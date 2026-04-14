Μουσική 14.04.2026

Η επίσημη ανακοίνωση της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ – Ξεκινά η προπώληση

Η Άννα Βίσση επιστρέφει στο ΟΑΚΑ - Η προπώληση ξεκινά την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Πόπη Βασιλείου

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να επιστρέψει σε μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές της καριέρας της, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα η μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα υποδεχθεί τη δημοφιλή ερμηνεύτρια σε μια βραδιά που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θαυμαστές και να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/?hl=el

Η ανακοίνωση της συναυλίας έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στο κοινό της Άννας Βίσση, η οποία διαχρονικά γεμίζει μεγάλους συναυλιακούς χώρους και γράφει ιστορία με τις εμφανίσεις της. Το ΟΑΚΑ αποτελεί έναν χώρο-ορόσημο για την καριέρα της, και η επιστροφή της εκεί δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για μια παραγωγή που θα συνδυάζει ενέργεια, επιτυχίες και δυνατές στιγμές από όλη τη μουσική της πορεία.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 στις 12:00 το μεσημέρι, αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ticketmaster.gr. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα, καθώς η ζήτηση αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή, με πολλούς fans να προετοιμάζονται ήδη για τη μεγάλη στιγμή που θα εξασφαλίσουν τη θέση τους στο ΟΑΚΑ.

Η σχέση της Άννας Βίσση με το κοινό της παραμένει σταθερή και δυναμική εδώ και δεκαετίες, με κάθε της συναυλία να εξελίσσεται σε γεγονός που ξεπερνά τα όρια μιας απλής μουσικής εμφάνισης. Το νέο αυτό live στο ΟΑΚΑ δεν αναμένεται να αποτελέσει εξαίρεση, αλλά μια ακόμη επιβεβαίωση της διαχρονικής της παρουσίας στην κορυφή της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, το ΟΑΚΑ θα μετατραπεί σε μια τεράστια μουσική σκηνή, όπου η Άννα Βίσση θα συναντήσει ξανά το κοινό της σε μια βραδιά που ήδη χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο αναμενόμενες του επόμενου συναυλιακού κύκλου.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δες επίσης

