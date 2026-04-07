Fashion 07.04.2026

Αν φοράς γυαλιά οράσως, αυτές οι 5 τάσεις θα σε κάνουν fashion icon

Τα γυαλιά οράσεως γίνονται πλέον το απόλυτο fashion accessory, προσφέροντας στυλ, προσωπικότητα και αυτοπεποίθηση
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα γυαλιά έχουν περάσει προ πολλού από το στάδιο του απλού εργαλείου όρασης. Σήμερα αποτελούν ένα ισχυρό αξεσουάρ που μπορεί να μεταμορφώσει οποιοδήποτε look, όπως ένα ιδιαίτερο τσαντάκι ή ένα ζευγάρι statement παπούτσια. Οι επιλογές για σκελετούς είναι περισσότερες από ποτέ και επιτρέπουν στον καθένα να εκφράσει το προσωπικό του στυλ, συνδυάζοντας λειτουργικότητα και αισθητική.

Πολλοί επιλέγουν να έχουν διαφορετικά ζευγάρια ανάλογα με τη διάθεση ή την περίσταση. Από σπορ, ευέλικτους σκελετούς για καθημερινές δραστηριότητες, μέχρι κομψούς μεταλλικούς ή chunky σκελετούς που αναβαθμίζουν ακόμα και τα πιο απλά outfits, τα γυαλιά αποτελούν πλέον βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας μας.

Οι 5 κυριότερες τάσεις στα γυαλιά οράσεως για το 2026:

1. Σκούρες αποχρώσεις

Βαθιά χρώματα όπως μούρο, σοκολατί και μπλε σκούρο κυριαρχούν, προσδίδοντας έναν αέρα κομψότητας και μυστήριο στους σκελετούς. Αυτές οι αποχρώσεις λειτουργούν ως μοντέρνα ουδέτερα, δίνοντας βάθος και εκφραστικότητα.

Deus Phos

2. Παστέλ με smokey εφέ

Οι ανοιχτές, παστέλ αποχρώσεις με smokey αποτέλεσμα φέρνουν φρεσκάδα και παιχνιδιάρικο στυλ. Τα γυαλιά σε τόνους ροζ, τιρκουάζ ή σαμπανιζέ γίνονται διακριτικά αλλά κομψά highlights για κάθε outfit.

Uglybell

3. Pilot vibes

Οι σκελετοί τύπου «πιλότου» παραμένουν διαχρονικοί και πολυλειτουργικοί, συνδυάζοντας ρετρό αισθητική με μοντέρνα λεπτομέρεια, όπως υψηλές γέφυρες στη μύτη ή συνδυασμούς chunky και λεπτών γραμμών.

Ezra

4. Minimal σκελετοί

Τα ultra-minimal γυαλιά επιστρέφουν, με λεπτές γραμμές, μεταλλικά στοιχεία και διακριτικά σχέδια. Rimless, μισά-σκέλη ή μικρές διαστάσεις δίνουν έμφαση στη διακριτική πολυτέλεια και ταιριάζουν με κάθε στυλ.

5. Στρογγυλοί «Intellectual Rounds»

Οι στρογγυλοί σκελετοί με βιβλιοθηκικό στιλ κερδίζουν έδαφος, προσφέροντας μια πιο κομψή, εκλεπτυσμένη εκδοχή των κλασικών oval. Οι χρωματικοί πειραματισμοί, όπως ροζ ή cyberpunk μπλε και μοβ, δίνουν χαρακτήρα και ανανεώνουν το look.

Ray-Ban

ΕΦΕΤ Check: Πώς θα διαλέξεις το σωστό αρνί και τα safe αυγά για το πιο Insta-perfect Πάσχα

Το πλήρωμα του Artemis II ξεπερνά το Apollo 13 και φτάνει στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης

Tech Neck: Μήπως το κινητό σου «βαραίνει» τον αυχένα περισσότερο από όσο αντέχεις;

Μαγειρίτσα: Η πιο εύκολη συνταγή που θα πετύχει 100% ακόμα κι αν δεν «το ‘χεις» στην κουζίνα

Μαύρες μπαλαρίνες: Το απόλυτο must-have που θα κυριαρχήσει και το 2026

Δεν έχουν Instagram, δεν έχουν TikTok: Τα 4 ζώδια που μπορούν να ζουν χωρίς scrolling

5 χρυσαφένιες μυρωδιές που θα κυριαρχήσουν το καλοκαίρι 2026

Βραχάκια σοκολάτας με γιαούρτι από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το απόλυτο guilty pleasure!

5 ελληνικοί προορισμοί που θα κάνουν το Πάσχα σου αξέχαστο

