Θέατρο 07.04.2026

“ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ” του Γιώργου Ηλιόπουλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Σκηνή ΩΜΕΓΑ

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει την κορυφαία μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου «Το μαύρο κουτί» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν, με ένα εξαιρετικό καστ πρωταγωνιστών.
Στον κεντρικό ρόλο ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Στέφανος Κυριακίδης, ο οποίος επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ύστερα από 52 χρόνια, μετά την “Καμίνο Ρεάλ” του Τεννεσσή Γουίλλιαμς σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού από το Εθνικό Θέατρο το 1974. Η προπώληση άνοιξε.

«Το μαύρο κουτί» σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Κοέν.

«Το μαύρο κουτί» είναι τελικά σε θέση να εμφανίσει μυστικά που θ’ αναστατώσουν πλήρως τη ζωή του πατέρα και του γιου. Τίποτε δεν πρόκειται να μείνει ανεπηρέαστο· όλες οι σχέσεις θα αναθεωρηθούν, καθώς θα περάσουν μέσα από τη δοκιμασία του χρόνου και από την εναγώνια προσπάθεια για μια τελευταία ανάσα.

Ο γιος, χρόνια πλέον αποκομμένος από τον πατέρα του, δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη κυνηγώντας την εδραίωση μιας καριέρας. Όμως, τα δεδομένα αλλάζουν, όταν αναγκάζεται να επιστρέψει εσπευσμένα στο πατρικό του σπίτι και να βρεθεί αντιμέτωπος με τον πατέρα του. Το συγκρουσιακό τους παρελθόν θα προκαλέσει αναθεώρηση του παρόντος.

Η έντονη και συγχρόνως αινιγματική παρουσία των γυναικείων μορφών του έργου επιδρά καθοριστικά στη ζωή πατέρα και γιου – φέρνοντας άλλοτε ισορροπία κι άλλοτε αλλαγή. Όλοι μαζί τότε –με χιούμορ, ευαισθησία και σαρκαστική διάθεση– θα κληθούν να έρθουν αντιμέτωποι με το φόβο τους. Μήπως τελικά αυτή η δοκιμασία είναι ένα δώρο και μια αφορμή να κλειστεί ειρήνη μεταξύ τους;

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κοέν
Σκηνικά: Ντέιβιντ Νεγρίν
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου
Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου
Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Κυριαζή
Βοηθός σκηνογράφου: Ξένια Κούβελα
Επικοινωνία-προβολή: Νταίζη Λεμπέση
Artwork: Πέτρος Παράσχης
Φωτογραφίες: Δημήτρης Μασούρας
Οργάνωση παραγωγής: Έλενα Σταύρου

Διανομή
Στέφανος Κυριακίδης, Μαρία Κανελλοπούλου,Νικολέττα Καρρά,Σταύρος Καραγιάννης, Κατερίνα Κυριαζή

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/tomavrokouti/

Διάρκεια: 90 λεπτά

Παραστάσεις από Σάββατο 25 Απριλίου 2026
κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 20.30 & Κυριακή στις 19.00
Τιμές εισιτηρίων: 17 (κανονικό) & 12 (φοιτητικό, άνω των 65)

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ΘΕΑΤΡΟ
Η Jessica Lange επιστρέφει στο American Horror Story για τη 13η σεζόν

Η Jessica Lange επιστρέφει στο American Horror Story για τη 13η σεζόν

07.04.2026
Σούπερ Ήρωες» – Ο διαγωνισμός υπαλλήλου του μήνα θα φέρει πολύ γέλιο απόψε στις 20:00!

Σούπερ Ήρωες» – Ο διαγωνισμός υπαλλήλου του μήνα θα φέρει πολύ γέλιο απόψε στις 20:00!

07.04.2026

Δες επίσης

Football Legends Camp στα Κύθηρα: Μια κορυφαία αθλητική εμπειρία με Giovanni και Luciano!
City Guide

Football Legends Camp στα Κύθηρα: Μια κορυφαία αθλητική εμπειρία με Giovanni και Luciano!

07.04.2026
ΕΦΕΤ Check: Πώς θα διαλέξεις το σωστό αρνί και τα safe αυγά για το πιο Insta-perfect Πάσχα
Go out

ΕΦΕΤ Check: Πώς θα διαλέξεις το σωστό αρνί και τα safe αυγά για το πιο Insta-perfect Πάσχα

07.04.2026
Η Κατερίνα Ψύχα και η απόλυτη EASTERία της επιλογής ρούχων για την Ανάσταση
City Guide

Η Κατερίνα Ψύχα και η απόλυτη EASTERία της επιλογής ρούχων για την Ανάσταση

06.04.2026
Η Αθηνά Κλήμη παθαίνει «EASTERία» με το countdown μέχρι την Ανάσταση
City Guide

Η Αθηνά Κλήμη παθαίνει «EASTERία» με το countdown μέχρι την Ανάσταση

06.04.2026
Οι Pet Shop Boys αποκαλύπτουν το οπτικό τους σύμπαν σε νέο Βιβλίο
City Guide

Οι Pet Shop Boys αποκαλύπτουν το οπτικό τους σύμπαν σε νέο Βιβλίο

06.04.2026
«Βάκχες» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Javor Gardev με τους The Tiger Lillies στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
City Guide

«Βάκχες» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Javor Gardev με τους The Tiger Lillies στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

04.04.2026
Από το γήπεδο στο ράφι: Οι Messi, Ronaldo, Mbappe και Vini Jr. σε LEGO sets που ήδη συζητιούνται παντού
City Guide

Από το γήπεδο στο ράφι: Οι Messi, Ronaldo, Mbappe και Vini Jr. σε LEGO sets που ήδη συζητιούνται παντού

03.04.2026
Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται την άνοιξη με δράσεις για όλους
City Guide

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται την άνοιξη με δράσεις για όλους

02.04.2026
Linda της Penelope Skinner: Συνεχίζεται μετά το Πάσχα στο θέατρο Επί Κολωνώ – για λίγες παραστάσεις
City Guide

Linda της Penelope Skinner: Συνεχίζεται μετά το Πάσχα στο θέατρο Επί Κολωνώ – για λίγες παραστάσεις

02.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της