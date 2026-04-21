Cinema 21.04.2026

«Practical Magic 2»: Το πρώτο teaser που ανοίγει ξανά την κινηματογραφική μαγεία

Η επιστροφή των Nicole Kidman και Sandra Bullock φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη χημεία που έκανε την αρχική ταινία σημείο αναφοράς για το φανταστικό σινεμά
Το πρώτο teaser του «Practical Magic 2» αρκεί για να ξαναφέρει στο προσκήνιο τη μαγεία, τις αδελφικές σχέσεις και τη σκοτεινή γοητεία που έκαναν την αρχική ταινία cult αγαπημένη. Με την Nicole Kidman και την Sandra Bullock να επιστρέφουν στους ρόλους τους ως Sally και Gillian, το νέο κεφάλαιο υπόσχεται να σε βάλει ξανά σε έναν κόσμο όπου η μαγεία δεν είναι απλώς φαντασία, αλλά τρόπος ύπαρξης. Και όσο πλησιάζει η ημερομηνία κυκλοφορίας, τόσο περισσότερο το hype μοιάζει να αποκτά δική του ενέργεια.

Το πρώτο teaser του Practical Magic 2 ήρθε για να θυμίσει γιατί η ιστορία των δύο αδελφών μάγισσων δεν έφυγε ποτέ από τη συλλογική μνήμη του κοινού. Η Nicole Kidman και η Sandra Bullock επιστρέφουν ως Sally και Gillian, επαναφέροντας στη μεγάλη οθόνη μια σχέση γεμάτη ένταση, αγάπη και ανεξήγητη δύναμη.

Το teaser δεν αποκαλύπτει πολλά, αλλά αυτό ακριβώς είναι που το κάνει να λειτουργεί. Δημιουργεί ατμόσφαιρα, ξυπνά μνήμες και αφήνει χώρο για προσμονή. Μαζί με τις δύο πρωταγωνίστριες, επιστρέφουν και γνώριμα πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με την αρχική ταινία. Η Stockard Channing και η Dianne Wiest επανέρχονται ως Aunt Franny και Aunt Jet, δίνοντας συνέχεια στη χαρακτηριστική οικογενειακή δυναμική που έκανε το σύμπαν τόσο ξεχωριστό.

Παράλληλα, νέες παρουσίες όπως η Joey King, η Maisie Williams και ο Lee Pace προσθέτουν φρέσκια ενέργεια και ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα γενιά ιστοριών μέσα στο ίδιο μαγικό πλαίσιο. Δεν πρόκειται απλώς για μια συνέχεια. Είναι μια επιστροφή σε έναν κόσμο όπου το υπερφυσικό συνυπάρχει με το ανθρώπινο, και όπου οι σχέσεις έχουν την ίδια δύναμη με τα ξόρκια.

Η ταινία Practical Magic 2 αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 11 Σεπτεμβρίου, δίνοντας χρόνο στο κοινό να ξαναμπεί στον ρυθμό της ιστορίας και να προετοιμαστεί για την επιστροφή ενός αγαπημένου κινηματογραφικού σύμπαντος.

