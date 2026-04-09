Celeb News 09.04.2026

Πέθανε σε ηλικία 35 ετών ο Michael Patrick του Game of Thrones

Ο Ιρλανδός ηθοποιός και συγγραφέας Michael Patrick έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο ηθοποιός και συγγραφέας Michael Patrick έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 35 ετών, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Naomi Sheehan, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Ο Ιρλανδός καλλιτέχνης, γνωστός για την εμφάνισή του σε επεισόδιο της 6ης σεζόν του Game of Thrones, βρισκόταν σε μονάδα φροντίδας στη Βόρεια Ιρλανδία.

Ο Patrick μάχονταν με Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (MND/ALS), μια σπάνια και σοβαρή ασθένεια που «επιτίθεται στα νεύρα που ελέγχουν την κίνηση, με αποτέλεσμα οι μύες να σταματούν να λειτουργούν», σύμφωνα με την MND Association. Η ακριβής διάγνωση της οικογένειάς του δεν αποκαλύφθηκε.

Η Sheehan περιέγραψε τη στιγμή του θανάτου του Michael: «Χθες το βράδυ, ο Mick δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στο Northern Ireland Hospice. Διαγνώστηκε με Νόσο του Κινητικού Νευρώνα την 1η Φεβρουαρίου 2023. Εισήχθη πριν από 10 ημέρες και τον φρόντισε η καταπληκτική ομάδα εκεί. Έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από οικογένεια και φίλους. Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο συντετριμμένοι είμαστε».

Η νόσος επηρεάζει τη δύναμη και την κινητικότητα των μυών, ενώ μπορεί να περιορίσει την ικανότητα ενός ατόμου να περπατά, να μιλά, να τρώει και να αναπνέει, μειώνοντας το προσδόκιμο ζωής. Παρότι τα συμπτώματα διαφέρουν, η ασθένεια θεωρείται σοβαρή και χωρίς θεραπεία.

Η Sheehan εξύμνησε τον σύζυγό της για την δύναμη και την επιρροή του: «Ο Mick ήταν έμπνευση για όλους όσους είχαν το προνόμιο να τον γνωρίσουν. Ζωή γεμάτη χαρά, πλούσιο πνεύμα και μεταδοτικό γέλιο. Ένας τιτάνας, ένας κοκκινομάλλης άνδρας με τεράστια παρουσία».

Στην ανάρτησή της, η Naomi Sheehan μοιράστηκε ένα απόσπασμα που αγαπούσε ο Michael: «Τα πιο σημαντικά πράγματα στον κόσμο είναι να βρεις κάτι να φας, κάτι να πιεις και κάποιον να σε αγαπά. Λοιπόν, μην το σκέφτεστε υπερβολικά. Φάτε. Πιείτε. Αγαπήστε».

Η τελευταία ανάρτηση του Michael Patrick στα social media έγινε στις 6 Φεβρουαρίου 2023, όπου είχε αποκαλύψει ότι ο νευρολόγος του εκτίμησε πως του απέμενε περίπου ένας χρόνος ζωής. Παρά την ασθένειά του, έγραφε πως υπήρχαν «ακόμη πολλά για τα οποία αξίζει να ζήσει και πολλά που έχω προγραμματίσει».

Εκτός από την εμφάνισή του στο Game of Thrones, ο Patrick είχε συμμετοχές στις σειρές Blue Lights, This Town, στη σειρά του BBC My Left Nut, την οποία συν-έγραψε βασισμένος στα εφηβικά του χρόνια, όπως και στα Blasts from the Past και The Spectacular. Ο πιο πρόσφατος ρόλος του ήταν στη γερμανική τηλεταινία Mordlichtern- Tod auf den Färöer Inseln, που έκανε πρεμιέρα το 2025.

