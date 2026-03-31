Akylas: Όσα αποκάλυψε για την κατάσταση της υγείας του

Τις τελευταίες μέρες, ο Akylas βρέθηκε σε αναγκαστική αποχή από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, καθώς ταλαιπωρούνταν από οξεία αμυγδαλίτιδα. Η περιπέτεια της υγείας του τον ανάγκασε να ακυρώσει αρκετές προγραμματισμένες εμφανίσεις, ενόψει της Eurovision 2026, όπου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη. Παρά τη δυσκολία αυτή, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης φαίνεται να έχει αναρρώσει πλήρως και είναι έτοιμος να επιστρέψει δυναμικά στη σκηνή.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου, ο Akylas θέλησε να ενημερώσει προσωπικά τους διαδικτυακούς του φίλους για την κατάσταση της υγείας του, μέσα από τα Instagram stories του: «Συγγνώμη που δεν επικοινώνησα τις τελευταίες ημέρες και που δεν ανέβασα καθόλου περιεχόμενο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που επιτέλους νιώθω πραγματικά καλύτερα. Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα με την υγεία μου, αλλά τώρα επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ. Σας αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω», έγραψε ο καλλιτέχνης, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη των θαυμαστών του.

Ο Akylas αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε προωθητική περιοδεία για το τραγούδι Ferto, επισκεπτόμενος διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις και παρουσιάζοντας ζωντανά το κομμάτι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision. Η ανταπόκριση του κοινού είναι θερμή, ενώ οι συναυλίες του αποδεικνύουν την αγάπη που του δείχνουν οι φαν σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Παρά την προσωρινή διακοπή των εμφανίσεών του, ο Akylas δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει με αμείωτο ρυθμό την προετοιμασία του για τη μεγάλη βραδιά της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη. Η υγεία του πλέον σταθεροποιείται, δίνοντάς του την απαραίτητη ενέργεια και ψυχική δύναμη για να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, τόσο στη σκηνή όσο και στη διαχείριση της προώθησης του τραγουδιού του.

Οι θαυμαστές του Akylas παρακολουθούν με αγωνία κάθε του βήμα και η επιστροφή του στις ζωντανές εμφανίσεις αναμένεται να ενισχύσει την προετοιμασία του για τη Eurovision, ενώ ταυτόχρονα να διατηρήσει ζωντανή τη σχέση του με το κοινό που τον στηρίζει αδιάλειπτα. Η περιπέτεια της υγείας του, παρόλο που τον κράτησε μακριά από τη σκηνή, φαίνεται πως τον έκανε ακόμη πιο δυνατό και έτοιμο να λάμψει στον μεγάλο διαγωνισμό τραγουδιού της Ευρώπη

