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Μουσικά Νέα 25.06.2026

Michael Jackson: 17 χρόνια χωρίς τον «Βασιλιά της pop» – Ο «θρύλος» που ζει ακόμα

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17 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Michael Jackson συνεχίζει να εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • 17 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Michael Jackson παραμένει επιδραστικός στην παγκόσμια μουσική σκηνή.
  • Το άλμπουμ «Thriller» (1982) παραμένει το πιο εμπορικό όλων των εποχών, ένα πολιτιστικό φαινόμενο.
  • Ο Michael Jackson επαναπροσδιόρισε τα μουσικά βίντεο και τη σκηνική παρουσία, επηρεάζοντας πολλούς καλλιτέχνες.
  • Η εμβληματική χορευτική κίνηση «moonwalk» έγινε παγκοσμίως γνωστή και συνώνυμη με τον καλλιτέχνη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στις 25 Ιουνίου 2009, ο κόσμος της μουσικής βυθίστηκε στο πένθος. Η είδηση του θανάτου του Michael Jackson ταξίδεψε μέσα σε λίγα λεπτά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, προκαλώντας σοκ σε εκατομμύρια θαυμαστές. Ο «Βασιλιάς της pop», ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ανυπολόγιστη καλλιτεχνική κληρονομιά.

Ο Michael Jackson σε φωτογραφία από τον επίσημο λογαριασμό του για τη βιογραφική ταινία Michael.
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Δεκαεπτά χρόνια μετά, το όνομά του εξακολουθεί να κυριαρχεί στη μουσική βιομηχανία, ενώ τα τραγούδια του παραμένουν σημείο αναφοράς για παλαιότερες και νεότερες γενιές. Από το θρυλικό moonwalk μέχρι το «Thriller» και το «Billie Jean», ο Michael Jackson δεν υπήρξε απλώς ένας επιτυχημένος τραγουδιστής, αλλά ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο που επαναπροσδιόρισε την έννοια του σταρ.

Ο Michael Jackson γράφει ιστορία – Πρώτος και μοναδικός στο Billboard Hot 100 από τα ‘70s έως σήμερα

Γεννημένος στις 29 Αυγούστου 1958 στο Γκάρι της Ιντιάνα, ο Michael Jackson ανέβηκε στη σκηνή από παιδί ως μέλος των «Jackson 5» . Το ξεχωριστό του ταλέντο ήταν εμφανές από τα πρώτα του βήματα και σύντομα κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια της οικογενειακής μπάντας, ακολουθώντας μια σόλο πορεία που έμελλε να αλλάξει την ιστορία της μουσικής.

Ο Michael Jackson στη σκηνή με μαύρο σακάκι με παγιέτες και καπέλο.
Ο Michael Jackson σε μια εμβληματική πόζα, κρατώντας το καπέλο του κατά τη διάρκεια εμφάνισης.

Η δεκαετία του ’80 αποτέλεσε τη χρυσή εποχή του. Με άλμπουμ όπως τα «Off the wall», «Thriller», «Bad» και «Dangerous», κατέρριψε κάθε εμπορικό ρεκόρ και δημιούργησε τραγούδια που παραμένουν διαχρονικά μέχρι σήμερα.

Το «Thriller» που έγραψε ιστορία

Το 1982 κυκλοφόρησε το «Thriller», το άλμπουμ που θεωρείται μέχρι σήμερα το πιο εμπορικό στην ιστορία της δισκογραφίας. Όταν το «Thriller» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1982, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα εξελισσόταν στο πιο επιτυχημένο άλμπουμ όλων των εποχών. Ο Michael Jackson δεν δημιούργησε απλώς έναν δίσκο γεμάτο επιτυχίες, αλλά ένα πολιτιστικό φαινόμενο που επηρέασε βαθιά τη μουσική, την τηλεόραση και την παγκόσμια ποπ κουλτούρα.

Ο Michael Jackson τραγουδάει σε συναυλία κρατώντας το μικρόφωνο.
Ο Michael Jackson σε μια δυναμική στιγμή επί σκηνής κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Με περισσότερα από 70 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, το «Thriller» κατέρριψε κάθε εμπορικό ρεκόρ και χάρισε στον Jackson μια θέση στο πάνθεον της μουσικής ιστορίας. Το άλμπουμ περιλάμβανε διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Billie Jean», «Beat it», «Thriller», «Wanna be startin’ somethin’», «Human nature» και «P.Y.T. (Pretty young thing)», τραγούδια που συνεχίζουν να ακούγονται μέχρι σήμερα σε όλο τον κόσμο.

