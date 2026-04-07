«Why couldn’t you get a proper job?»: Η HUGO παρουσιάζει το Red Means Go

Πολλοί νέοι μεγαλώνουν προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα σε όσα αναμένονται από αυτούς και σε όσα πραγματικά θέλουν να ακολουθήσουν στη ζωή τους. Ωστόσο, μια νέα γενιά αρχίζει να αναδύεται, μια γενιά που απορρίπτει σιωπηλά το παραδοσιακό εταιρικό μοντέλο καριέρας, επαναπροσδιορίζοντας την επιτυχία με τους δικούς της όρους.

Σε έναν κόσμο που τους λέει συνεχώς να μένουν εκεί που βρίσκονται, εκείνοι επιλέγουν να προχωρούν. Η HUGO ανταποκρίνεται σε αυτή την πολιτισμική αλλαγή με τη νέα της καμπάνια Red Means Go: ένα σύνθημα που γιορτάζει όσους αφήνουν πίσω ό,τι δεν τους εξυπηρετεί πλέον, για να κυνηγήσουν κάτι που χτίζουν οι ίδιοι, είτε πρόκειται για μια δημιουργική καριέρα, μια επιχειρηματική ιδέα ή έναν νέο τρόπο ζωής.

Μαύρες μπαλαρίνες: Το απόλυτο must-have που θα κυριαρχήσει και το 2026

«Ο κόσμος σου λέει να μείνεις εκεί που είσαι», δήλωσε ο James Foster, SVP Global Marketing της HUGO BOSS. «Αλλά για μια γενιά που απορρίπτει σιωπηλά τη λογική του corporate grind, η φιλοδοξία δεν σημαίνει απλώς να ανεβαίνεις την εταιρική κλίμακα σημαίνει να ξέρεις πότε πρέπει να φύγεις. Κάθε μέρα βλέπουμε τίτλους που λένε ότι το όνειρο που προσφέρθηκε στις προηγούμενες γενιές δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Μια ζωή μισής ποιότητας κοστίζει πλέον τα διπλά. Κι όμως συνεχίζεις να δημιουργείς. Το Red Means Go είναι ένα κάλεσμα για όσους αφήνουν τη φιλοδοξία τους να ανθίσει, παρά τις δυσκολίες».

Η νέα καμπάνια ζωντανεύει το πνεύμα του #RedMeansGo μέσα από προκλητικά μηνύματα και δυνατές οπτικές εικόνες, που εμφανίζονται μαζί ή ξεχωριστά σε billboards, social media και ψηφιακές πλατφόρμες. Φράσεις όπως «Why couldn’t you get a proper job?», «And how is that going to pay off a mortgage?» και «Too risky. Too different. Too new.» λειτουργούν ταυτόχρονα ως καθρέφτης των κοινωνικών πιέσεων αλλά και ως σύμβολο αντίστασης για όσους αρνούνται να τις ακολουθήσουν. Αντί να αποφεύγει την αμφιβολία, το Red Means Go τη μετατρέπει σε καύσιμο, τη «τριβή» που πυροδοτεί την αρχική φιλοδοξία.

«Οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε, δημιουργοί, καλλιτέχνες και πρωτοπόροι, έχουν όλοι κάτι κοινό», συνέχισε ο Foster. «Μια στιγμή ή έναν άνθρωπο που κάποτε τους έκανε να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους. Αυτή η στιγμή μένει χαραγμένη στη μνήμη τους και τους ωθεί να συνεχίσουν. Αυτό είναι το “red” στο Red Means Go. Είναι η τριβή που πυροδοτεί την κίνηση. Μας ενδιαφέρει να συλλάβουμε εκείνη τη στιγμή ανάμεσα στην αμφιβολία και την απόφαση και να δώσουμε στους ανθρώπους κάτι στο οποίο μπορούν να κρατηθούν».

