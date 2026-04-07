Celeb World 07.04.2026

Το νέο ειδύλλιο του Hollywood: Dakota Johnson και Role Model

Η Dakota Johnson και ο Role Model επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με δημόσια εμφάνιση στο Los Angeles
Ειρήνη Στόφυλα

Έχεις παρατηρήσει πώς μερικές σχέσεις απλώς λάμπουν και δεν μπορούν να κρυφτούν; Η Dakota Johnson και ο μουσικός Role Model είναι το πιο φρέσκο ειδύλλιο του Hollywood. Οι δυο τους εθεάθησαν πριν λίγες μέρες σε ένα πάρκινγκ στην περιοχή Los Feliz , δείχνοντας ξεκάθαρα ότι η σχέση τους δεν αποτελεί απλώς μια φήμη.

Ο απίστευτος λόγος που στέρησε από τη Dakota Johnson ρόλο

Οι φήμες για το ειδύλλιο ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2025, όταν οι δυο τους είχαν βρεθεί σε ένα δείπνο υπό το φως των κεριών, αφήνοντας υπονοούμενα για κάτι περισσότερο από φιλία. Αυτή η νέα σχέση έρχεται μετά τον χωρισμό της Dakota Johnson από τον Chris Martin, τραγουδιστή των Coldplay, μετά από οκτώ χρόνια σχέσης.

Από την πλευρά του, ο Role Model είχε ολοκληρώσει τη σχέση του με την influencer Emma Chamberlain το 2023, κάτι που φαίνεται ότι άνοιξε τον δρόμο για το νέο ειδύλλιο με την Dakota. Οι δημόσιες εμφανίσεις τους αποδεικνύουν ότι και οι δύο είναι έτοιμοι να απολαύσουν ξανά την αγάπη χωρίς να κρύβονται από τα φώτα της δημοσιότητας.

Με κάθε χαμόγελο, αγκαλιά και βλέμμα, η Dakota Johnson και ο Role Model δείχνουν ότι η αγάπη μπορεί να ανθίσει ξανά μετά από παρελθόντα συναισθηματικά φορτία. Το ζευγάρι θυμίζει ότι οι σχέσεις που αξίζουν φροντίδα και χρόνο αναδεικνύονται μέσα από τις μικρές καθημερινές στιγμές και τις αληθινές εκδηλώσεις τρυφερότητας.

Αν παρακολουθείς τα social media και τα διεθνή μέσα, θα δεις ότι η Dakota και ο Role Model δεν κρύβονται πια. Κάθε τους κίνηση στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: η αγάπη είναι για να την ζεις με πάθος και χωρίς φόβο. Αυτή η σχέση είναι το νέο talk of the town στο Hollywood, έτοιμη να εξελιχθεί και να δείξει ότι η προσωπική ευτυχία έρχεται όταν αφήνεις πίσω το παρελθόν.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Σούπερ Ήρωες» – Ο διαγωνισμός υπαλλήλου του μήνα θα φέρει πολύ γέλιο απόψε στις 20:00!

Σούπερ Ήρωες» – Ο διαγωνισμός υπαλλήλου του μήνα θα φέρει πολύ γέλιο απόψε στις 20:00!

«Why couldn't you get a proper job?»: Η HUGO παρουσιάζει το Red Means Go

«Why couldn’t you get a proper job?»: Η HUGO παρουσιάζει το Red Means Go

Η πεθερά της Κατερίνας Καινούριου στο μαιευτήριο και η στιγμή που όλοι μιλούν γι’ αυτήν
Η πεθερά της Κατερίνας Καινούριου στο μαιευτήριο και η στιγμή που όλοι μιλούν γι’ αυτήν

Ο ράπερ Offset στο νοσοκομείο μετά από επίθεση έξω από καζίνο

Πώς η υπόθεση του Lil Nas X αλλάζει τον διάλογο για τη ψυχική υγεία

Η απάντηση του OGE για τη φερόμενη διαμάχη του με την Klavdia

Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που δεν έχει πάρει ακόμη εξιτήριο μετά τη γέννηση της κόρης της

Ο Fox McCloud φτάνει στους Mario Bros με τη φωνή του Glen Powell στην πιο αναμενόμενη ταινία της χρονιάς

Το πιο απρόσμενο όνομα για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ …είναι γυναικείο!

Meryl Streep: Η αλήθεια πίσω από τη Miranda Priestly που αλλάζει όσα πίστευες για τον θρυλικό ρόλο

David και Victoria Beckham μαγνητίζουν τα βλέμματα στα εγκαίνια του νέου γηπέδου της Inter Miami