Την ίδια στιγμή, ο Michael Jackson επαναπροσδιόρισε τον ρόλο των μουσικών βίντεο. Το θρυλικό βίντεο του «Thriller», διάρκειας σχεδόν 14 λεπτών, αποτέλεσε μια πρωτοποριακή κινηματογραφική παραγωγή για τα δεδομένα της εποχής, με σκηνοθεσία, ειδικά εφέ, χορογραφίες και αφηγηματική δομή που θύμιζαν ταινία του Hollywood. Η επιτυχία του άνοιξε τον δρόμο για μια νέα εποχή στο MTV και άλλαξε οριστικά τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες προωθούσαν τη μουσική τους.

Ο Michael Jackson στη σκηνή με χρυσό και ασημί κοστούμι.
Ο Michael Jackson σε μια δυναμική στιγμή κατά τη διάρκεια συναυλίας του.

Αντίστοιχα, τα βίντεο των «Billie Jean» και «Beat it» συνέβαλαν στην παγκόσμια εκτόξευση της καριέρας του. Η χαρακτηριστική χορογραφία, το μοναδικό στιλ και η σκηνική του παρουσία δημιούργησαν μια νέα εικόνα για τον σύγχρονο pop star, επηρεάζοντας αμέτρητους καλλιτέχνες που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια.

Το «Thriller» δεν ήταν απλώς ένα επιτυχημένο άλμπουμ. Ήταν η στιγμή που ο Michael Jackson μετατράπηκε από μεγάλος καλλιτέχνης σε παγκόσμιο φαινόμενο. Ήταν ο δίσκος που τον καθιέρωσε ως τον αδιαμφισβήτητο «Βασιλιά της pop» και ένα έργο που, περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

Ο Michael Jackson σε φωτογραφία από τον επίσημο λογαριασμό του για τη βιογραφική ταινία Michael.
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Το «moonwalk» που έγινε θρύλος

Αν υπάρχει μία στιγμή που συνοψίζει το μεγαλείο του Michael Jackson πάνω στη σκηνή, αυτή είναι αναμφίβολα η πρώτη δημόσια εμφάνιση του moonwalk. Στις 25 Μαρτίου 1983, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής «Motown 25: Yesterday, Today, Forever», ο Michael Jackson ερμήνευσε το «Billie Jean» και παρουσίασε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό την εμβληματική χορευτική κίνηση που έμελλε να γράψει ιστορία. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κατάφερε να αφήσει άφωνους εκατομμύρια τηλεθεατές και να δημιουργήσει μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της ψυχαγωγίας.

Leaving Neverland EMMY award

Αν και η τεχνική του «moonwalk» είχε εμφανιστεί στο παρελθόν από άλλους χορευτές και performers, ήταν ο Michael Jackson εκείνος που την τελειοποίησε και την έκανε παγκοσμίως γνωστή. Με την απαράμιλλη σκηνική του παρουσία, έδινε την εντύπωση ότι γλιστρούσε προς τα πίσω ενώ κινούταν προς τα εμπρός, δημιουργώντας μια σχεδόν «μαγική» εικόνα που έγινε συνώνυμη με το όνομά του.

Ο Michael Jackson στη σκηνή με χρυσό και ασημί κοστούμι
Ο Michael Jackson σε μια δυναμική στιγμή κατά τη διάρκεια συναυλίας του.

Το «moonwalk» δεν ήταν απλώς μια χορευτική φιγούρα. Ήταν ένα πολιτιστικό φαινόμενο που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής. Εκατομμύρια νέοι σε όλο τον κόσμο προσπάθησαν να το μιμηθούν, ενώ μέχρι σήμερα θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες κινήσεις στην ιστορία του χορού. Από τηλεοπτικά σόου και μουσικά βίντεο μέχρι αθλητικές διοργανώσεις και διαφημίσεις, η επιρροή του παραμένει ζωντανή περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αργότερα.

Ωστόσο, η κληρονομιά του Michael Jackson δεν περιορίζεται σε μια μόνο κίνηση. Ο «Βασιλιάς της pop» επαναπροσδιόρισε τη σκηνική παρουσία των καλλιτεχνών, μετατρέποντας κάθε εμφάνισή του σε ένα ολοκληρωμένο υπερθέαμα. Οι εντυπωσιακές χορογραφίες, τα ειδικά εφέ, οι θεατρικές είσοδοι και η τελειομανία του στις ζωντανές εμφανίσεις ανέβασαν τον πήχη για ολόκληρη τη μουσική βιομηχανία.

Ο Michael Jackson και η Lisa Marie Presley στο Παλάτι των Βερσαλλιών στη Γαλλία το 1994.
Lisa Marie Presley and Michael Jackson pose at the “Chateau de Versailles” on September 5, 1994 in Versailles, France.(Photo by Stephane Cardinale/Sygma via Getty Images)

Παράλληλα, επηρέασε βαθιά και τον χώρο της μόδας. Το μαύρο fedora καπέλο, το λευκό γάντι με τα κρύσταλλα, τα στρατιωτικά σακάκια, οι χαρακτηριστικές μπότες και οι λαμπερές εμφανίσεις του έγιναν σήμα κατατεθέν μιας ολόκληρης εποχής. Ακόμη και σήμερα, δεκάδες καλλιτέχνες δανείζονται στοιχεία από το στυλ και την αισθητική που καθιέρωσε.

