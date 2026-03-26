Μουσικά Νέα 26.03.2026

Η Rosalía διέκοψε συναυλία λόγω σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης

rosalia
Η Rosalía αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη σκηνή στο Μιλάνο, δηλώνοντας ότι ήταν άρρωστη από την αρχή της εμφάνισης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Για πρώτη φορά στην καριέρα της, η Rosalía αναγκάστηκε να διακόψει συναυλία της πριν την ολοκλήρωσή της, εξαιτίας έντονης αδιαθεσίας που αποδόθηκε σε τροφική δηλητηρίαση. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Unipol Forum στο Μιλάνο, όπου η 33χρονη καλλιτέχνιδα εμφανιζόταν στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας της. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ενημέρωσε το κοινό ότι δεν αισθανόταν καλά ήδη από την αρχή, τονίζοντας ότι προσπάθησε να συνεχίσει παρά την κατάστασή της.

https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι υπέφερε από έντονα συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και ότι κατέβαλε προσπάθεια να ολοκληρώσει το πρόγραμμα, ωστόσο η φυσική της κατάσταση δεν το επέτρεψε. Τελικά, αποχώρησε από τη σκηνή πριν την ολοκλήρωση της εμφάνισης, εμφανώς καταβεβλημένη, με το κοινό να αντιδρά υποστηρικτικά.

Η συναυλία εντασσόταν στην περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ Lux, με την οποία η Rosalía πραγματοποιεί εμφανίσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Η περιοδεία ξεκίνησε από τη Λυών και συνεχίστηκε με στάσεις σε Παρίσι και Ζυρίχη, ενώ επόμενος προγραμματισμένος σταθμός είναι η Μαδρίτη, όπου πρόκειται να εμφανιστεί στο Movistar Arena, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της.

Το ευρωπαϊκό σκέλος περιλαμβάνει επίσης συναυλίες σε Λισαβόνα, Βαρκελώνη, Άμστερνταμ, Κολωνία και Βερολίνο, καθώς και δύο εμφανίσεις στο The O2 Arena στο Λονδίνο. Στη συνέχεια, η περιοδεία αναμένεται να μεταφερθεί σε Βόρεια και Λατινική Αμερική, με προγραμματισμένες στάσεις σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Τορόντο, το Λος Άντζελες, το Μπουένος Άιρες και το Ρίο ντε Τζανέιρο.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Billboard, η τραγουδίστρια είχε επισημάνει ότι, παρά τις δυσκολίες των περιοδειών, η ζωντανές εμφάνισεις παραμένει βασικό στοιχείο της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Rosalia ΣΥΝΑΥΛΙΑ τροφική δηλητηρίαση
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι ταινίες της εβδομάδας: «Ένας Άγνωστος», «Όργουελ» και «Δυστυχώς Βρίζω» στα σινεμά

26.03.2026
Επόμενο
Τοσκάνη με αυτοκίνητο: Οι στάσεις που πρέπει να κάνεις σε ένα road trip στην Ιταλία

26.03.2026

Δες επίσης

Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα λανσάρουν το νέο τους creative label

26.03.2026
Μουσικά Νέα

Η Χάρις Αλεξίου μιλά για τη συνεργασία της με τον ΛΕΞ – «Εγώ του το ζήτησα»

26.03.2026
Μουσικά Νέα

Η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή με μεγάλες συναυλίες στο Παρίσι

25.03.2026
Μουσικά Νέα

Ο Niall Horan τιμά τη μνήμη του Liam Payne με το τραγούδι End of an Era

25.03.2026
Μουσικά Νέα

Η Brandy αποκτά το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

25.03.2026
Cinema

Αποκαλύφθηκε το soundtrack της ταινίας Michael

24.03.2026
Μουσικά Νέα

Kira may cry: Η μυσταγωγική βραδιά στην Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου

24.03.2026
Μουσικά Νέα

Η Margot Robbie και η Kylie Minogue αναβιώνουν το Come Into My World σε καμπάνια της Chanel

24.03.2026
Μουσικά Νέα

Η Kesha ανακοίνωσε την περιοδεία The Freedom World Tour

24.03.2026
