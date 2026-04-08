Κατερίνα Καινούργιου: Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας για τις πρώτες στιγμές της με το μωρό

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε στο «Πρωινό» για την επικοινωνία του με την Κατερίνα Καινούργιου μετά το εξιτήριό της από το μαιευτήριο

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ANT1 για την επικοινωνία που είχε με την Κατερίνα Καινούργιου μετά την επιστροφή της στο σπίτι με το νεογέννητο μωρό της.

Το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, ο παρουσιαστής αποκάλυψε στους συνεργάτες του ότι πριν ξεκινήσει η εκπομπή αντάλλαξε μηνύματα με την παρουσιάστρια, θέλοντας να μάθει πώς περνά τις πρώτες ώρες με το μωρό και αν είχε καταφέρει να ξεκουραστεί.

Όπως ανέφερε, της έστειλε ευχές και είχαν και τηλεφωνική επικοινωνία, ενώ σχολίασε και τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια από το μαιευτήριο. «Επειδή είμαστε ζωντανά εμείς, με την Κατερίνα μιλήσαμε, και με μηνύματα, της έστειλα ευχές, και μιλήσαμε και στο τηλέφωνο. Σωστά; Το ’πα προχθές αυτό. Ανέβασε και η ίδια χθες πολύ ωραίες φωτογραφούλες, που βγαίναν από το μαιευτήριο, με τον μπαμπά του παιδιού, με τα ποδαράκια του παιδιού εδώ, το πατουσίνι…» είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε τι της έγραψε στο μήνυμα που της έστειλε λίγο πριν βγουν στον αέρα. «Και της στέλνω κι εγώ μήνυμα, της λέω: “Κατερίνα μου…”. Είμαι κι εγώ θρασύς! Αλλά άμα δεν έχεις και θράσος στη δουλειά πας μπροστά; Λοιπόν, της λέω: “Κοιμήθηκες καθόλου; Ή δε σας άφησε το κλάμα”, λέω, “να κοιμηθείτε καθόλου;”. Και λέω… μου ’ρθε η ιδέα, λέω, “Μήπως να σε πάρω να βγεις στον αέρα τις ευχές;”. Επειδή είμαστε ζωντανά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση της παρουσιάστριας ήταν άμεση αλλά ευγενική, εξηγώντας ότι προτιμά να παραμείνει εκτός τηλεοπτικής εμφάνισης αυτές τις πρώτες ημέρες. «Και μου απαντάει: “Καλημέρα Γιώργο μου, είμαι άυπνη, αλλά πολύ ευτυχισμένη”. Και μου λέει: “Δεν θα ’θελα να βγω” κτλ, για να μη δημιουργηθεί θέμα. Και καλά κάνει, ούτε εγώ θα έβγαινα στη θέση της. Που στη θέση της δεν μπορώ να ’μαι, γιατί δεν μπορώ να γεννήσω, αλλά λέμε τώρα», σχολίασε με χιούμορ ο Γιώργος Λιάγκας.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης η Κατερίνα Καινούργιου πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο μαζί με τον σύντροφό της Παναγιώτης Κουτσουμπής και το μωρό τους. Λίγες ώρες αργότερα δημοσίευσε στα social media τρυφερές φωτογραφίες από το μαιευτήριο, δεχόμενη δεκάδες ευχές από φίλους, συναδέλφους και πρόσωπα της ελληνικής showbiz.

