Akylas: Όσα αποκάλυψε για την κατάσταση της υγείας του

Ο Akylas επιστρέφει δυναμικά μετά από οξεία αμυγδαλίτιδα και είναι έτοιμος για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη
Μαρία Χατζηγιάννη

Τις τελευταίες μέρες, ο Akylas βρέθηκε σε αναγκαστική αποχή από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, καθώς ταλαιπωρούνταν από οξεία αμυγδαλίτιδα. Η περιπέτεια της υγείας του τον ανάγκασε να ακυρώσει αρκετές προγραμματισμένες εμφανίσεις, ενόψει της Eurovision 2026, όπου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη. Παρά τη δυσκολία αυτή, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης φαίνεται να έχει αναρρώσει πλήρως και είναι έτοιμος να επιστρέψει δυναμικά στη σκηνή.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου, ο Akylas θέλησε να ενημερώσει προσωπικά τους διαδικτυακούς του φίλους για την κατάσταση της υγείας του, μέσα από τα Instagram stories του: «Συγγνώμη που δεν επικοινώνησα τις τελευταίες ημέρες και που δεν ανέβασα καθόλου περιεχόμενο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που επιτέλους νιώθω πραγματικά καλύτερα. Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα με την υγεία μου, αλλά τώρα επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ. Σας αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω», έγραψε ο καλλιτέχνης, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη των θαυμαστών του.

Διάβασε επίσης: Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό επέστρεψε από τη Φινλανδία ο Akylas

Ο Akylas αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε προωθητική περιοδεία για το τραγούδι Ferto, επισκεπτόμενος διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις και παρουσιάζοντας ζωντανά το κομμάτι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision. Η ανταπόκριση του κοινού είναι θερμή, ενώ οι συναυλίες του αποδεικνύουν την αγάπη που του δείχνουν οι φαν σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Παρά την προσωρινή διακοπή των εμφανίσεών του, ο Akylas δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει με αμείωτο ρυθμό την προετοιμασία του για τη μεγάλη βραδιά της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη. Η υγεία του πλέον σταθεροποιείται, δίνοντάς του την απαραίτητη ενέργεια και ψυχική δύναμη για να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, τόσο στη σκηνή όσο και στη διαχείριση της προώθησης του τραγουδιού του.

Οι θαυμαστές του Akylas παρακολουθούν με αγωνία κάθε του βήμα και η επιστροφή του στις ζωντανές εμφανίσεις αναμένεται να ενισχύσει την προετοιμασία του για τη Eurovision, ενώ ταυτόχρονα να διατηρήσει ζωντανή τη σχέση του με το κοινό που τον στηρίζει αδιάλειπτα. Η περιπέτεια της υγείας του, παρόλο που τον κράτησε μακριά από τη σκηνή, φαίνεται πως τον έκανε ακόμη πιο δυνατό και έτοιμο να λάμψει στον μεγάλο διαγωνισμό τραγουδιού της Ευρώπη

Διάβασε επίσης: Josephine: Η συγκινητική ανάρτηση με τον Νίνο για το τραγούδι «Τι κάνεις;»

Ακύλας ΥΓΕΙΑ
Απρόσμενο περιστατικό για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη σκηνή

Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρετά συγκινημένος τη Μαρινέλλα από τη σκηνή του Παλλάς

Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρετά συγκινημένος τη Μαρινέλλα από τη σκηνή του Παλλάς
Απρόσμενο περιστατικό για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη σκηνή
Κηδεία Μαρινέλλας: Χιλιάδες φίλοι και θαυμαστές στο λαϊκό προσκύνημα
Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Συγκλονισμένος ο Τάκης Ζαχαράτος μπροστά στο φέρετρο
Josephine: Η συγκινητική ανάρτηση με τον Νίνο για το τραγούδι «Τι κάνεις;»
Γιώργος Τσαλίκης: Σχολιάζει με χιούμορ την ομοιότητα του τραγουδιού του με τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου
Ο γιος του Schwarzenegger κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στο ντεμπούτο του στο bodybuilding
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Αποκαλύπτει γιατί δεν έπαιξε τελικά στον «Σασμό»
Μαρινέλλα: Όλες οι λεπτομέρειες για το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ

