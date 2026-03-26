Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό επέστρεψε από τη Φινλανδία ο Akylas

Ο Akylas επέστρεψε από τη Φινλανδία με πυώδη αμυγδαλίτιδα μετά την προώθηση του τραγουδιού «Ferto» για τη Eurovision

Ο Akylas επέστρεψε στην Ελλάδα αντιμετωπίζοντας πρόβλημα υγείας, μετά το ταξίδι του στη Φινλανδία όπου παρουσίασε το τραγούδι «Ferto», με το οποίο συμμετέχει στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision 2026.

Ο καλλιτέχνης μίλησε για λίγο στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο, εμφανώς καταβεβλημένος, εξηγώντας πως ταλαιπωρείται από πυώδη αμυγδαλίτιδα και υψηλό πυρετό. Όπως ανέφερε, η κατάστασή του δεν του επιτρέπει να μιλήσει πολύ, καθώς οι γιατροί του συνέστησαν ξεκούραση και αφωνία, ενώ θα χρειαστεί να ξεκινήσει άμεσα θεραπεία με αντιβίωση.

«Έχω πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό. Περάσαμε όμως πολύ όμορφα στη Φινλανδία. Συγγνώμη που δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο», είπε σύντομα στους δημοσιογράφους πριν αποχωρήσει.





Η προωθητική περιοδεία για τη Eurovision

Το τελευταίο διάστημα ο Akylas πραγματοποιεί σειρά εμφανίσεων σε ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζοντας το τραγούδι «Ferto» στο πλαίσιο της προώθησης για τον μεγάλο διαγωνισμό. Η ανταπόκριση του κοινού φαίνεται να είναι ιδιαίτερα θετική, με τον τραγουδιστή να κερδίζει το ενδιαφέρον των φαν της Eurovision.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ελσίνκι, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με μέλη της ελληνικής κοινότητας της χώρας. Συγκεκριμένα, βρέθηκε με τον Σύλλογο Ελλήνων Φινλανδίας, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν θερμά και φωτογραφήθηκαν μαζί του.

Συνάντηση με τους εκπροσώπους της Φινλανδίας

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Akylas συναντήθηκε επίσης με τους καλλιτέχνες που θα εκπροσωπήσουν τη Φινλανδία στον φετινό διαγωνισμό, τη Linda Lampenius και τον Pete Parkkonen.

Οι καλλιτέχνες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές, δώρα αλλά και σκέψεις για τις εμφανίσεις τους στη σκηνή της Eurovision, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη.

Παρά την προσωρινή ταλαιπωρία με την υγεία του, ο Akylas αναμένεται να συνεχίσει σύντομα την προωθητική του περιοδεία, εφόσον αναρρώσει, ενόψει της μεγάλης μουσικής διοργάνωσης.