Το πνεύμα αυτό εκφράζεται μέσα από μια ομάδα επτά διεθνών δημιουργών που αντιπροσωπεύουν την ανήσυχη, αυτοδημιούργητη ενέργεια μιας νέας γενιάς: Οι ηθοποιοί Aaron και Leo Altaras, αδέλφια με έδρα το Βερολίνο, ανήκουν στη νέα γενιά δημιουργών που αναδύεται από τη γερμανική πρωτεύουσα. Διαρκώς σε κίνηση, τα social media τους καταγράφουν την εξερεύνηση νέων τόπων και την παρουσίαση της δουλειάς τους στον κόσμο.

Η Τσέχα φωτογράφος και σκηνοθέτις Tereza Mundilová κινείται ανάμεσα στο Βερολίνο, το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, εξερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στην pop κουλτούρα και την underground σκηνή, μέσα από συνεργασίες με σημαντικά ταλέντα, fashion brands και μέσα ενημέρωσης.

Ο πολυδιάστατος καλλιτέχνης και μουσικός Cato, με έδρα το Λονδίνο, συνδυάζει collage, airbrush και vintage εικόνες στους πίνακές του, εξερευνώντας τη μαύρη κουλτούρα, την ιστορία της τέχνης και την έννοια του ανήκειν. Αυτοδίδακτος animator και μουσικός, έχει παρουσιάσει τη δουλειά του διεθνώς.

Η επιμελήτρια μουσικής Margeaux Labat, την οποία η Caroline Polachek έχει χαρακτηρίσει «το μέλλον της μουσικής δημοσιογραφίας», δεν καλύπτει απλώς τον πολιτισμό, τον δημιουργεί. Μέσα από τη συνεργασία της με το NTS Radio και τις συζητήσεις της με καλλιτέχνες όπως οι FKA Twigs, Charli XCX και Kim Gordon, έχει διαμορφώσει έναν χώρο όπου η βαθιά μουσική γνώση συναντά την αυθεντική επιρροή. Έχει συμπεριληφθεί στη λίστα Dazed 100 του Dazed Magazine και έχει εμφανιστεί στα The Face και i-D, ενώ έχει συνεργαστεί με σημαντικά φεστιβάλ, από το Primavera Sound έως τα Grammy Awards.

Από τον χώρο της επιμέλειας τέχνης, η επιμελήτρια Temitayo Famakinwa, με έδρα το Λονδίνο, δραστηριοποιείται στο πεδίο της τέχνης, των media και της ψηφιακής κουλτούρας. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του περιεχομένου και της social στρατηγικής της γκαλερί Saatchi Yates για μεγάλες εκθέσεις το 2025, συμβάλλοντας στη διεύρυνση της απήχησής τους σε παγκόσμιο κοινό και επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι γκαλερί επικοινωνούν με τις κοινότητές τους.

Ο Nick Cheo είναι ένας bedroom DJ από το Οχάιο, γνωστός για τα παιχνιδιάρικα mashups του που συνδυάζουν διαφορετικά μουσικά είδη με χιούμορ και ιδιαίτερο μουσικό ένστικτο. Με εκατομμύρια προβολές, η δουλειά του έχει τραβήξει την προσοχή καλλιτεχνών όπως οι Tinashe, Zack Bia και Verdy, ενώ πρόσφατα συμμετείχε ως support στην sold-out περιοδεία της PinkPantheress στη Βόρεια Αμερική.

Ο καθένας από αυτούς φέρνει τη δική του ασταμάτητη δυναμική στην καμπάνια Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, μέσα από προσωπικά, αυθόρμητα φιλμ και εικόνες που γυρίστηκαν στους χώρους όπου διαμορφώνεται η φιλοδοξία τους, κοινόχρηστα στούντιο, υπνοδωμάτια, δρόμους της πόλης. Κάθε δημιουργός μοιράζεται τις στιγμές αμφιβολίας που τον ώθησαν να προχωρήσει και τις αποφάσεις που τον έθεσαν σε κίνηση.

Αυτή δεν είναι μια στιλιζαρισμένη, γυαλισμένη καμπάνια μόδας, είναι ωμή και ανθρώπινη, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά σημαίνει η φιλοδοξία στα πρώτα της βήματα.