Αν φοράς γυαλιά οράσως, αυτές οι 5 τάσεις θα σε κάνουν fashion icon

Τα γυαλιά οράσεως γίνονται πλέον το απόλυτο fashion accessory, προσφέροντας στυλ, προσωπικότητα και αυτοπεποίθηση

Τα γυαλιά έχουν περάσει προ πολλού από το στάδιο του απλού εργαλείου όρασης. Σήμερα αποτελούν ένα ισχυρό αξεσουάρ που μπορεί να μεταμορφώσει οποιοδήποτε look, όπως ένα ιδιαίτερο τσαντάκι ή ένα ζευγάρι statement παπούτσια. Οι επιλογές για σκελετούς είναι περισσότερες από ποτέ και επιτρέπουν στον καθένα να εκφράσει το προσωπικό του στυλ, συνδυάζοντας λειτουργικότητα και αισθητική.

Πολλοί επιλέγουν να έχουν διαφορετικά ζευγάρια ανάλογα με τη διάθεση ή την περίσταση. Από σπορ, ευέλικτους σκελετούς για καθημερινές δραστηριότητες, μέχρι κομψούς μεταλλικούς ή chunky σκελετούς που αναβαθμίζουν ακόμα και τα πιο απλά outfits, τα γυαλιά αποτελούν πλέον βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας μας.

Οι 5 κυριότερες τάσεις στα γυαλιά οράσεως για το 2026:

1. Σκούρες αποχρώσεις

Βαθιά χρώματα όπως μούρο, σοκολατί και μπλε σκούρο κυριαρχούν, προσδίδοντας έναν αέρα κομψότητας και μυστήριο στους σκελετούς. Αυτές οι αποχρώσεις λειτουργούν ως μοντέρνα ουδέτερα, δίνοντας βάθος και εκφραστικότητα.

Deus Phos

2. Παστέλ με smokey εφέ

Οι ανοιχτές, παστέλ αποχρώσεις με smokey αποτέλεσμα φέρνουν φρεσκάδα και παιχνιδιάρικο στυλ. Τα γυαλιά σε τόνους ροζ, τιρκουάζ ή σαμπανιζέ γίνονται διακριτικά αλλά κομψά highlights για κάθε outfit.

Uglybell

3. Pilot vibes

Οι σκελετοί τύπου «πιλότου» παραμένουν διαχρονικοί και πολυλειτουργικοί, συνδυάζοντας ρετρό αισθητική με μοντέρνα λεπτομέρεια, όπως υψηλές γέφυρες στη μύτη ή συνδυασμούς chunky και λεπτών γραμμών.

Ezra

4. Minimal σκελετοί

Τα ultra-minimal γυαλιά επιστρέφουν, με λεπτές γραμμές, μεταλλικά στοιχεία και διακριτικά σχέδια. Rimless, μισά-σκέλη ή μικρές διαστάσεις δίνουν έμφαση στη διακριτική πολυτέλεια και ταιριάζουν με κάθε στυλ.

5. Στρογγυλοί «Intellectual Rounds»

Οι στρογγυλοί σκελετοί με βιβλιοθηκικό στιλ κερδίζουν έδαφος, προσφέροντας μια πιο κομψή, εκλεπτυσμένη εκδοχή των κλασικών oval. Οι χρωματικοί πειραματισμοί, όπως ροζ ή cyberpunk μπλε και μοβ, δίνουν χαρακτήρα και ανανεώνουν το look.

Ray-Ban

