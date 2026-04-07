Σούπερ Ήρωες» – Ο διαγωνισμός υπαλλήλου του μήνα θα φέρει πολύ γέλιο απόψε στις 20:00!

Όταν ο Δημήτρης αποφασίζει να βραβεύσει τον υπάλληλο του μήνα, το σουπερμάρκετ μετατρέπεται σε πεδίο μάχης γέλιου και ανατροπών

Απόψε το βράδυ, η κωμική σειρά «Σούπερ Ήρωες» στον ΑΝΤ1 σε καλεί να μπεις σε έναν κόσμο γεμάτο γέλιο, ανατροπές και απρόβλεπτες καταστάσεις. Στο επίκεντρο είναι το σουπερμάρκετ του Δημήτρη, ο οποίος την πρώτη του μέρα ως διευθυντής αποφασίζει να βραβεύσει τον υπάλληλο του μήνα, φέρνοντας τον πανικό ανάμεσα στους εργαζόμενους.

Η Έφη ανησυχεί για πιθανές απολύσεις και προσπαθεί να παραμείνει ήρεμη, ενώ η Σταυρούλα αγχώνεται να αποδείξει ότι είναι καλή υπάλληλος. Ο Αντώνης, με την καλή του συμπεριφορά, κερδίζει γρήγορα τις καρδιές των πελατών, κάτι που δεν αφήνει την Ρένα ανεπηρέαστη, καθώς ο ανταγωνισμός φουντώνει. Ταυτόχρονα, ο Ζαχαρίας παρατηρεί ότι κάποια προϊόντα λείπουν από την αποθήκη και, με τη βοήθεια του Σπύρου, προσπαθεί να λύσει το μυστήριο.

Το επεισόδιο αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον με την παρουσία του ειδικού guest Τάσου Αρνιακού, ο οποίος εμφανίζεται στο μανάβικο και προσθέτει τη δική του δόση χιούμορ και ανατροπής. Παράλληλα, η Χαριστέλλα καλείται να αντιμετωπίσει ένα ύποπτο «έκτακτο μίτινγκ» με τον Δημήτρη, με τον Περικλή να την προειδοποιεί για τα χειρότερα, αλλά εκείνη να δείχνει αποφασιστικότητα και ψυχραιμία.

Αυτό το επεισόδιο υπόσχεται δυνατές στιγμές γέλιου, έντονη δράση και απρόβλεπτες καταστάσεις που θα σε κρατήσουν στην άκρη του καναπέ σου. Η κωμική σειρά «Σούπερ Ήρωες» συνεχίζει να κερδίζει τις καρδιές του κοινού, με χαρακτήρες που αγαπάς, guest εμφανίσεις και σενάριο γεμάτο εκπλήξεις. Απόψε στις 20:00, δεν πρέπει να το χάσεις!