Η κάλτσα του Michael Jackson που πωλήθηκε σε δημοπρασία για 7.688 ευρώ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιρροή του Michael Jackson είναι εμφανής και στις νεότερες γενιές superstars. Καλλιτέχνες όπως η Beyoncé, ο Usher, ο Justin Timberlake, ο The Weeknd και ο Bruno Mars έχουν αναγνωρίσει δημόσια ότι άντλησαν έμπνευση από τη μουσική, τις χορογραφίες και τη σκηνική του παρουσία.

Ο Michael Jackson σε φωτογραφία από τον επίσημο λογαριασμό του για τη βιογραφική ταινία Michael.
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Περισσότερο από κάθε άλλο καλλιτέχνη της γενιάς του, ο Michael Jackson κατάφερε να μετατρέψει τη μουσική σε ένα πολυδιάστατο θέαμα. Και αν το «moonwalk» έγινε το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο της καριέρας του, η πραγματική του κληρονομιά βρίσκεται στο γεγονός ότι άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε έναν παγκόσμιο σταρ.

Η νέα ταινία που αναβιώνει τον μύθο του

Δεκαεπτά χρόνια μετά τον θάνατό του, το ενδιαφέρον γύρω από τον Michael Jackson παραμένει αμείωτο. Αυτό αποδεικνύεται και από τη βιογραφική ταινία «Michael», μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών, η οποία αναμένεται να συστήσει τον θρύλο της pop και στις νεότερες γενιές.

michael_jackson
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Antoine Fuqua, ενώ τον Michael Jackson ενσαρκώνει ο ανιψιός του, Jaafar Jackson, σε μια επιλογή που προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον των θαυμαστών του καλλιτέχνη. Η ταινία φιλοδοξεί να παρουσιάσει την άνοδο του Jackson από τα πρώτα του βήματα στους «Jackson 5» μέχρι την κατάκτηση της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, φωτίζοντας παράλληλα άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής.

michael_jackson
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Η ταινία έχει κυκλοφορήσει και πολλοί κάνουν λόγο για μία από τις πιο πετυχημένες μουσικές βιογραφίες της δεκαετίας. Για εκατομμύρια θαυμαστές, η ταινία αποτελεί μια ευκαιρία να θυμηθούν τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο, αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα τη διαδρομή ενός καλλιτέχνη που άλλαξε για πάντα την παγκόσμια μουσική βιομηχανία.

Ένας θρύλος που συνεχίζει να ζει μέσα από τη μουσική του

Παρότι έχουν περάσει 17 χρόνια από εκείνη τη μοιραία ημέρα του Ιουνίου του 2009, ο Michael Jackson εξακολουθεί να είναι παρών όσο λίγοι καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής. Τα τραγούδια του ακούγονται καθημερινά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, τα βίντεό του συνεχίζουν να καταγράφουν εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές και οι νέες γενιές ανακαλύπτουν διαρκώς το έργο του μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο Michael Jackson στα βραβεία Grammy με στολή στρατιωτικού στυλ
Ο Michael Jackson ποζάρει χαμογελαστός στα βραβεία Grammy κατά τη δεκαετία του ’80.

Η επιρροή του παραμένει εμφανής στη σύγχρονη μουσική, στον χορό, στη μόδα και στη σκηνική παρουσία των μεγαλύτερων stars του σήμερα. Από τις τεράστιες περιοδείες μέχρι τα πρωτοποριακά μουσικά βίντεο και από το moonwalk μέχρι το «Thriller», ο Michael Jackson άφησε ένα αποτύπωμα που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της μουσικής βιομηχανίας.

Για πολλούς δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής ή ένας performer. Ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο που κατάφερε να ενώσει διαφορετικές χώρες, πολιτισμούς και γενιές μέσα από τη δύναμη της μουσικής. Γι’ αυτό και το όνομά του παραμένει ζωντανό, παρά το πέρασμα του χρόνου.

Ο Jaafar Jackson ως Michael Jackson στην επερχόμενη βιογραφική ταινία Michael.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις 25 Ιουνίου κάθε χρόνου, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν θυμούνται μόνο την ημέρα που έφυγε από τη ζωή. Θυμούνται έναν καλλιτέχνη που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο ακούμε, βλέπουμε και βιώνουμε τη μουσική. Έναν άνθρωπο που έγινε θρύλος όσο ήταν εν ζωή και που συνεχίζει να εμπνέει ακόμη και σήμερα. Γιατί ο Michael Jackson μπορεί να έφυγε το 2009, όμως η μουσική του απέδειξε κάτι σπάνιο: ότι οι πραγματικοί θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ.

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MICHAEL JACKSON αφιέρωμα μουσική
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