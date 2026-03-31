Η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή και αποκαλύπτει τα σχέδιά της για το Παρίσι

Η Celine Dion επιβεβαιώνει τη μεγάλη της επιστροφή μετά τη μάχη με το Stiff Person Syndrome και συγκινεί μιλώντας για τη δύναμη που αντλεί από το κοινό της

Η Celine Dion ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή της στη σκηνή με μια σειρά συναυλιών στο Παρίσι το 2026, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της μετά από μια μακρά περίοδο αποχής λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου, ημέρα των 58ων γενεθλίων της, μέσω βίντεο που προβλήθηκε με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

Η Celine Dion εμφανίστηκε αισιόδοξη, στέλνοντας ένα προσωπικό μήνυμα στους θαυμαστές της. Όπως ανέφερε «έχω ηχογραφήσει πολλά μηνύματα για γενέθλια, αλλά είναι η πρώτη φορά που ηχογραφώ ένα για τα δικά μου γενέθλια. Θέλω να ξέρετε ότι είμαι πολύ καλά, διαχειρίζομαι την υγεία μου και νιώθω καλά. Τραγουδώ ξανά και κάνω ακόμη και λίγο χορό».

Η σπουδαία ερμηνεύτρια δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το κοινό της για τη στήριξη κατά τη διάρκεια της μάχης της με το σύνδρομο Stiff Person Syndrome, μια σπάνια νευρολογική πάθηση που επηρέασε σημαντικά την ικανότητά της να εμφανίζεται ζωντανά. Όπως δήλωσε «ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μου, ήσασταν δίπλα μου. Με βοηθήσατε με τρόπους που δεν μπορώ να περιγράψω. Ένιωσα τις προσευχές και τη στήριξή σας, την καλοσύνη και την αγάπη σας».

Η επιστροφή της Celine Dion θα πραγματοποιηθεί με μια σειρά εμφανίσεων στη La Défense Arena στο Παρίσι, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 12 Σεπτεμβρίου και την αυλαία να πέφτει στις 14 Οκτωβρίου. Οι συναυλίες αυτές σηματοδοτούν την πρώτη εκτεταμένη παρουσία της επί σκηνής μετά από χρόνια, καθώς η τελευταία της μεγάλη εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το 2024 στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου ερμήνευσε το «Hymne A L’Amour» της Edith Piaf από τον Πύργο του Άιφελ.

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από έντονη φημολογία που είχε αναπτυχθεί τις προηγούμενες ημέρες, όταν αφίσες με στίχους από εμβληματικά τραγούδια της εμφανίστηκαν σε διάφορα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας, προαναγγέλλοντας την επιστροφή της.

Η ίδια η Celine Dion χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά ως ιδιαίτερα σημαντική, δηλώνοντας «φέτος λαμβάνω το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής μου. Την ευκαιρία να σας δω και να τραγουδήσω ξανά για εσάς στο Παρίσι από τον Σεπτέμβριο. Νιώθω καλά, είμαι δυνατή, είμαι ενθουσιασμένη, ίσως και λίγο αγχωμένη, αλλά πάνω από όλα είμαι ευγνώμων».

Η επιστροφή της Celine Dion στη σκηνή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της διεθνούς μουσικής σκηνής για το 2026, επιβεβαιώνοντας την αντοχή και την αφοσίωσή της στην τέχνη, αλλά και τη βαθιά σχέση της με το κοινό που τη στήριξε σε κάθε στάδιο της διαδρομής της.

