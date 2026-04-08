Celeb World 08.04.2026

Η Anna Wintour απέκτησε το πρώτο της Vogue cover και το μοιράζεται με τη Meryl Streep στο πιο δυνατό reunion της χρονιάς

Ανακάλυψε την εμβληματική φωτογράφιση της Meryl Streep και της Anna Wintour στη Vogue και την επίδρασή της στην ποπ κουλτούρα.
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες που από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνεις ότι δεν προορίζονται απλώς να γεμίσουν μία σελίδα περιοδικού, αλλά να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Κάπως έτσι λειτουργεί και το νέο εξώφυλλο της Vogue με τη Meryl Streep και την Anna Wintour μαζί, μια φωτογράφιση που ήδη συζητιέται έντονα στον κόσμο της μόδας, του κινηματογράφου και των media. Η χρονική στιγμή μόνο τυχαία δεν είναι, αφού όλο το ενδιαφέρον έχει στραφεί στη συνέχεια του «The Devil Wears Prada 2», της ταινίας που μετέτρεψε τη Miranda Priestly σε διαχρονικό σύμβολο δύναμης, αυστηρότητας και απόλυτου στιλιστικού ελέγχου. Όταν λοιπόν βλέπεις στο ίδιο κάδρο τη γυναίκα που θεωρείται η βασική έμπνευση πίσω από αυτόν τον χαρακτήρα και την ηθοποιό που τον έκανε αθάνατο, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να μοιάζει εμβληματικό.

Meryl Streep: Η αλήθεια πίσω από τη Miranda Priestly που αλλάζει όσα πίστευες για τον θρυλικό ρόλο

Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο εξώφυλλο τόσο δυνατό στα μάτια σου δεν είναι μόνο η λάμψη δύο γυναικών που έχουν αφήσει τεράστιο αποτύπωμα στον χώρο τους. Είναι κυρίως ο συμβολισμός της συνάντησης. Από τη μία βρίσκεται η Anna Wintour, η απόλυτη ιέρεια της παγκόσμιας μόδας, μια προσωπικότητα που έχει συνδέσει το όνομά της με την επιρροή, τη διορατικότητα και τη δύναμη της εικόνας. Από την άλλη, η Meryl Streep, η ηθοποιός που κατάφερε να χαρίσει στη Miranda Priestly τόση ένταση, ακρίβεια και μυστήριο, ώστε ο ρόλος να ξεπεράσει τα όρια μιας επιτυχημένης ταινίας και να γίνει πολιτισμικό σημείο αναφοράς. Μαζί, οι δύο γυναίκες μοιάζουν να ενώνουν μπροστά στον φακό την πραγματικότητα με τον μύθο, δημιουργώντας ένα fashion moment που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Η επιστροφή της συζήτησης γύρω από το sequel του «The Devil Wears Prada 2» έχει ήδη δημιουργήσει τεράστιο buzz, και αυτό το εξώφυλλο λειτουργεί σαν η πιο κομψή υπενθύμιση ότι το επόμενο κεφάλαιο πλησιάζει. Μέσα από τη συνέντευξη που συνοδεύει το τεύχος, η Meryl Streep φέρεται να αναφέρεται ξανά στη φιγούρα της Anna Wintour ως σημείο σκέψης για την επιστροφή της στον ρόλο, εστιάζοντας όχι μόνο στη δημόσια ισχύ μιας τόσο επιδραστικής γυναίκας, αλλά και στο βάρος που συνοδεύει την κορυφή. Αυτή η λεπτομέρεια είναι που δίνει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη συνέχεια, γιατί σου δείχνει ότι η νέα κινηματογραφική προσέγγιση δεν θα αρκεστεί στην επιφάνεια της μόδας, αλλά θα αγγίξει ξανά τη βαθύτερη δυναμική της εξουσίας, της φιλοδοξίας και της εικόνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέρα όμως από το κινηματογραφικό στοιχείο, το νέο εξώφυλλο της Vogue μοιάζει να λειτουργεί σαν μια ωδή στη διαχρονική δύναμη της μόδας να αφηγείται ιστορίες. Δεν βλέπεις απλώς δύο icons να ποζάρουν μαζί. Βλέπεις μια ολόκληρη εποχή της fashion βιομηχανίας να συναντά την πιο επιδραστική εκδοχή της στη μεγάλη οθόνη. Είναι μια εικόνα που σου θυμίζει ότι η μόδα δεν περιορίζεται στα ρούχα, αλλά επεκτείνεται στην επιρροή, στη δημόσια περσόνα, στη φιλοδοξία και τελικά στη μνήμη που αφήνει πίσω της.

Anna Wintour
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και ίσως αυτό να είναι το πιο έξυπνο στοιχείο αυτής της editorial στιγμής. Δεν προωθεί απλώς την επιστροφή μιας πολυαναμενόμενης ταινίας. Επαναφέρει στο προσκήνιο ολόκληρο το cultural legacy του «The Devil Wears Prada 2» και σε κάνει να νιώθεις ότι η Miranda Priestly δεν ήταν ποτέ απλώς ένας ρόλος, αλλά ένα σύμβολο που εξακολουθεί να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τη μόδα, την ισχύ και τη γυναικεία παρουσία στην κορυφή. Αν αυτή είναι μόνο η αρχή του promo, τότε όλα δείχνουν πως το νέο fashion chapter που έρχεται θα σε κρατήσει απόλυτα συντονισμένη.

Η Anne Hathaway και η Anna Wintour έφεραν το The Devil Wears Prada στα Όσκαρ 2026

 

Anna Wintour Meryl Streep VOGUE
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Κατερίνα Καινούργιου: Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας για τις πρώτες στιγμές της με το μωρό

Κατερίνα Καινούργιου: Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας για τις πρώτες στιγμές της με το μωρό

08.04.2026
Βγάλε το ημερολόγιο! Η Ακαδημία ανακοίνωσε την ημερομηνία των Όσκαρ για το 2027 και 2028

Βγάλε το ημερολόγιο! Η Ακαδημία ανακοίνωσε την ημερομηνία των Όσκαρ για το 2027 και 2028

08.04.2026

