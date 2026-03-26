Η Rosalía διέκοψε συναυλία λόγω σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης

Η Rosalía αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη σκηνή στο Μιλάνο, δηλώνοντας ότι ήταν άρρωστη από την αρχή της εμφάνισης

Για πρώτη φορά στην καριέρα της, η Rosalía αναγκάστηκε να διακόψει συναυλία της πριν την ολοκλήρωσή της, εξαιτίας έντονης αδιαθεσίας που αποδόθηκε σε τροφική δηλητηρίαση. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Unipol Forum στο Μιλάνο, όπου η 33χρονη καλλιτέχνιδα εμφανιζόταν στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας της. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ενημέρωσε το κοινό ότι δεν αισθανόταν καλά ήδη από την αρχή, τονίζοντας ότι προσπάθησε να συνεχίσει παρά την κατάστασή της.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι υπέφερε από έντονα συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και ότι κατέβαλε προσπάθεια να ολοκληρώσει το πρόγραμμα, ωστόσο η φυσική της κατάσταση δεν το επέτρεψε. Τελικά, αποχώρησε από τη σκηνή πριν την ολοκλήρωση της εμφάνισης, εμφανώς καταβεβλημένη, με το κοινό να αντιδρά υποστηρικτικά.

Η συναυλία εντασσόταν στην περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ Lux, με την οποία η Rosalía πραγματοποιεί εμφανίσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Η περιοδεία ξεκίνησε από τη Λυών και συνεχίστηκε με στάσεις σε Παρίσι και Ζυρίχη, ενώ επόμενος προγραμματισμένος σταθμός είναι η Μαδρίτη, όπου πρόκειται να εμφανιστεί στο Movistar Arena, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της.

Το ευρωπαϊκό σκέλος περιλαμβάνει επίσης συναυλίες σε Λισαβόνα, Βαρκελώνη, Άμστερνταμ, Κολωνία και Βερολίνο, καθώς και δύο εμφανίσεις στο The O2 Arena στο Λονδίνο. Στη συνέχεια, η περιοδεία αναμένεται να μεταφερθεί σε Βόρεια και Λατινική Αμερική, με προγραμματισμένες στάσεις σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Τορόντο, το Λος Άντζελες, το Μπουένος Άιρες και το Ρίο ντε Τζανέιρο.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Billboard, η τραγουδίστρια είχε επισημάνει ότι, παρά τις δυσκολίες των περιοδειών, η ζωντανές εμφάνισεις παραμένει βασικό στοιχείο της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

