Screen News 08.04.2026

Backrooms: Η πιο ανατριχιαστική ιστορία του internet έρχεται στη μεγάλη οθόνη

Από τα creepypasta του διαδικτύου και τα viral videos του Kane Parsons μέχρι τη μεγάλη οθόνη, το «Backrooms» χτίζει έναν κόσμο όπου ο φόβος κυριαρχεί
Μαρία Χατζηγιάννη

Όλα ξεκίνησαν το 2019 με μια απλή φωτογραφία που ανέβηκε σε ένα ανώνυμο thread του 4chan, δείχνοντας άδεια δωμάτια μιας αμερικανικής εταιρείας, της Hobby Town. Η εικόνα προκάλεσε φαντασία και ανασφάλεια: πώς θα ήταν να «πέσει» κάποιος ξαφνικά μέσα σε αυτούς τους ατελείωτους χώρους; Από εκεί προέκυψαν τα «Backrooms», μια φανταστική διάσταση από άδεια δωμάτια με κίτρινη ταπετσαρία και φθορίζον φως, όπου κανείς δεν ξέρει πού τελειώνουν τα δωμάτια ή τι κινδύνους κρύβουν. Συνδεδεμένα με την αισθητική των liminal spaces, τα Backrooms έγιναν γρήγορα δημοφιλές creepypasta, συνδυάζοντας τον φόβο με την αίσθηση αποπροσανατολισμού.

Το 2022, ο νεαρός YouTuber Kane Parsons, γνωστός ως Kane Pixels, δημοσίευσε το βίντεο «The Backrooms (Found Footage)», που έγινε viral και δημιούργησε μια σειρά από μικρού μήκους ταινίες. Η επιτυχία αυτή οδήγησε τελικά στην πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, σε συνεργασία με την Α24. Η ταινία, που αναμένεται τον Μάιο, έχει ήδη προκαλέσει τεράστια ανυπομονησία, ενώ το τρέιλερ αποσπά θετικά σχόλια για τη σκηνογραφία, τη φωτογραφία και τη μουσική, που διατηρεί το πνεύμα της webseries παραγωγής.

Στο Κόκκινο Χαλί οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Outcome»

Η ατμόσφαιρα που τρομάζει

Το «Backrooms» δεν βασίζεται σε παραδοσιακό εχθρό ή jump scares. Η ένταση προκύπτει από τον ίδιο τον χώρο. Ατελείωτοι διάδρομοι, επαναλαμβανόμενα γραφεία και εγκαταλελειμμένα καταστήματα δημιουργούν την αίσθηση εγκλωβισμού και απώλειας ελέγχου. Το τρέιλερ χρησιμοποιεί τεχνική found footage με VHS κάμερα, προσδίδοντας μια «ακατέργαστη» αίσθηση που ενισχύει το προσωπικό εμπόδιο του θεατή μέσα στην ιστορία. Ένα ιδιαίτερο καρέ στο 1:45 του τρέιλερ αναπαριστά πιστά την αρχική φωτογραφία από το 4chan, επιβεβαιώνοντας την ιστορική σύνδεση της ταινίας με την internet προέλευσή της.

Η ταινία ακολουθεί τον ήρωα που ανακαλύπτει ένα παράδοξο πέρασμα στο πίσω μέρος ενός καταστήματος επίπλων και παγιδεύεται σε αυτά τα ατελείωτα δωμάτια, προσπαθώντας να επικοινωνήσει την εμπειρία του. Πρωταγωνιστούν ο Chiwetel Ejiofor και Renate Reinsve, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Will Soodik, βασισμένος στα webseries του Parsons.

Το «Backrooms» αποδεικνύει κάτι μεγαλύτερο για τη σύγχρονη κουλτούρα: η έμπνευση μπορεί να προέλθει από οπουδήποτε, ακόμη και από μια ανώνυμη φωτογραφία σε ένα forum. Κι όπως φαίνεται, το πιο τρομακτικό στοιχείο δεν είναι κάτι που βλέπεις, αλλά αυτό που υπονοείται, η αίσθηση ότι δεν υπάρχει έξοδος, ότι ο χώρος σε κρατά παγιδευμένο, χωρίς καμία λογική ή τέλος.

The Backrooms ΤΑΙΝΙΑ
