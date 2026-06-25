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Cinema 25.06.2026

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του «Practical Magic 2» – Οι μάγισσες Owens επιστρέφουν στην οθόνη

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Το πρώτο trailer του «Practical Magic 2» είναι εδώ και φέρνει ξανά μαζί τις Nicole Kidman και Sandra Bullock
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το trailer του «Practical Magic 2», με τις Nicole Kidman και Sandra Bullock.
  • Οι αδελφές Owens επιστρέφουν για να αντιμετωπίσουν ξανά την οικογενειακή κατάρα.
  • Ένας μυστηριώδης άνδρας οδηγεί τις αδελφές σε μια νέα, επικίνδυνη περιπέτεια.
  • Η ταινία αναμένεται στις αίθουσες στις 11 Σεπτεμβρίου.
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Οι μάγισσες της οικογένειας Owens επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία και οι fans ήδη ανυπομονούν. Η Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer του «Practical Magic 2», σηματοδοτώντας την επιστροφή των Nicole Kidman και Sandra Bullock στους εμβληματικούς ρόλους των αδελφών Sally και Gillian Owens.

Η Nicole Kidman και η Sandra Bullock επιστρέφουν στη μαγεία του "Practical Magic 2" με εντυπωσιακές σκηνές.
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Το νέο κινηματογραφικό κεφάλαιο φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σκοτεινή οικογενειακή κατάρα που στοιχειώνει εδώ και γενιές τις γυναίκες της οικογένειας Owens. Σύμφωνα με την ιστορία, κάθε άνδρας που ερωτεύεται μία από τις γυναίκες της οικογένειας είναι καταδικασμένος να χάσει τη ζωή του, μια μοίρα που εξακολουθεί να επηρεάζει τις ζωές των δύο αδελφών.

«Practical Magic 2»: Το πρώτο teaser που ανοίγει ξανά την κινηματογραφική μαγεία

Η πρώτη ταινία, που κυκλοφόρησε το 1998, ακολουθούσε τις αδελφές Owens, οι οποίες μεγάλωσαν υπό την προστασία των ιδιαίτερων θειών τους σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Κατά τη διάρκεια της ζωής τους ήρθαν αντιμέτωπες με κοινωνικές προκαταλήψεις, οικογενειακά μυστικά, τη βαριά κατάρα της οικογένειας και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στις προσωπικές τους σχέσεις.

Στο sequel, η ζωή φαίνεται αρχικά να έχει βρει την ισορροπία της. Η Sally έχει πλέον μεγαλώσει τις κόρες της, ενώ η Gillian απολαμβάνει μια πιο ήρεμη καθημερινότητα έχοντας για συντροφιά τη χαρακτηριστική μαύρη γάτα της.

Ωστόσο, η ηρεμία δεν διαρκεί για πολύ. Ένας μυστηριώδης άνδρας εμφανίζεται ξαφνικά και αλλάζει τα πάντα, παρασύροντας τις δύο αδελφές μακριά από το γνώριμο περιβάλλον του Dryden και οδηγώντας τες σε μια επικίνδυνη περιπέτεια γεμάτη μυστήριο, μαγεία και απρόβλεπτες εξελίξεις.

Το trailer δίνει μια πρώτη γεύση από τη σκοτεινή ατμόσφαιρα, τα μαγικά στοιχεία και τη δυναμική σχέση των δύο αδελφών, στοιχεία που έκαναν την πρώτη ταινία να αποκτήσει φανατικό κοινό όλα αυτά τα χρόνια. Οι Nicole Kidman και Sandra Bullock επιστρέφουν ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη, με το «Practical Magic 2» να αποτελεί ήδη μία από τις πιο πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της επόμενης περιόδου.

Το σενάριο του «Practical Magic 2» φέρει την υπογραφή του Akiva Goldsman, ο οποίος είχε συμμετάσχει και στην πρώτη ταινία του 1998, μαζί με την Georgia Pritchett, γνωστή από την επιτυχημένη σειρά «Succession». Παράλληλα, οι Sandra Bullock και Nicole Kidman δεν περιορίζονται μόνο στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, καθώς συμμετέχουν και στην παραγωγή της ταινίας.

Η Nicole Kidman κρατάει μια μαύρη γάτα σε ένα θερμοκήπιο, προετοιμάζοντας την επιστροφή της στο Practical Magic 2.
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Η νέα κινηματογραφική περιπέτεια σηματοδοτεί, μάλιστα, την πολυαναμενόμενη επιστροφή της Sandra Bullock στη μεγάλη οθόνη, καθώς πρόκειται για την πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση μετά το 2022.

Το «Practical Magic 2» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 11 Σεπτεμβρίου, με τους φίλους της αρχικής ταινίας να μετρούν ήδη αντίστροφα για την επιστροφή των αδελφών Owens.

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Practical Magic 2 SEQUEL TRAILER ΤΑΙΝΙΑ
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