Instagram και Practical Magic 2: Η διπλή έκπληξη της Sandra Bullock που δεν περίμενε κανείς

Η Sandra Bullock δημιούργησε λογαριασμό στο Instagram και το πρώτο της βίντεο είναι μια ωδή στο Practical Magic 2
Ειρήνη Στόφυλα

Αν νόμιζες πως το 2026 δεν θα μπορούσε να γίνει πιο συναρπαστικό, η Sandra Bullock αποφάσισε να σου αποδείξει το αντίθετο με τον πιο «μαγικό» τρόπο. Η μεγάλη είδηση της εβδομάδας δεν είναι μόνο η επίσημη ανακοίνωση για το Practical Magic 2, αλλά το γεγονός πως η αγαπημένη ηθοποιός ενέδωσε επιτέλους στη γοητεία του Instagram, κάνοντας μια είσοδο που θα ζήλευε κάθε influencer. Την Τρίτη, 15 Απριλίου 2026, η Bullock έκανε το πρώτο της post και το internet κυριολεκτικά «λύγισε», καθώς επέλεξε να συνδέσει την παρουσία της στα social media με την επιστροφή της στον ρόλο της Sally Owens. Σε ένα παιχνιδιάρικο βίντεο που έγινε αμέσως viral, η σταρ αναβίωσε τη θρυλική σκηνή με τις «μεσονύχτιες μαργαρίτες», στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους απανταχού fans: η μαγεία δεν χάθηκε ποτέ, απλώς περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να εκδηλωθεί ξανά.

Μόλις είδες την πρώτη ανάρτηση με τη λεζάντα «Κάπου μεσάνυχτα…», σίγουρα ένιωσες ένα ρίγος νοσταλγίας να σε διαπερνά. Η Sandra Bullock, μιμούμενη ότι πυροβολεί ένα μπλέντερ το οποίο αρχίζει να φτιάχνει μαργαρίτες, μας μετέφερε απευθείας στο 1998, τότε που η ίδια και η Nicole Kidman ως Gillian Owens μας έκαναν να πιστέψουμε στις κατάρες και την αδελφική αγάπη. Αυτή η κίνηση δεν ήταν τυχαία, καθώς συνέπεσε με την εντυπωσιακή της εμφάνιση στο CinemaCon του Las Vegas, επιβεβαιώνοντας πως η χημεία ανάμεσα στις δύο πρωταγωνίστριες παραμένει αναλλοίωτη μετά από 25 και πλέον χρόνια.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το The Hollywood Reporter, οι δύο σταρ ανέβηκαν μαζί στη σκηνή για να παρουσιάσουν το πρώτο υλικό από το Practical Magic 2. Οι πληροφορίες λένε πως το τρέιλερ εστιάζει στη μεταβίβαση των μαγικών ικανοτήτων, με τη Sally να διδάσκει στις δύο κόρες της τα μυστικά της οικογένειας Owens. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο; Το εμβληματικό σπίτι στον γκρεμό ξαναχτίστηκε από την αρχή για τις ανάγκες των γυρισμάτων, έτοιμο να φιλοξενήσει τρεις γενιές μαγισσών. Η επιστροφή των Diane Wiest και Stockard Channing στους ρόλους των θείων Jet και Franny δίνει τον απαραίτητο συνδετικό κρίκο με το παρελθόν που τόσο αγάπησες.

Νέα συνεργασία της Sandra Bullock με τη Dana Fox του The Lost City

Η παραγωγή δεν έμεινε μόνο στα ονόματα του παρελθόντος, αλλά φρόντισε να εμπλουτίσει το επόμενο κεφάλαιο με μερικά από τα πιο ταλαντούχα πρόσωπα της εποχής μας. Στο πλευρό των Bullock και Kidman θα δεις τους Joey King, Maisie Williams, Xolo Mariduena, Solly McLeod και Lee Pace, δημιουργώντας ένα μείγμα που υπόσχεται να φέρει τη σειρά Owens σε ένα ολοκαίνουργιο κοινό. Όπως δήλωσε και η ομάδα παραγωγής, η διαρκής αγάπη για αυτούς τους χαρακτήρες ήταν η έμπνευση για αυτή τη συνέχεια, ενώ το σχόλιο της Sandra Bullock κάτω από τη φωτογραφία της Nicole Kidman, ένα λιτό αλλά περιεκτικό «Ω, επιστρέψαμε», ήταν η οριστική σφραγίδα πως η ταινία που περιμένεις μήνες είναι πλέον προ των πυλών.

Madonna: Καθαρίζει το Instagram της και μπαίνει στην εποχή «Confessions II»

Flashback στον 16χρονο Μιχάλη Χατζηγιάννη – Σε κυπριακό talent show

Δούκισσα Νομικού: Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη και η έκπληξη με το «batmobile»

Blake Lively – Justin Baldoni: Στο επίκεντρο παλιό video που μπλέκει την Britney Spears

Το Πάσχα της Μαρίνας Σάττι στην Κέρκυρα

Μαρία Μενούνος: Το ελληνικό Πάσχα στο Λος Άντζελες και η συγκινητική αναφορά στη μητέρα της

Κώστας Τσουρός: Η ανάρτηση στο Instagram που προκάλεσε ερωτήματα

Ελληνίδες celebrities όπως δεν τις έχεις ξαναδεί: Τότε vs τώρα

Catherine Zeta-Jones & Michael Douglas: Η πολυτελής έπαυλη στον ποταμό Hudson που ξαναμπαίνει στην αγορά με νέα τιμή

Ξέχνα την Khloe: Η True Thompson ανέλαβε το τιμόνι της Khloud και η αντίδρασή της είναι ό,τι πιο sass θα δεις σήμερα

Το βίντεο της Shiloh Jolie που έκανε τους πάντες να μιλούν για το ταλέντο της

