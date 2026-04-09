Μουσικά Νέα 09.04.2026

Eurovision 2026: Το προφητικό video της Antigoni Buxton από το 2005

Βίντεο από το 2005 δείχνει την Antigoni Buxton να τραγουδά το «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου, χρόνια πριν από τη συμμετοχή της
Μαρία Χατζηγιάννη

Στις 9 Απριλίου, ένα βίντεο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως προφητικό, δημοσιεύτηκε στο επίσημο YouTube κανάλι της Eurovision. Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε για την προώθηση της κυπριακής συμμετοχής στον διαγωνισμό, έδειχνε την Antigoni Buxton να τραγουδά το «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου και να έχει δημιουργήσει ένα δικό της μουσικό βίντεο.

Το τρυφερό αυτό στιγμιότυπο, που χρονολογείται από το 2005, αποκάλυπτε το πάθος της τραγουδίστριας για τη Eurovision από πολύ μικρή ηλικία. Η τότε εκπρόσωπος της Κύπρου, η οποία επρόκειτο να ερμηνεύσει το τραγούδι «Jalla» σε περίπου έναν μήνα στη Βιέννη, λάτρευε τα dance κομμάτια.

«Νύχτα εκτός ρυθμού»: Ο Νίκος Μακρόπουλος σε μία μοναδική βραδιά

Το παιδικό βίντεο και η αγάπη για τη Eurovision

Το βίντεο κλιπ, που είχε δημιουργηθεί από την μικρή Antigoni με τη βοήθεια των γονέων της, λίγους μήνες μετά τη μεγάλη νίκη της Έλενας Παπαρίζου με το «My Number One», την έδειχνε στο πλαίσιο του «A Little Bit More» να κερδίζει το κοινό της και να γίνεται το δικό του… «Number One». Το στιγμιότυπο αυτό υπογράμμιζε την πρόωρη σύνδεσή της με τον θεσμό και την αγάπη της για τη μουσική.

Οι εμφανίσεις στους ημιτελικούς της Eurovision

Εκτός από το παλιό βίντεο, ο επίσημος λογαριασμός της Eurovision στο Instagram είχε αποκαλύψει τη σειρά εμφάνισης όλων των διαγωνιζόμενων για την τότε χρονιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος, Akylas, επρόκειτο να εμφανιστεί στο πρώτο μισό του Α’ Ημιτελικού, συγκεκριμένα ως νούμερο 4. Πριν από το τραγούδι του, «Ferto», θα παρουσιαζόταν το τραγούδι της Μολδαβίας, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθούσε το τραγούδι της Πορτογαλίας. Εκείνη την περίοδο, ο Akylas βρισκόταν στην πέμπτη θέση των στοιχημάτων.

eurovision 2026 Κύπρος

Από την άλλη, η Antigoni και η Κύπρος θα παρουσίαζαν το «Jalla» στην 8η σειρά εμφάνισης του Β’ Ημιτελικού, δηλαδή στη μέση του διαγωνιστικού μέρους. Πριν από την εμφάνιση της Κύπρου θα προηγούνταν η Ελβετία και μετά η Αυστρία, η οικοδέσποινα χώρα. Εκείνη την περίοδο, η Antigoni ερχόταν στην ενδέκατη θέση των στοιχημάτων.

