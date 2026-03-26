Οι ταινίες της εβδομάδας: «Ένας Άγνωστος», «Όργουελ» και «Δυστυχώς Βρίζω» στα σινεμά

Από το βιογραφικό και το κοινωνικό δράμα έως τον τρόμο, το ντοκιμαντέρ και το animation, οι νέες πρεμιέρες φέρνουν 10 διαφορετικές ιστορίες στη μεγάλη οθόνη

Η κινηματογραφική εβδομάδα διαμορφώνει ένα πολυεπίπεδο τοπίο νέων αφηγήσεων, όπου η βιογραφία, το κοινωνικό δράμα, το πολιτικό ντοκιμαντέρ, ο τρόμος και το animation συνυπάρχουν σε ένα πρόγραμμα που καλύπτει ευρύ φάσμα θεματικών. Από το «L’Inconnu de la Grande Arche», που καταγράφει τη σύγκρουση ενός αρχιτεκτονικού οράματος με την πολιτική πραγματικότητα, έως το «I Swear», που εστιάζει στον αγώνα ενός ανθρώπου απέναντι στην κοινωνική προκατάληψη, και την ελληνική «Άπειρη Γη», που εξερευνά τη μνήμη, την απώλεια και την επιστροφή, οι νέες ταινίες ανοίγουν διαφορετικούς διαλόγους με την ανθρώπινη εμπειρία.

Την ίδια στιγμή, η αγωνία και η ένταση μεταφέρονται στο «Ready or Not 2 Here I Come» και στο «They Will Kill You», όπου ο τρόμος αποκτά προσωπικές και κοινωνικές διαστάσεις, ενώ το «Arva» αναμετριέται με την ταυτότητα και την αλήθεια μέσα από ένα οικογενειακό δράμα. Το «All That’s Left of You» απλώνεται σε δεκαετίες ιστορίας και συλλογικής μνήμης, την ώρα που το «Orwell 2+2=5» επαναφέρει τη σκέψη του George Orwell στη σύγχρονη πραγματικότητα της χειραγώγησης και της πληροφορίας.

Παράλληλα, το animation αποκτά ιδιαίτερη θέση με το «Dieva suns», που λειτουργεί ως σκοτεινή αλληγορία πίστης και φόβου, και το «David», που επαναπροσεγγίζει έναν διαχρονικό μύθο μέσα από σύγχρονη οπτική. Μέσα σε αυτό το μωσαϊκό ιστοριών, οι κινηματογραφικές αίθουσες φιλοξενούν αυτή την εβδομάδα ένα σύνολο ταινιών που καλύπτουν από το προσωπικό δράμα έως τη συλλογική εμπειρία, προσφέροντας στο κοινό πολλαπλές αφορμές για προβληματισμό και θέαση.

Ο άγνωστος της μεγάλης αψίδας

Ένα όραμα και μια σύγκρουση

(«L’Inconnu de la Grande Arche») Βιογραφική ταινία Γαλλικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Stephane Demoustier με τους Claes Bang, Swann Arlaud, Xavier Dolan, Sidse Babett Knudsen, Michel Fau κ.ά.

Με λίγα λόγια… 1983. Ο Γάλλος Πρόεδρος Francois Mitterrand αποφασίζει να κάνει διεθνή διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο, τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς, που θα τοποθετηθεί στην ίδια γραμμή με το Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου. Ενάντια σε όλες τις προβλέψεις, ο Otto von Spreckelsen, ένας άγνωστος Δανός αρχιτέκτονας, κερδίζει τον διαγωνισμό. Μέσα σε ένα βράδυ φθάνει στο Παρίσι και αναλαμβάνει αυτό το φαραωνικό σχέδιο. Ενώ επιδιώκει να υλοποιήσει το όραμά του, έρχεται αντιμέτωπος με πρακτικούς περιορισμούς και πολιτικές αντιξοότητες.

Δυστυχώς Βρίζω

Μάχη απέναντι στην κοινωνική προκατάληψη

(«I Swear») Δραματική ταινία αγγλικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Kirk Jones με τους Robert Aramayo, Maxine Peake, Shirley Henderson, Peter Mullan, David Carlyle, Steven Cree κ.ά.

Με λίγα λόγια… Διαγνωσμένος με σύνδρομο Tourette, ο John Davidson μεγαλώνει στη Βρετανία της δεκαετίας του ’80, σε μια κοινωνία που αδυνατεί να τον κατανοήσει. Αντιμέτωπος με προκαταλήψεις και προσωπικούς αγώνες, προσπαθεί να βρει τη φωνή και την ταυτότητά του.

Άπειρη Γη

Απώλεια, μνήμη και επιστροφή

(«Άπειρη Γη») Δραματική ταινία ελληνικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαζωμένου με τους Αλέξανδρο Νταβρή, Ελένη Κόρδα, Βασίλη Σιάφη, Κατερίνα Τζημούλα, Γιολάντα Καπέρδα κ.ά.

