Fashion 31.03.2026

Καφέ μπαλαρίνες: Το ουδέτερο shoe trend που ανανεώνει κάθε outfit

Από τα τζιν μέχρι τα φορέματα και τα tailored παντελόνια, οι καφέ μπαλαρίνες προσθέτουν ζεστασιά και στιλ σε κάθε εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Άνετες, κομψές και εξαιρετικά ευέλικτες, οι μπαλαρίνες συνεχίζουν να είναι από τα πιο δημοφιλή παπούτσια τα τελευταία χρόνια. Φέτος, όμως, η τάση αλλάζει, καθώς οι μαύρες μπαλαρίνες δίνουν τη θέση τους σε πιο φυσικές και ζεστές αποχρώσεις, με το καφέ να γίνεται πρωταγωνιστής της σεζόν. Είναι εύκολες στο να τις φορέσεις και ταυτόχρονα πολύ κομψές, ιδανικές για τη μετάβαση από την άνοιξη στο καλοκαίρι.

Μετά την επιτυχία των suede υφών και των αξεσουάρ σε ζεστές αποχρώσεις, το καφέ γίνεται το νέο ουδέτερο χρώμα της γκαρνταρόμπας σου: πιο απαλό από το μαύρο, λιγότερο αυστηρό και ιδανικό για να συνοδεύσει κάθε σου look.

kafe_mpalarines
https://www.instagram.com/etro/?hl=el

Πώς να φορέσεις τις καφέ μπαλαρίνες

Η δύναμή τους κρύβεται στην ισορροπία τους. Μπορείς να τις συνδυάσεις με τζιν και t-shirts για μια ζεστή και κομψή πινελιά ή με φορέματα και φούστες για μια ρευστή και σύγχρονη σιλουέτα. Ακόμα και με tailored παντελόνια, θα φωτίσουν το outfit χωρίς να χάσει την κομψότητά του. Είναι τα παπούτσια που απλοποιούν το styling σου, χωρίς ποτέ να δείχνουν υπολογισμένα.

kafe_mpalarines
https://www.instagram.com/etro/?hl=el

Πλούσια παλέτα χρωμάτων και υφών

Το καφέ δεν περιορίζεται σε μία μόνο απόχρωση. Από βαθύ σοκολατί και καραμέλα, μέχρι ουδέτερο μπεζ και πιο φωτεινά ταμπά, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Ανάλογα με το υλικό, αλλάζει και η αίσθηση: το λείο δέρμα δίνει μίνιμαλ αίσθηση, το σατέν προσθέτει διακριτική κομψότητα, ενώ το βελούδινο suede παραμένει μία από τις πιο μοντέρνες επιλογές.

Στο δρόμο θα τις δεις να ταιριάζουν με τα πάντα. Από casual looks με τζιν και t-shirts μέχρι πιο επίσημα σύνολα με κοστούμια ή μακριά φορέματα, κάνουν κάθε εμφάνιση πιο απαλή και σύγχρονη. Φέτος, είναι από τις πιο έξυπνες και κομψές επιλογές που μπορείς να έχεις στη γκαρνταρόμπα σου για την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026.

Stradivarius

kafe_mpalarines

Badura

Beverly Hills Polo Club

Massimo Dutti

Tommy Hilfiger Hilfiger

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends μπαλαρίνες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή και αποκαλύπτει τα σχέδιά της για το Παρίσι

31.03.2026
Επόμενο
Το αντίο της Κατερίνας Καινούργιου στην τελευταία της εκπομπή – «Θα γυρίσω πολύ διαφορετική»

31.03.2026

Δες επίσης

