«Movie Making Magic»: Το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογραφικής Παιδείας έρχεται στην Αττική

Αν πιστεύεις πως οι μαθητές της Αττικής έχουν πολλά περισσότερα να πουν από όσα χωρούν σε μια σχολική έκθεση, τότε το «Movie Making Magic» έρχεται ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για να το αποδείξει. Το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογραφικής Παιδείας δεν είναι απλώς ένα ακόμη πολιτιστικό γεγονός, αλλά μια ανοιχτή πρόσκληση σε παιδιά και εφήβους να μπουν στον κόσμο της δημιουργίας, να αγγίξουν μια κάμερα χωρίς φόβο και να ξεδιπλώσουν ιστορίες που δεν μοιάζουν με τίποτα από όσα βλέπεις συχνά. Για μια εβδομάδα, η Πεύκη θα μοιάζει με μικρό Hollywood και εσύ θα βλέπεις τη νέα γενιά να γράφει, να σκηνοθετεί και να παρουσιάζει ταινίες μικρού μήκους που κουβαλούν φαντασία, τόλμη και απρόσμενη ωριμότητα.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης και σε επιλεγμένους χώρους του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, με στόχο να εξελιχθεί σε έναν νέο αναγνωρίσιμο θεσμό για την Αττική. H διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, δείχνοντας πως πίσω από αυτή τη δράση δεν κρύβεται απλώς ενθουσιασμός, αλλά και ένα στιβαρό δίκτυο υποστήριξης.

Αν είσαι μαθητής ή μαθήτρια σε Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο της Αττικής, τότε η πρόσκληση σε αφορά άμεσα: μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ταινία μικρού μήκους, διάρκειας έως 7 λεπτών και ναι, χωρίς τους τίτλους αρχής και τέλους. Το θέμα είναι ελεύθερο. Η μουσική πρέπει να είναι πρωτότυπη ή ελεύθερη, οι υπότιτλοι υποχρεωτικά ελληνικοί, και πάνω από όλα, η ιδέα πρέπει να είναι δική σου. Οι εκπαιδευτικοί υπάρχουν για να βοηθήσουν, αλλά η δημιουργική κατεύθυνση ανήκει αποκλειστικά σε εσένα. Η δήλωση συμμετοχής ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου 2026, ενώ οι ολοκληρωμένες ταινίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου 2026.

Το «Movie Making Magic» δεν προσφέρει μόνο μια ευκαιρία διαγωνισμού· προσφέρει μια εμπειρία μάθησης που μπορεί να σε ακολουθήσει χρόνια μετά. Η διοργάνωση παρέχει ειδικά σχεδιασμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που καλύπτει τα πάντα, από το σενάριο και το storyboard μέχρι τη φωτογραφία, τη σκηνοθεσία, το μοντάζ και τη μουσική. Επιλεγμένες μαθητικές ομάδες θα συμμετάσχουν και σε live webinars μέσα από την πλατφόρμα Museotek.net, με επαγγελματίες του χώρου να μοιράζονται εμπειρίες και πρακτικές γνώσεις. Την επιμέλεια των δράσεων έχει το Κέντρο Οπτικοακουστικής Παιδείας «Καρπός» με επικεφαλής τη σκηνοθέτιδα Μαρία Λεωνίδα, κάτι που δείχνει ότι ο στόχος δεν είναι απλώς να παραχθούν ταινίες αλλά να δημιουργηθεί μια βάση κινηματογραφικής παιδείας που λείπει από τα σχολεία.

Και επειδή καμία δημιουργία δεν μένει χωρίς κριτική, η αξιολόγηση των ταινιών θα γίνει σε τρία επίπεδα: πρώτα, από το κοινό μέσω ψηφιακού like, έπειτα μέσα από αλληλοαξιολόγηση σχολείων της ίδιας βαθμίδας, και τέλος από μια επαγγελματική επιτροπή ανθρώπων του κινηματογράφου που θα αποφασίσουν ποιες δημιουργίες ξεχωρίζουν πραγματικά. Οι καλύτερες ταινίες θα βραβευτούν σε ειδική τελετή στο φεστιβάλ, με τους μαθητές να βλέπουν το όνομά τους να ανεβαίνει στη μεγάλη οθόνη ίσως για πρώτη φορά, σίγουρα όμως όχι για τελευταία.

Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αποδεικνύοντας ότι η επένδυση στην τέχνη, στη φαντασία και στη σύγχρονη παιδεία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αναγκαιότητα. Το «Movie Making Magic» δεν είναι απλώς μια διοργάνωση· είναι μια ευκαιρία για τη νέα γενιά να μιλήσει, να εκφραστεί, να δημιουργήσει και να μάθει μέσα από τη διαδικασία της παραγωγής, ανοίγοντας δρόμους που ίσως να μην είχε φανταστεί ποτέ.

Αν είσαι μαθητής, αυτό το φεστιβάλ είναι για εσένα. Αν είσαι γονιός ή εκπαιδευτικός, είναι μια ευκαιρία να στηρίξεις ένα παιδί που μπορεί να έχει πολλά να πει μέσα από την κάμερά του. Και αν είσαι απλός θεατής, ετοιμάσου να δεις ιστορίες που θα σε εκπλήξουν, γιατί οι μαθητές έχουν κάτι μοναδικό: φρέσκια ματιά, αλήθεια και θάρρος. Και πολλές φορές, αυτά είναι που λείπουν περισσότερο από τον σύγχρονο κινηματογράφο.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φεστιβάλ