Με λίγα λόγια… Σε ένα ηπειρώτικο χωριό, ο Λάζαρος σκοτώνεται κατά λάθος στο κυνήγι. Η τραγωδία συγκλονίζει την κοινότητα, όμως η γέννηση ενός παιδιού φέρνει ξανά την ελπίδα. Ο νεαρός Λάζαρος μεγαλώνει, ερωτεύεται και αναγκάζεται να μεταναστεύσει, χάνοντας την επαφή με τις ρίζες του, μέχρι που ο χρόνος κλείνει τον κύκλο του.

Είσαι Έτοιμος; 2

Θανατηφόρο παιχνίδι εξουσίας χωρίς διέξοδο

(«Ready or Not 2 Here I Come») Ταινία τρόμου αμερικανικής παραγωγής του 2026 σε σκηνοθεσία Matt Bettinelli Olpin και Tyler Gillett με τους Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Nestor Carbonell, David Cronenberg, Elijah Wood, Kevin Durand κ.ά.

Με λίγα λόγια… Λίγα λεπτά μετά την επιβίωσή της από τη δολοφονική οικογένεια Le Domas, η Grace συνειδητοποιεί ότι εισέρχεται σε ένα νέο, ακόμη πιο επικίνδυνο επίπεδο. Με τη βοήθεια της αποξενωμένης αδελφής της Faith, καλείται να επιβιώσει και να διεκδικήσει την εξουσία, ενώ τέσσερεις αντίπαλες οικογένειες τη διεκδικούν.

Χωρίς Πατέρα

Αναμέτρηση με την αλήθεια πίσω

(«Arva / Orphan») Δραματική ταινία ουγγρικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Laszlo Nemes με τους Andrea Vaskovics, Gregory Gadebois, Botond Barabas κ.ά.

Με λίγα λόγια… Ένα αγόρι που μεγάλωσε μετά την εξέγερση του 1956, με την εικόνα ενός ιδανικού νεκρού πατέρα, έρχεται αντιμέτωπο με έναν άντρα που ισχυρίζεται ότι είναι ο πραγματικός του πατέρας.

Στη Σκιά της Πορτοκαλιάς

Μια ιστορία επιβίωσης

(«All That’s Left of You») Δραματική ταινία παραγωγής Ιορδανίας και Παλαιστίνης του 2025 σε σκηνοθεσία Cherien Dabis με τους Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri, Maria Zreik, Hiam Abbass, Mohammad Abed Elrahman κ.ά.

Με λίγα λόγια… Ένας Παλαιστίνιος έφηβος εμπλέκεται σε μια διαδήλωση στη Δυτική Όχθη και γίνεται θύμα βίας που συγκλονίζει την οικογένειά του. Ένα ταξίδι επιβίωσης και μνήμης που εκτείνεται σε 7 δεκαετίες.

Θα σε Σκοτώσουν

Ένας ουρανοξύστης γεμάτος μυστικά

(«They Will Kill You») Ταινία τρόμου αμερικανικής παραγωγής του 2026 σε σκηνοθεσία Kirill Sokolov με τους Zazie Beetz, Tom Felton, Myha’la, Patricia Arquette, Heather Graham κ.ά.

Με λίγα λόγια… Μια γυναίκα εργάζεται ως οικονόμος σε έναν ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης, αγνοώντας το σκοτεινό παρελθόν του κτιρίου. Σύντομα αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται παγιδευμένη σε έναν κόσμο μυστηρίου και εξαφανίσεων.

Όργουελ 2+2=5

Η επικαιρότητα του George Orwell στην εποχή της χειραγώγησης

(«Orwell 2+2=5») Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Raoul Peck με τον Damian Lewis.

Με λίγα λόγια… Ο Raoul Peck επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ που συνδέει το έργο του George Orwell με τη σύγχρονη εποχή της ψηφιακής χειραγώγησης και των ολοκληρωτικών καθεστώτων.

Dog of God

Μια σκοτεινή αλληγορία πίστης και παρακμής

(«Dieva suns») Animation για ενήλικους λετονικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Lauris Abels και Raitis Abels με τους Regnars Vaivars, Einars Repse, Jurgis Spulenieks, Agate Krista κ.ά.

Με λίγα λόγια… Σε ένα χωριό του 17ου αιώνα, η κλοπή ενός ιερού αντικειμένου οδηγεί σε κατηγορίες μαγείας. Ένας ηλικιωμένος που ισχυρίζεται ότι είναι λυκάνθρωπος φέρνει μαζί του ένα μυστηριώδες αντικείμενο και προκαλεί αλυσιδωτές εξελίξεις.

Δαβίδ, Το Αγόρι που Έγινε Θρύλος

Από τη σφεντόνα στον θρόνο

(«David») Βιβλικό animation αμερικανικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Brent Dawes και Phil Cunningham κ.ά.

Με λίγα λόγια… Η ιστορία του νεαρού βοσκού που, με μόνο όπλο μια σφεντόνα, αντιμετώπισε τον Γολιάθ και εξελίχθηκε σε βασιλιά, εμπνέοντας έναν ολόκληρο λαό.

