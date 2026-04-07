Η Jessica Lange επιστρέφει στο American Horror Story για τη 13η σεζόν

Η Jessica Lange επιστρέφει στο American Horror Story για τη 13η σεζόν, οκτώ χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση
Μια μεγάλη επιστροφή ετοιμάζεται για το σύμπαν του American Horror Story, καθώς η Jessica Lange θα εμφανιστεί στη 13η σεζόν της επιτυχημένης ανθολογικής σειράς του FX. Τα γυρίσματα της νέας σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει και οι πρώτες φωτογραφίες από το σετ αποκάλυψαν την παρουσία της βραβευμένης ηθοποιού, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της σειράς.

Στις εικόνες που κυκλοφόρησαν από τα παρασκήνια, η Lange εμφανίζεται να κοιτά έξω από ένα παλιό παράθυρο, φορώντας ένα μπλε φόρεμα και ψηλοτάκουνα. Αν και το πρόσωπό της δεν φαίνεται καθαρά, η χαρακτηριστική παρουσία της ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο που θα υποδυθεί στη νέα σεζόν.

Η επιστροφή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η τελευταία της εμφάνιση στη σειρά ήταν το 2018 στη σεζόν «Apocalypse», όταν επανέφερε για λίγο τον εμβληματικό χαρακτήρα της, την Constance Langdon από την πρώτη σεζόν.

Ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της σειράς

Η Jessica Lange έχει συνδεθεί στενά με την επιτυχία του American Horror Story. Πρωτοεμφανίστηκε το 2011 στην πρώτη σεζόν της σειράς και έκτοτε συμμετείχε σε αρκετές από τις πιο δημοφιλείς ιστορίες της ανθολογίας.

Στη δεύτερη σεζόν υποδύθηκε τη Sister Jude Martin, ενώ ακολούθησαν δυνατοί ρόλοι όπως η Fiona Goode στο Coven και η Elsa Mars στο Freak Show. Οι ερμηνείες της θεωρούνται από τις πιο χαρακτηριστικές στην ιστορία της σειράς και της χάρισαν μεγάλη αναγνώριση από το κοινό και τους κριτικούς.

Μια επιστροφή που λίγοι περίμεναν

Το ενδιαφέρον γύρω από την επιστροφή της αυξάνεται ακόμη περισσότερο, καθώς η ίδια είχε αφήσει να εννοηθεί στο παρελθόν ότι δεν σχεδίαζε να επιστρέψει στη σειρά. Σε παλαιότερη συνέντευξή της το 2025 είχε δηλώσει ότι δεν σκεφτόταν να συμμετάσχει ξανά στο project, γεγονός που έκανε τη νέα ανακοίνωση ακόμη πιο απρόσμενη.

Προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί αν η ηθοποιός θα επανέλθει στον γνωστό χαρακτήρα της ή αν θα εμφανιστεί με έναν εντελώς νέο ρόλο στη 13η σεζόν.

Δυνατό καστ για τη νέα σεζόν

Η νέα σεζόν της σειράς θα συγκεντρώσει αρκετά γνώριμα πρόσωπα του franchise. Στο καστ θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd και Gabourey Sidibe.

Παράλληλα, στο νέο κύκλο επεισοδίων θα εμφανιστεί και η ποπ σταρ Ariana Grande, η οποία επιστρέφει σε συνεργασία με τον δημιουργό της σειράς Ryan Murphy μετά τη συμμετοχή της στη σειρά Scream Queens.

Με ένα τόσο δυνατό καστ και την επιστροφή της Jessica Lange, η 13η σεζόν του American Horror Story αναμένεται να είναι από τις πιο πολυσυζητημένες στην ιστορία της σειράς.

