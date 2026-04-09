Celeb News 09.04.2026

Άννα Βίσση: Η όλο νόημα ανάρτηση μετά τα unfollow

Με ακουστικά, χαλαρή διάθεση και νέο τραγούδι, η Άννα Βίσση απαντά σιωπηλά στα unfollow και τις φήμες που ακούγονται
Μαρία Χατζηγιάννη

Τις τελευταίες μέρες, η Άννα Βίσση βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με δημοσιεύματα να αναφέρονται σε απομακρύνσεις φίλων και συνεργατών. Η τραγουδίστρια φαίνεται να έχει αποχαιρετήσει τόσο προσωπικές όσο και επαγγελματικές σχέσεις, μεταξύ αυτών η κουμπάρα της Χριστίνα Πολίτη, αλλά και μέλη της ομάδας της, όπως ο Νικόλας Ραπτάκης και ο κιθαρίστας της, Κάρλος Πέρεζ.

Δεν πέρασε απαρατήρητο επίσης ότι η τραγουδίστρια έκανε unfollow τον επιχειρηματία Χρύσανθο Πανά, με τον οποίο διατηρούσε στενή φιλία για χρόνια. Παρά τα σχόλια και τις φήμες, η ίδια επέλεξε να μην σχολιάσει δημοσίως τις εξελίξεις… μέχρι πρόσφατα.

Η σιωπηλή απάντηση μέσω βίντεο

Η Άννα Βίσση ανήρτησε ένα χαλαρό βίντεο στα social media, φορώντας ολόσωμη φόρμα εργασίας και καπέλο, ενώ ετοιμάζει καφέ και τρώει ένα μήλο, ακούγοντας το νέο της τραγούδι με ακουστικά. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: αγνοεί τα σχόλια και τις φήμες, παραμένει συγκεντρωμένη στη μουσική της και συνεχίζει με αποφασιστικότητα.

Στο TikTok, οι θαυμαστές της αντιλήφθηκαν αμέσως την πρόθεση του βίντεο, σχολιάζοντας: «Κλείνει τα αυτιά σε ό,τι λέγεται και ασχολείται μόνο με το τραγούδι της! Iconic», «Πώς απαντάς όταν όλοι μιλάνε για σένα… για αυτό δεν σε φτάνει κανείς», «Συνέχισε, μην δίνεις σημασία στη ζήλια των άλλων».

Νέα εποχή με τη Vission Music

Η τραγουδίστρια ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της με την επίσημη ανακοίνωση της Vission Music, του δημιουργικού label που ίδρυσε μαζί με τη Δήμητρα Κούστα. Το νέο hub θα στεγάζει όλες τις μουσικές παραγωγές της, τις κυκλοφορίες, τις διεθνείς συνεργασίες και τα οπτικοακουστικά της projects, αποτελώντας το κέντρο για τα επόμενα βήματα της καλλιτέχνιδας.

Η Vission Music θα εγκαινιάσει τη λειτουργία της με το πρώτο τραγούδι της Άννας Βίσση, ενώ όλο το νέο οπτικοακουστικό υλικό θα συγκεντρώνεται στο επίσημο κανάλι της στο YouTube, @annavissiofficial.

Επόμενο μεγάλο βήμα: Συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση συνεχίζει δυναμικά και στην σκηνή, καθώς ετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, ένα γεγονός που αναμένεται να σηματοδοτήσει την αρχή μιας ακόμα πιο δημιουργικής περιόδου για την Ελληνίδα σταρ.

Με αυτή τη σιωπηλή αλλά δυνατή στάση, δείχνει ότι παραμένει επικεντρωμένη στη μουσική της και έτοιμη να προχωρήσει μπροστά, αγνοώντας φήμες και εντάσεις γύρω της.

