Flashback στον 16χρονο Μιχάλη Χατζηγιάννη – Σε κυπριακό talent show

Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο κυπριακό talent show «Αφετηρίες» το 1994 παραμένει μέχρι σήμερα ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που δείχνει πόσο νωρίς φάνηκε το ταλέντο του. Σε ηλικία μόλις 16 ετών, ο νεαρός καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή του ΡΙΚ και κατάφερε να τραβήξει αμέσως την προσοχή, όχι μόνο με τη φωνή του αλλά και με τη φυσική του άνεση μπροστά στις κάμερες.

Η ωριμότητα που έδειξε στις ερμηνείες του αποτέλεσε το στοιχείο που τον ξεχώρισε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οδηγώντας τον τελικά στην κορυφή του διαγωνισμού. Η νίκη αυτή δεν ήταν απλώς μια διάκριση, αλλά το πρώτο καθοριστικό βήμα σε μια πορεία που θα τον καθιέρωνε ως έναν από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς τραγουδιστές της γενιάς του.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η εμφάνιση του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο «Αφετηρίες» δεν ήταν απλώς μια τυχαία τηλεοπτική στιγμή, αλλά ένα πρώτο δείγμα της καλλιτεχνικής ταυτότητας που επρόκειτο να διαμορφώσει τα επόμενα χρόνια. Από τότε κιόλας, φαινόταν ότι είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική έκφραση, κάτι που τον έκανε να ξεχωρίζει χωρίς προσπάθεια και να κερδίζει το ενδιαφέρον όσων τον έβλεπαν στη σκηνή, πολύ πριν γνωρίσει την ευρεία επιτυχία.

Σήμερα, το συγκεκριμένο βίντεο λειτουργεί σαν μια «χρονοκάψουλα» που θυμίζει το ξεκίνημα μιας καριέρας η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο όταν εμφανίζεται νωρίς, δύσκολα περνά απαρατήρητο.

