A24 επιστρέφει με ένα νέα ταινία που ήδη τραβάει τα βλέμματα, καθώς έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του «The Debut». Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Jesse Eisenberg, ο οποίος συνεχίζει τη σκηνοθετική του πορεία στην τρίτη του ταινία, μετά το βραβευμένο με Όσκαρ «A Real Pain». Ο ίδιος δεν περιορίζεται πίσω από την κάμερα, αφού συμμετέχει και στο καστ της ταινίας, δίπλα στη Julianne Moore και τον Paul Giamatti.

Η νέα παραγωγή της A24 αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο και περιστρέφεται γύρω από τη Mona Friedman (Julianne Moore), μια γυναίκα που βλέπει τη ζωή της να αλλάζει όταν συμμετέχει σε μια ερασιτεχνική θεατρική παράσταση.

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Από μια χαμηλών τόνων, ντροπαλή νοικοκυρά, μεταμορφώνεται σταδιακά σε μια γυναίκα με έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα, έτοιμη να διεκδικήσει τον χώρο της στη σκηνή με κάθε κόστος. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, «όταν παίρνει έναν μικρό ρόλο σε μια ερασιτεχνική θεατρική παράσταση μεταμορφώνεται από μια ντροπαλή, χαμηλών τόνων νοικοκυρά σε μια παθιασμένη ηθοποιό. Η Mona είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την καλλιτεχνική υπόσταση του ασήμαντου ρόλου της, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει έναν ανοιχτό πόλεμο με τον αυταρχικό σκηνοθέτη του έργου, Jerry (Paul Giamatti)».

Με ισχυρό καστ και την υπογραφή της A24, το «The Debut» ήδη θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της σεζόν, συνδυάζοντας ψυχολογικό δράμα και καλλιτεχνική ένταση σε ένα ιδιαίτερο αφήγημα. Η προσμονή για την ταινία αυξάνεται, καθώς το κοινό περιμένει να δει πώς ο Jesse Eisenberg θα μεταφέρει αυτή την ιστορία στη μεγάλη οθόνη με το χαρακτηριστικό του ύφος.