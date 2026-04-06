Fashion 06.04.2026

Cropped pants: Πώς να τα φορέσεις χωρίς να φαίνονται ξεπερασμένα

Τα παντελόνια που αγαπήσαμε επιστρέφουν, έτοιμα να φορεθούν με μοντέρνους συνδυασμούς για κάθε περίσταση
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μόδα κινείται σε κύκλους και φέτος τα cropped flares επιστρέφουν δυναμικά, αποδεικνύοντας ότι κάποια trends είναι αθάνατα. Από τζιν και λινά μέχρι σατέν παντελόνια, η γραμμή αυτή συνδυάζει κομψότητα και άνεση, ενώ πρωταγωνιστεί σε street style εμφανίσεις και στα catwalks. Fashion icons όπως η Bella Hadid δείχνουν πώς να φορέσουμε τα cropped flares σήμερα, δίνοντας τους ένα μοντέρνο twist που τα καθιστά φρέσκα και επίκαιρα.

Για να κάνεις το look πιο 2026 και λιγότερο 2016, αρκεί να το συνδυάσεις με σύγχρονες τάσεις, όπως oversized σακάκια με ζώνη στη μέση, λευκά πουκάμισα και pumps, matching jackets με ψηλοτάκουνα σανδάλια ή ακόμα και leather jackets με t-shirt και ankle boots για casual αλλά κομψές εμφανίσεις. Αυτά τα μικρά styling tricks μετατρέπουν τα cropped flares σε κομμάτι-κλειδί για κάθε ενημερωμένη γκαρνταρόμπα.

Σακάκι με ζώνη στη μέση και loafers

Ένα oversized σακάκι με ζώνη στη μέση δημιουργεί την τέλεια αντίθεση με τα slim cropped flared jeans. Τα κλασικά loafers ολοκληρώνουν το look με κομψότητα, όπως απέδειξε η Bella Hadid στην εμφάνισή της στο Παρίσι.

Λευκό πουκάμισο και γόβες

Για ένα κλασικό και βραδινό look, συνδύασε μαύρα cropped flares με λευκό πουκάμισο. Πρόσθεσε pointed-toe γόβες και διαφανείς κάλτσες ή λεπτές κάλτσες για ακόμα πιο κομψό αποτέλεσμα.

Matching σακάκι και πέδιλα με τακούνι

Για ένα εύκολο αλλά κομψό outfit, φόρεσε τα cropped flares με matching σακάκι και subtle πέδιλα με τακούνι, όπως nude stiletto sandals, για αβίαστη κομψότητα.

Δερμάτινο μπουφάν με T-shirt και μποτάκια αστραγάλου

Για ένα πιο «cool» και casual look που ταιριάζει σε κάθε πόλη, φόρεσεε τα cropped flares με belted δερμάτινο μπουφάν, λευκό T-shirt και sleek ankle boots. Το αποτέλεσμα είναι μοντέρνο, άνετο και στιλάτο.

Ο Dominic McLaughlin φορά την κάπα του Harry Potter και ήδη αμείβεται σαν σταρ

Η Scarlett Johansson επιστρέφει στο Netflix με το Lucy των 469 εκατ.

